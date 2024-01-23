Строительство ИЖС от застройщика в 2024 году будет по новым правилам

Posted 23 января, 12:58
Published 23 января, 12:58
Modified 23 января, 16:36
Updated 23 января, 16:36
По данным Минстроя России в 2023 году доля введенного в эксплуатацию ИЖС составила рекордные для последних годов цифры — 59 млн кв. м. из общего числа строительства в 110 млн кв. м. Число выданных кредитов увеличилось в 4 раза, по сравнению с 2022 годом и составила 118 тыс. оформленных договоров.
В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ эксперты обсудили возрастающий спрос на частные домовладения. В дискуссии были подняты основные проблемы и методы их решения.
Участник форума президент РГР Ирина Зырянова рассказала о причинах увеличения спроса на частное жилье. Среди них — льготные ипотечные программы, не высокая конкуренция среди застройщиков, экологичность. Предпосылками к увеличению частного строительства стала и ощутимая нехватка земельных участков, рост интересов инвесторов в данном сегменте.
Однако, строительство своего дома это по-прежнему сложно и долго. Чтобы возвести дом нужно купить землю, согласовать проект, получить на него разрешение, подвести коммуникации, сделать ремонт. Не каждая строительная компания занимается организацией этих вопросов.
Еще одной проблемой, помимо бумажной волокиты, президент РГР назвала нечестных подрядчиков:
«По нашим оценкам около 30-40% домов все еще строится самостоятельно, без подрядных организаций. Мы видим, что чаще всего из-за того, что люди боятся нарваться на мошенников или хотят сэкономить. Чтобы изменить ситуацию, в помощь гражданам сейчас предлагается создать реестр добросовестных, проверенных подрядчиков, и внедрить в финансирование ИЖС эскроу-счета»
О конкретных мерах воздействия на застройщиков ИЖС рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. Совместно с Минстроем России был подготовлен проект закона, согласно которому строительные компании ИЖС будут работать на одних условиях с застройщиками МКД. Для безопасности заемщиков подрядные организации будут обеспечены проектным финансированием и счетами эскроу.