ФАС требует от банков объяснений о введение комиссий для застройщиков

Напомним, что банки столкнулись с сокращением субсидий по госпрограммам с 2,5% до 1,5%, таким образом лишившись части прибыли. Чтобы свои ликвидировать убытки, застройщикам были направлены новые условия договора о взимании комиссии, таким образом покрывая свои расходы за счет девелоперов.