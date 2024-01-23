Как будет развиваться строительство ИЖС в Москве и МО в 2024 году — мнения экспертов

Posted 23 января, 08:58
Published 23 января, 08:58
Modified 23 января, 16:53
Updated 23 января, 16:53
Намечающая популярность частной индивидуальной застройки стала объектом внимания международной выставки-форума «Россия», на которой была проведена публичная дискуссия с экспертами в области недвижимости. Они изложили в цифрах, как был завершен 2023 год для застройщиков и покупателей жилья, а так же какие есть ожидания на сегодняшний день.
Алексей Ниденс, заместитель генерального директора ДОМ.РФ, рассказал о том, что на минувшем форуме Коллегия Минстроя России озвучила рекордные цифры ввода жилья в эксплуатацию за 2023 год — 110 млн кв. м., из которых 59 млн кв. м. приходится на долю ИЖС.
В 2023 было заключено в 4 раза больше ипотечных договоров чем за предыдущий год, а именно 118 тысяч выданных займов на сумму 937 млрд рублей.
«Еще пару лет назад никто бы не мог поверить в эти беспрецедентные цифры» — говорит Алексей Ниденс.
В дискуссии была отмечена региональная статистика, которая показала, что в некоторых городах России доля строительства ИЖС достигает 90-95%. Одним из таких регионов является Северный Кавказ.
Алексей отметил, что цифры, конечно, являются средними по стране, за которыми стоят конкретные люди и семьи, делающие эту статистику. И целью Правительства России было введение программ, с помощью которых люди смогли бы реализовывать свои планы, например, построить доступный дом своей мечты.
Опросы ВЦИОМ говорят о том, что 40 млн человек хотят жить загородом на своей земле:
«Это желание обусловлено близостью к экологии и природе, большей жилплощади и наличия своего земельного участка. Такая возможность стала доступна при помощи специальных действий со стороны Правительства России, в частности распространения льготных ипотечных программ для строительства частных домов» — считает Алексей Ниденс.
Именно льготная ипотека, по мнению зам гендиректора ДОМ. РФ, дала мощный толчок для кредитования в сфере строительства индивидуальных домов. Однако, данная программа заканчивает свое действие 1 июля 2024 года, а доля всех выданных кредитов по ним составляет более 90%. В связи с этим, Дом.РФ и Минстрой разрабатывают специальную программу для ИЖС, которая будет запускаться с июля этого года. Это дает предпосылки к тому, что строительство ИЖС будет только развиваться.
Также, по поручению Президента России Минстрой совместно с Дом.РФ подготовили проект о распространении проектного финансирования и счетов эскроу на подрядные организации, которые строят ИЖС. Закон прошел уже первое чтение и есть надежды на то, что его примут в первом квартале 2024 года. Это тоже формирует развитие строительства частных домов — сообщает Алексей Ниденс.
Инна Федотова, министр жилищной политики Московской области, тоже высказалась об итогах строительства жилья за минувший год. Она отметила, что Москва и Московская область имеет самый большой объем вводимого жилья, на долю частной застройки в 2023 году приходится 7 млн 700 тыс. кв. м. Если смотреть на соотношение многоэтажного строительства и ИЖС, то цифры будут почти одинаковыми — 50:50.
Инна Федотова отмечает, что одним из толчков к развитию частной застройки стала программа газификации, которая позволила дать условия давно построенным и новым домам.
Также были отмечены не только доступность жилья, которая растет с каждым годом, но и процедура оформления документов:
«Например, был упрощен выбор земельных участков. Участвовать в торгах на покупку земли можно при помощи одной кнопки, с возможностью оформления кредита. Договора регистрируются без усилий в электронном формате. Разрешение на строительство ИЖС оформляется через региональный государственный портал в течение 5 дней. При завершении строительства в автоматическом режиме собственник получает адресацию, кадастровый номер и регистрацию собственности в течение 12 дней. Цифровизация позволила упростить все процедуры оформления строительства ИЖС, в том числе подключение его к техническим сервисам» — рассказывает министр жилищной политики Москвы.
Для развития частной отрасли застройки два года назад введены кластерные программы развития ИЖС. Уже выдано 300 разрешений, по которым в 2025 году будет введено около 4 млн кв. м. жилья. Условия такие же, как и для МКД — развитая инфраструктура. Системный застройщик выбирает участок не менее 100 га, строит подъездные и внутренние дороги, социальные объекты.
Инна отмечает, что ожидает развития спроса на кластеры, чтобы они были доступны в первую очередь для людей. Например, введен новый минимум разрешенного размера земельного участка — 3 сотки, вместо прежних пяти. Во-первых, не всем нужен большой участок, во-вторых, его стоимость значительно ниже.
Для застройщиков кластеров ИЖС тоже введены льготы. Они строят только 50% социальных объектов, а вторая половина строится за счет Правительства Москвы.