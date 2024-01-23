Цены на квартиры меняются из-за введенных банками комиссий

На данный момент застройщики направляют клиентов в банки, работающие на прежних условиях без допкомиссии. Это позволяет покупателям приобрести недвижимость по самым выгодным ценам. Однако, не все заемщики могут получить в них ипотеку, так как не подходят под условия договора. В этом случае им приходится обращаться в банк с комиссией и покупать жилье по более высокой цене. По предварительным данным, эта разница составит около 5% от стоимости квартиры.