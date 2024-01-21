Как в квартире повысить влажность — топ эффективных советов

В каждом жилище можно найти специальные предметы для увлажнения воздуха. На кухне обычно есть маленькая губка, а для мытья автомобиля нужна большая. Однако эти губки также могут быть полезны для поддержания влажности в помещении.



Наиболее простой и понятный способ — это смочить губку и поместить ее рядом с батареей, чтобы влага медленно испарялась. Такой же принцип работает и с полотенцами: если вы повесите их в комнате, они будут освежать воздух. Шторы и мебель также можно обработать специальным увлажняющим напылением.



Кроме того, существуют и другие способы использования губок для этой цели. Например, можно выдавить из губки излишек влаги и поместить ее в полиэтиленовый пакет с отверстиями. Это позволит медленно испаряться влаге. Еще один способ — разложить несколько пакетов с губками для усиления эффекта.