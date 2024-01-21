Как в квартире повысить влажность — топ эффективных советов

Posted 21 января, 10:10
Published 21 января, 10:10
Modified 21 января, 10:10
Updated 21 января, 10:10
В условиях низкой влажности бактерии и вирусы становятся более подвижными, что увеличивает риск заражения различными заболеваниями, такими как грипп. Однако, можно снизить эти риски, если в помещении поддерживать влажность на уровне от 40% до 60%.
Чтобы измерить влажность воздуха без специального гигрометра, можно воспользоваться следующим методом. Наполните стакан водой и поставьте его в холодильник, чтобы температура жидкости снизилась до 3-5ºC. Затем выньте стакан из холодильника и поместите его в комнату подальше от радиаторов. Наблюдайте поверхность стекла в течение 5 минут. Результат можно оценить так:
• Если стекло станет запотевшим, а затем высохнет через 5 минут — воздух в комнате сухой.
• Если стекло останется запотевшим через 5 минут — влажность средняя.
• Если на стенках стакана образуются ручейки — влажность повышена.
Если вы обнаружили, что воздух в комнате сухой, можно использовать один из следующих методов, чтобы восстановить нормальный уровень влажности.
Есть несколько способов увлажнить воздух при помощи посудомоечной машины. Самый простой совет — не закрывать дверцу после мытья. Некоторые модели посудомоечных машин автоматически открывают дверцу после окончания программы, но у других придется открыть дверцу вручную.
Если вы хотите увлажнить воздух, то можете просто не сушить посуду и открыть дверцу посудомоечной машины после того, как вы закончили ее использовать. В этом случае посуда все равно высохнет, а воздух будет более увлажненным. Кроме того, такой подход позволит сэкономить немного электроэнергии.
Это один из самых простых методов. После принятия душа или ванны оставьте дверь в ванной комнате открытой, чтобы испарения увлажняли воздух в квартире.
Также можно не сразу сливать воду из ванны, а дать ей остыть перед этим — это увеличит количество пара.
Если вам нужно увлажнить помещение, можно использовать различные способы. Например, установить аквариум или настольный фонтан, или просто поставить емкость с водой.
В детской комнате, чтобы создать увлажненную атмосферу, можно поставить фонтан или аквариум с рыбками или, лучше, с водяными черепахами. Такие аквариумы обычно не имеют плотной крышки, что позволяет воздуху свободно циркулировать. Кроме того, детям будет интересно наблюдать и заботиться о животных.
Еще один легкий способ. Просто поставьте сушилку с выстиранными вещами рядом с радиатором: так одежда будет быстрее сохнуть, и воздух насытится влагой. Важно только, чтобы на вещах не осталось каких-либо моющих средств, чтобы вы не вдыхали химические пары.
В каждом жилище можно найти специальные предметы для увлажнения воздуха. На кухне обычно есть маленькая губка, а для мытья автомобиля нужна большая. Однако эти губки также могут быть полезны для поддержания влажности в помещении.
Наиболее простой и понятный способ — это смочить губку и поместить ее рядом с батареей, чтобы влага медленно испарялась. Такой же принцип работает и с полотенцами: если вы повесите их в комнате, они будут освежать воздух. Шторы и мебель также можно обработать специальным увлажняющим напылением.
Кроме того, существуют и другие способы использования губок для этой цели. Например, можно выдавить из губки излишек влаги и поместить ее в полиэтиленовый пакет с отверстиями. Это позволит медленно испаряться влаге. Еще один способ — разложить несколько пакетов с губками для усиления эффекта.
Все, что вам потребуется, — плита и кастрюля или чайник.
Вариант 1. Довести воду в кастрюле до кипения и затем поместить ее на стол или подоконник, чтобы пар увлажнял комнату.
Вариант 2. Вскипятить чайник и оставить его на слабом огне для дольшего испарения.
Также можно добавить в воду несколько капель эвкалиптового масла. Его запах успокаивает, а пары уничтожают бактерии и снижают риск простуды и гриппа. Кроме того, в кипяток можно положить ароматные травы, корицу и другие пряности, чтобы воздух был благоухающим.
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