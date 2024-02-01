ФАС требует от банков объяснений о введение комиссий для застройщиков

Posted 1 февраля, 07:51
Published 1 февраля, 07:51
Modified 1 февраля, 11:32
Updated 1 февраля, 11:32
Как сообщает ФАС, шесть банков — ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Совкомбанк» в одностороннем порядке изменили условия договора с застройщиками, обязав их выплачивать комиссию за каждый ипотечный договор по льготной программе.
На действия банков пожаловались как сами застройщики, так и граждане, которые столкнулись с новыми ценами на жилье. ФАС России направило запрос в кредитные организации чтобы оценить законность таких действий.
Если по результатам полученных ответов найдется нарушение, антимонопольная служба будет принимать меры.