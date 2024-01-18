Цены на квартиры совсем скоро могут обрушиться — что говорят эксперты

Константин Злобин уточнил, что вторичный же рынок будет планомерно падать в цене, к концу мая падение может составить 10%. Скорее всего предложений на вторичном рынке будет больше, чем желающих купить. Вне потребительского интереса могут остаться квартиры с морально устаревшими планировками и жилым фондом, квартиры с убитым ремонтом, т. к. стоимость ремонтных работ и материалов последние два года стремительно дорожает.