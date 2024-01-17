Топ-5 стильных решений: какая мебель подойдет для маленькой квартиры

Posted 17 января, 05:06
Published 17 января, 05:06
Modified 17 января, 05:06
Updated 17 января, 05:06
Чем меньше квартира, тем сложнее найти подходящую мебель для нее. С одной стороны, она должна быть разнообразной и вместительной, чтобы вместить все необходимые вещи без проблем.
С другой стороны, она не должна занимать слишком много места, чтобы не уменьшать визуальную просторность небольшой квартиры и не создавать ощущения загроможденности и переполнения. Давайте рассмотрим несколько простых правил и принципов, которым стоит следовать при обустройстве маленькой квартиры, чтобы собрать все необходимое и в то же время оставить достаточно свободного пространства.
Да, с одной стороны, мы нуждаемся в вещах. Организация пространства играет важную роль в этом процессе. Однако, с другой стороны, нам важно избегать перенасыщения помещения огромной мебелью, которая может вызвать чувство беспорядка и визуального шума. Поэтому первое правило заключается в том, чтобы не выбирать очень большие шкафы, диваны, столы и другую мебель.
Например, стол должен быть достаточно компактным, чтобы разместить два-три человека, а диван — скорее напоминать кушетку. Но что делать, если нам нужны (или понравятся) более крупные модели, например, высокий шкаф до потолка? Тогда второе правило будет состоять в том, чтобы максимально минимизировать дизайн такой мебели.
Светлые фасады, отсутствие дополнительных украшений, различных ручек, кайм и других деталей — в общем, всего, что может привлечь внимание к мебели.
Пушистые одеяла, покрывала и подушки занимают много места, поэтому умным решением для небольшой комнаты будет кровать со встроенными ящиками для хранения. Рядом с кроватью можно поставить небольшую тумбочку, где тоже можно будет сложить белье и другие нужные вещи.
Для хранения повседневной одежды подойдет небольшой шкаф светлого цвета. При выборе шкафа обратите внимание на расстояние перед ним. Если оно менее 70 сантиметров, то лучше использовать сдвижные двери вместо открывающихся. Вместо шкафа можно также использовать комод, где поместится достаточное количество вещей, а его верхняя часть может играть роль полки.
Использование зеркал — популярный приём в дизайне, чтобы создать иллюзию увеличенного пространства. Однако, нет необходимости ограничиваться старым вариантом с одной зеркальной дверью. Можно пойти дальше и сделать весь фасад шкафа полностью зеркальным.
Если вы выбираете мебель для небольшой квартиры, особое внимание следует уделить консолям и шкафчикам, которые имеют тонкие и высокие ножки. Такой дизайн придает им легкость и делает интерьер более просторным и светлым.
Когда вы думаете о выборе цветовой схемы для небольшой квартиры, лучше всего использовать простое правило: светлый фон в сочетании с двумя-тремя яркими цветовыми акцентами. Белые, кремовые, светло-серые и сливочные оттенки стен и пола помогут визуально расширить пространство, тогда как яркие цветовые детали на аксессуарах привлекут внимание и сделают интерьер более живым и необычным.
Есть простой способ сэкономить место — встроить шкаф в стену. Таким образом можно освободить несколько квадратных метров в спальне или коридоре. Кроме того, выбранная для этой системы хранения светлая мебель помогает создать ощущение большего и свободного пространства. Берите на заметку.
В маленьких кухнях важно максимально использовать каждый сантиметр пространства. Поэтому выбирайте навесные полки или шкафы, чтобы разместить все необходимые предметы, начиная от посуды и заканчивая бытовой техникой. При этом придайте предпочтение светлым фасадам, чтобы помещение выглядело светлее и просторнее.
Для маленькой кухни хорошим решением будет раскладной стол квадратной или прямоугольной формы. Также можно выбрать складные стулья, которые удобно хранить в сложенном состоянии в шкафу, на балконе или повесить на стену.
Вместо обычного стола можно также рассмотреть узкую барную стойку. Она прекрасно справится со своей функцией, не занимая лишнего места.