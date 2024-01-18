Как купить квартиру мечты — эксперт поделилась мнением

Posted 18 января, 09:26
Published 18 января, 09:26
Modified 18 января, 09:28
Updated 18 января, 09:28
Тамара Коломийцева рассказала Newia, что приобретение квартиры значимое и счастливое событие в жизни человека. Для того, чтобы новая недвижимость отвечала статусу «квартира мечты» важно ответственно подойти к выбору жилья.
Найти дом, который будет радовать долгие годы и куда захочется возвращаться после насыщенного дня — серьезная задача. Эксперты отрасли рекомендуют заранее продумать все сценарии жизни и характеристики, которыми должна обладать будущая квартира.
Новое жильё — это прежде всего удобное и уютное пространство для каждого члена семьи. Специалисты департамента маркетинга и аналитики инвестиционного холдинга AVA Group отмечают ряд параметров, которые стоит учитывать при выборе квартиры.
Площадь и планировочные решения одни из ключевых. При выборе объекта большое значение имеют особенности стиля жизни и состав семьи покупателя. Чем больше семья, тем больше комнат понадобится. Предпочтительны гибкие, эргономичные планировки, отвечающие потребностям всех членов семьи. Конфигурация отдельных помещений, возможность расстановки мебели, высота потолков, количество и ориентация окон по сторонам света, расположение стояков — важные критерии на которые стоит обратить внимание.
При выборе района актуальны локальные характеристики местоположения: транспортная доступность, качество и удобство подъездных путей, благоустройство, перспективные планы развития этой территории. Экология также должна интересовать покупателей в первую очередь. Стоит избегать жилых комплексов, которые находятся рядом с объектами, ухудшающими качество жизни — производственные предприятия, шумные автомагистрали, железнодорожные пути. А вот наличие зеленых зон и водоемов наоборот повышают привлекательность локации.
Инфраструктура района напрямую влияет на комфорт и качество жизни. Стоит отметить, что требования к локации будут отличаться в зависимости от групп населения. Например, для семей с детьми важное значение имеют социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники, магазины, прогулочные зоны, а также благоустроенные, безопасные дворы с детскими и спортивными площадками. Для студентов и молодых пар актуальны рестораны, фитнес-клубы, развлекательные центры.
При выборе жилого комплекса необходимо изучить качество отделочных материалов: фасадов, общих зон, подверженных сильному износу. Обратить внимание на характеристики материала стен и перегородок — звукоизоляцию, энергетические параметры. Уточнить особенности инженерных и слаботочных систем (системы безопасности, интернет и пр.) вашего будущего дома, посмотреть количество лифтов на этаже.
Ознакомиться с концепцией и исполнением благоустройства придомовой территории — сейчас это можно сделать очень легко, т.к застройщики уходят от традиционных макетов применяя цифровые технологии. Теперь можно не только ознакомиться с благоустройством, но и пройтись по квартире, оценить вид из окна даже, если дом на начальной стадии строительства. Один из самых актуальных вопросов — обеспеченность парковочными местами.
Специалисты департамента маркетинга и аналитики компании AVA Group рекомендуют не откладывать покупку квартиры в силу ситуации на рынке ипотечного кредитования и, как следствие, роста цен на жилую недвижимость. Ликвидные квартиры в хорошей локации не только не дешевеют, но и очень быстро продаются.
Поэтому ждать снижения цен или «копить на квартиру» сегодня смысла нет. Крупные застройщики, в свою очередь, предлагают различные инструменты покупки.
Акционные предложения, программы льготного кредитования, которые пока сохраняются как минимум до середины 2024 года, позволяют приобрести недвижимость в новых современных жилых комплексах на выгодных условиях.
Один из вариантов сэкономить — приобрести квартиру в качественном объекте в развивающемся районе, где в среднесрочной перспективе будет наблюдаться процесс обновления окружающего пространства. Если качество среды и самого проекта является определяющим фактором выбора, можно купить квартиру в центре города в жилом комплексе бизнес-класса, выбрав сложную неликвидную планировку, не видовую квартиру на старте продаж, в дальнейшем компенсировав недостатки конфигурации дизайнерскими решениями.
При приобретении жилья с привлечением ипотечных средств, стоит определиться с верхней границей бюджета. Прежде, чем подбирать вариант, рассчитайте свои финансовые ресурсы, учитывая ежемесячные платежи и кредитные обязательства.
Стоит отметить, что предыдущие два года были периодом с идеально низкими ставками и комфортными условиями, однако в ближайшее время таких условий не будет, поэтому тем, кто готов к покупке квартиры в текущей ситуации, не стоит откладывать.