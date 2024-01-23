Как будет развиваться строительство ИЖС в Москве и МО в 2024 году — мнения экспертов

Именно льготная ипотека, по мнению зам гендиректора ДОМ. РФ, дала мощный толчок для кредитования в сфере строительства индивидуальных домов. Однако, данная программа заканчивает свое действие 1 июля 2024 года, а доля всех выданных кредитов по ним составляет более 90%. В связи с этим, Дом.РФ и Минстрой разрабатывают специальную программу для ИЖС, которая будет запускаться с июля этого года. Это дает предпосылки к тому, что строительство ИЖС будет только развиваться.