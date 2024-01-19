Как бесплатно сделать ремонт в квартире, если вообще нет денег

Posted 19 января, 09:27
Published 19 января, 09:27
Modified 19 января, 09:27
Updated 19 января, 09:27
В случае необходимости помощи с ремонтом всегда можно обратиться к своим знакомым. Если у кого-то из них есть опыт или специализация в конкретных работах, это будет отлично. Если же нет, все равно стоит попросить друзей о помощи. Никто не говорит, что они должны делать все бесплатно. Вам стоит задуматься, как вы можете отблагодарить их за помощь.
Например, если вы разбираетесь в ремонте электроники, то можете предложить свои услуги. Всегда есть возможности для компромисса. Работа над ремонтом будет намного интереснее и быстрее, если вы будете делать ее все вместе. Главное не забывайте благодарить своих друзей за то, что они сделали для вас.
Если вы хотите освежить свою обстановку, но у вас ограничен бюджет и не хватает на новое покрытие или плитку для стен, то есть один полезный совет. Обратитесь в магазины, где продают плитку. Ежедневно рабочие разбивают плитку, которую потом выбрасывают. Массовая «гибель» таких плиток создаёт огромное количество осколков.
Соберите достаточное количество этих осколков и разбейте их на еще более мелкие кусочки — в результате получится материал для прекрасной мозаики, которой можно украсить и полы, и стены вашего дома. Непригодные для других целей разноцветные осколки плиток могут стать восхитительной, эксклюзивной и очень красивой мозаикой.
Сегодня материалы стоят немало денег. Поэтому невозможно сразу приобрести все необходимое для ремонта. Выход здесь — делать ремонт частями. Самая дорогая часть квартиры это кухня и ванная комната. Для начала можно обновить более «дешевые» комнаты, например, гостиную.
Именно там семья проводит больше всего времени. Обновите потолок, измените обои, отреставрируйте пол и поменяйте обивку дивана. Уберите все, что ненужно, повесьте несколько новых картин — и ваш дом будет выглядеть совсем иначе. Единственное, что печалит, это то, что ремонт может затянуться на долгие годы.
Если помимо ремонта вам интересно также обновить мебель или найти материалы для дизайна, например, плафоны для люстр, вы можете использовать сайты, где люди избавляются от ненужных вещей. То, что не нужно им, может быть полезно вам. Внимательно просмотрев объявления, вы сможете найти хорошие предметы, которые можно будет восстановить и, при необходимости, покрасить. Таким образом, вы обставите более одной квартиры.
Не пугайтесь делать что-то своими руками, ведь только вы знаете, какое украшение нужно вашему дому и можете создать красивый интерьер без дополнительных затрат. Например, попробуйте сшить шторы, полотенца, скатерть или даже постельное белье.
Изготовьте прикроватную тумбочку из деревянного ящика или простой табурет из досок. Не страшно, если результат не будет идеальным — в этом есть своя прелесть и особый шарм.
Если вам не хочется или по какой-то причине невозможно самостоятельно заниматься ремонтом, обратите внимание на телевизионные передачи вроде «Школа ремонта». В них выбирается один участник, которому команда профессионалов делает ремонт в квартире абсолютно бесплатно. Такие удачи выпадают не только знаменитостям, и вам может повезти оказаться в числе счастливчиков.
Также существуют конкурсы в Интернете, журналах и на телевидении, где можно выиграть хотя бы материалы для ремонта, если не весь ремонт. Это относится и к мебели, и к технике. Следите за распродажами и скидками — это значительно сэкономит ваши деньги на ремонте. Главное — начните, и у вас все обязательно получится.
Если у вас много свободного времени, но совсем нет денег, то можно попробовать заселить в свою квартиру небольшую группу рабочих. Вместо оплаты деньгами, они могут выполнить нужную вам работу.
За 3-6 месяцев, проведенных ими в вашей квартире, они смогут сделать там приличный ремонт. Они будут иметь доступ к строительным материалам, а вы предоставите время их работы. Такое взаимовыгодное сотрудничество будет очень привлекательным, особенно для жителей больших и дорогих городов.