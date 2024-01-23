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Posted 23 января, 12:58

Published 23 января, 12:58

Modified 23 января, 16:36

Updated 23 января, 16:36

Строительство ИЖС от застройщика в 2024 году будет по новым правилам

Строительство ИЖС от застройщика в 2024 году будет по новым правилам

23 января 2024, 12:58
Фото: 1MI.
Строящиеся дома становятся выгоднее новостроек, но как решить проблему с нечестными застройщиками — рассказывает президент РГР Ирина Зырянова

По данным Минстроя России в 2023 году доля введенного в эксплуатацию ИЖС составила рекордные для последних годов цифры — 59 млн кв. м. из общего числа строительства в 110 млн кв. м. Число выданных кредитов увеличилось в 4 раза, по сравнению с 2022 годом и составила 118 тыс. оформленных договоров.

В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ эксперты обсудили возрастающий спрос на частные домовладения. В дискуссии были подняты основные проблемы и методы их решения.

Фото: 1MI

Участник форума президент РГР Ирина Зырянова рассказала о причинах увеличения спроса на частное жилье. Среди них — льготные ипотечные программы, не высокая конкуренция среди застройщиков, экологичность. Предпосылками к увеличению частного строительства стала и ощутимая нехватка земельных участков, рост интересов инвесторов в данном сегменте.

Однако, строительство своего дома это по-прежнему сложно и долго. Чтобы возвести дом нужно купить землю, согласовать проект, получить на него разрешение, подвести коммуникации, сделать ремонт. Не каждая строительная компания занимается организацией этих вопросов.

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Еще одной проблемой, помимо бумажной волокиты, президент РГР назвала нечестных подрядчиков:

«По нашим оценкам около 30-40% домов все еще строится самостоятельно, без подрядных организаций. Мы видим, что чаще всего из-за того, что люди боятся нарваться на мошенников или хотят сэкономить. Чтобы изменить ситуацию, в помощь гражданам сейчас предлагается создать реестр добросовестных, проверенных подрядчиков, и внедрить в финансирование ИЖС эскроу-счета»

О конкретных мерах воздействия на застройщиков ИЖС рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. Совместно с Минстроем России был подготовлен проект закона, согласно которому строительные компании ИЖС будут работать на одних условиях с застройщиками МКД. Для безопасности заемщиков подрядные организации будут обеспечены проектным финансированием и счетами эскроу.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Жилье#Ипотека#Квартира#Рынок недвижимости
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