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Posted 23 января, 11:30

Published 23 января, 11:30

Modified 24 января, 17:47

Updated 24 января, 17:47

Цены на квартиры меняются из-за введенных банками комиссий

Цены на квартиры меняются из-за введенных банками комиссий

23 января 2024, 11:30
Застройщики устанавливают разные цены на одну и ту же квартиру. Причиной этому стали банки, взимающие комиссию с девелопментов

На рынке недвижимость создалась двоякая ситуация, при которой российские банки стали выдавать ипотечные кредиты с господдержкой, но на разных условиях. Эту проблему обсудили в Москве в рамках круглого стола «Ипотека 2024».

Есть кредиторы, которые выдают займы по старым льготным условиям. А есть банки, которые соглашаются на низкую процентную ставку по ипотеке только при условии того, что застройщик заплатит дополнительную комиссию.

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Строительная компания, в свою очередь, поднимает стоимость жилья, чтобы компенсировать расходы, связанные с дополнительной финансовой нагрузкой. Это привело к тому, что цена одной и той же квартиры меняется в зависимости от того, в какой банк обратился кредитуемый.

На данный момент застройщики направляют клиентов в банки, работающие на прежних условиях без допкомиссии. Это позволяет покупателям приобрести недвижимость по самым выгодным ценам. Однако, не все заемщики могут получить в них ипотеку, так как не подходят под условия договора. В этом случае им приходится обращаться в банк с комиссией и покупать жилье по более высокой цене. По предварительным данным, эта разница составит около 5% от стоимости квартиры.

На круглом столе Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101», отметил, что покупатели могут решить приостановить свои покупки, чтобы увидеть, как развивается ситуация. Возможно, они будут ожидать скидок от застройщиков или ждать реакции со стороны властей.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Жилье#Ипотека#Квартира#Рынок недвижимости
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