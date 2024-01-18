Как купить квартиру мечты — эксперт поделилась мнением

Ознакомиться с концепцией и исполнением благоустройства придомовой территории — сейчас это можно сделать очень легко, т.к застройщики уходят от традиционных макетов применяя цифровые технологии. Теперь можно не только ознакомиться с благоустройством, но и пройтись по квартире, оценить вид из окна даже, если дом на начальной стадии строительства. Один из самых актуальных вопросов — обеспеченность парковочными местами.