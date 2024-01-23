Строительство ИЖС от застройщика в 2024 году будет по новым правилам

«По нашим оценкам около 30-40% домов все еще строится самостоятельно, без подрядных организаций. Мы видим, что чаще всего из-за того, что люди боятся нарваться на мошенников или хотят сэкономить. Чтобы изменить ситуацию, в помощь гражданам сейчас предлагается создать реестр добросовестных, проверенных подрядчиков, и внедрить в финансирование ИЖС эскроу-счета»