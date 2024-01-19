Как сделать классный ремонт в квартире дешевле 500 тыс рублей

Posted 19 января, 05:10
Published 19 января, 05:10
Modified 19 января, 05:10
Updated 19 января, 05:10
Если вы собираетесь сделать кардинальные изменения, в первую очередь задумайтесь о планировке. Специалисты рекомендуют уменьшить количество стен и перегородок, чтобы использовать меньше отделочных материалов, таких как штукатурка или обои. Квартиры-студии являются очень практичными и современными, особенно на небольшой площади. Вы можете без стеснения объединять кухню с гостиной или кабинет с спальней. Да, будут присутствовать большие объемы мусора, но это того стоит.
Откажитесь от выравнивания поверхностей потолка, это займет значительную часть вашего бюджета. Конечно, они не будут абсолютно идеальными, но для их освежения достаточно использовать белую краску с хорошим покрытием.
В некоторых квартирах, особенно в тех, которым требуется ремонт уже много лет, стены не всегда идеально ровные. Чаще всего владельцы пытаются скрыть это используя обои, считая, что это более дешево. Но стоит только обоям отойти от стены или ваш ребенок нарисует на них, и вам придется менять почти все, так как невозможно переклеить только маленький кусочек. Поэтому будет гораздо проще затереть стены штукатуркой, а поврежденный участок можно очистить и заново покрыть штукатуркой.
Вы задумывались о том, сколько денег уходит на перевозку и подъем расходных материалов и большой мебели на этаж? Чтобы сэкономить на этом, стоит заранее составить список покупок, сравнить цены в различных магазинах и заказать максимальное количество товаров в одном месте.
Кроме того, важно нанять проверенных профессионалов: например, если строитель неверно рассчитает количество гипсокартона, то придется опять платить за доставку только из-за одного листа.
Возможным вариантом будет использование одинакового напольного покрытия для всей квартиры — как по цвету, так и по качеству. Обычно люди предпочитают обычный ламинат, но при этом исключают использование его в ванной комнате и санузле. Однако это не обязательно. Например, кварцевый ламинат обладает 100% водостойкостью, поэтому он подходит для помещений с высокой влажностью.
А что насчет прихожей и коридора, где самая большая проходимость? Тут выбор неоднозначен. Можно использовать практичный, но скользкий и холодный керамогранит или выбрать теплый кварцевый ламинат повышенной прочности. Кроме того, использование такого пола на кухне также является хорошей идеей: это безопасное относительно пожаров покрытие, которое не боится пятен и легко чистится.
Сокращать расходы во время ремонта можно на следующих аспектах: необязательно стремиться к идеальному результату, выбирать более дешевые материалы и присматриваться к мебели. Лучше не стараться достичь безупречности. Эксперты уверены, что нет необходимости делать стены идеально гладкими, поскольку некоторые неровности могут придать интерьеру особый шарм и позволить сэкономить как на материалах, так и на оплате работ мастеров.
Перед принятием решения о сокращении расходов рекомендуется проконсультироваться со специалистами относительно минусов таких решений. Например, специалисты иногда предлагают использовать краску для покраски стяжки вместо покрытия пола, но предупреждают о том, что ходить по такой поверхности будет холодно без обуви.
Если вы готовы к экспериментам, то можно использовать нестандартные материалы для отделки. Например, можно использовать обычную краску поверх шпаклевки стен вместо декоративной штукатурки. Кроме того, стоит взять стандартные металлические радиаторы и покрыть их декоративными панелями. Также можно рассмотреть чугунные радиаторы, которые выглядят изысканно и стоят сравнительно недорого.
Один из главных помощников в экономии — это онлайн сервисы с объявлениями. Там можно найти мебель, которая часто продаётся по символической цене. Советуем не игнорировать также советскую мебель из массива дерева, которую можно восстановить за небольшие суммы и успешно внедрить в современный интерьер. Кроме того, там можно найти остатки строительных материалов, такие как плитка для небольшой ванной комнаты.