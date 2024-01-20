Альтернатива ипотеке: в России начали скупать квартиры в складчину

Posted 20 января, 08:57
Published 20 января, 08:57
Modified 20 января, 08:59
Updated 20 января, 08:59
Покупки по совместным взносам обычно происходят без использования ипотеки. Чаще всего покупатели хотят сдавать свое жилье в аренду в течение некоторого времени, а затем продать долю другому человеку.
Растущий интерес к таким сделкам связан с усложнением условий ипотечных кредитов, повышением процентных ставок и увеличением первоначального взноса для участия в льготных программах, объясняет Ирина Доброхотова. Она говорит, что некоторым покупателям иногда удобнее объединиться для приобретения недвижимости, чем брать дорогой ипотечный кредит. Интерес к подобным сделкам возникает тогда, когда другие варианты недоступны и цены являются слишком высокими для одиночных покупателей.
Количество таких сделок пока еще низкое, отмечают в компании, но при отсутствии доступных ипотечных программ и росте цен есть вероятность увеличения количества совместных покупок. Доброхотова объясняет, что все же сложно сразу найти двух или более покупателей, которые полностью доверяют друг другу и имеют одинаковые планы по использованию недвижимости. В большинстве случаев такие клиенты приобретают квартиру в совместную долевую собственность, и лишь редко одному человеку достается весь объект недвижимости.
В Московском регионе основной интерес для совместной покупки сосредоточен на двухкомнатных квартирах, они составляют 69% спроса. Однокомнатные и трехкомнатные квартиры занимают соответственно 25% и 6% спроса. Предпочтение «двушкам» объясняется тем, что каждый собственник будет формально владеть одной комнатой (при условии равных долей в оплате), и такие квартиры можно сдавать по отдельности. Часто у таких покупателей есть планы на последующую продажу своей доли другому владельцу.
Преимущества покупки квартиры в складчину в том, что можно собрать достаточную сумму денег на приобретение жилья. Объединение финансовых возможностей нескольких людей может помочь избежать ипотеки или хотя бы уменьшить сумму кредита. Кроме того, для тех, кому не удалось получить одобрение от банка, но у кого нет полной суммы для полной оплаты, это может быть единственный способ получить желаемую квартиру.
Однако есть и недостатки при покупке квартиры в складчину, особенно если она зарегистрирована на общую долевую собственность. В таких случаях будет сложнее продать такое жилье, доля в квартире всегда будет стоить меньше, чем сам объект недвижимости, и возможны конфликты между совладельцами в отношении распоряжения квартирой и другие проблемы.
Приобретая имущество на общую долевую собственность, покупатели должны осознавать, что будет существовать соглашение между ними относительно владения, использования и распоряжения таким имуществом. Это, безусловно, ограничит каждого из них при принятии решений и будет зависеть от мнения других участников.
Совместная покупка жилья чаще всего происходит на рынке новостроек. И для того, чтобы принять участие в этой игре, инвесторам нужно знать несколько правил.
Во-первых, квартиру следует покупать сразу после того, как проект появится на рынке. Чем раньше, тем лучше. Идеальным вариантом являются закрытые продажи, когда квартиры продаются «среди своих».
Во-вторых, для вложений нужно выбирать объект с высокой ликвидностью. Обычно это однокомнатная квартира с хорошим расположением — такое жилье проще всего продать, когда дом будет достроен.
В-третьих, лучше всего, если в сделке участвуют не больше двух человек. Хотя ограничений на количество участников нет. Просто чем больше инвесторов, тем меньше прибыли получает каждый из них.
Единственный способ заработать около 30% или даже больше — это покупать жилье на этапе строительства и наблюдать за ростом цен на квадратный метр. При этом стоит учитывать факторы, которые могут повлиять на рыночную стоимость недвижимости, такие как планируемое строительство метро или других крупных инфраструктурных объектов рядом.
Объединяясь, инвесторы начинают с небольших сумм, но с каждой последующей сделкой их прибыль растет. И наступает момент, когда полученный доход позволяет каждому инвестору действовать уже самостоятельно и купить квартиру для себя.