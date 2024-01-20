Альтернатива ипотеке: в России начали скупать квартиры в складчину

Преимущества покупки квартиры в складчину в том, что можно собрать достаточную сумму денег на приобретение жилья. Объединение финансовых возможностей нескольких людей может помочь избежать ипотеки или хотя бы уменьшить сумму кредита. Кроме того, для тех, кому не удалось получить одобрение от банка, но у кого нет полной суммы для полной оплаты, это может быть единственный способ получить желаемую квартиру.



Однако есть и недостатки при покупке квартиры в складчину, особенно если она зарегистрирована на общую долевую собственность. В таких случаях будет сложнее продать такое жилье, доля в квартире всегда будет стоить меньше, чем сам объект недвижимости, и возможны конфликты между совладельцами в отношении распоряжения квартирой и другие проблемы.