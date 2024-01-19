Как сделать классный ремонт в квартире дешевле 500 тыс рублей





Перед принятием решения о сокращении расходов рекомендуется проконсультироваться со специалистами относительно минусов таких решений. Например, специалисты иногда предлагают использовать краску для покраски стяжки вместо покрытия пола, но предупреждают о том, что ходить по такой поверхности будет холодно без обуви.



Если вы готовы к экспериментам, то можно использовать нестандартные материалы для отделки. Например, можно использовать обычную краску поверх шпаклевки стен вместо декоративной штукатурки. Кроме того, стоит взять стандартные металлические радиаторы и покрыть их декоративными панелями. Также можно рассмотреть чугунные радиаторы, которые выглядят изысканно и стоят сравнительно недорого.



Один из главных помощников в экономии — это онлайн сервисы с объявлениями. Там можно найти мебель, которая часто продаётся по символической цене. Советуем не игнорировать также советскую мебель из массива дерева, которую можно восстановить за небольшие суммы и успешно внедрить в современный интерьер. Кроме того, там можно найти остатки строительных материалов, такие как плитка для небольшой ванной комнаты.