Как бесплатно сделать ремонт в квартире, если вообще нет денег

В случае необходимости помощи с ремонтом всегда можно обратиться к своим знакомым. Если у кого-то из них есть опыт или специализация в конкретных работах, это будет отлично. Если же нет, все равно стоит попросить друзей о помощи. Никто не говорит, что они должны делать все бесплатно. Вам стоит задуматься, как вы можете отблагодарить их за помощь.