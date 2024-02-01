newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля, 07:51

Published 1 февраля, 07:51

Modified 1 февраля, 11:32

Updated 1 февраля, 11:32

ФАС требует от банков объяснений о введение комиссий для застройщиков

ФАС требует от банков объяснений о введение комиссий для застройщиков

1 февраля 2024, 07:51
Фото: 1MI.
Стройкомпании пожаловались на шесть банков, которые заставили их платить за каждую сделку с недвижимостью. Новые условия были введены из-за отсутствия достаточного финансирования, чтобы покрыть расходы банков на участие в льготной ипотечной программе.

Как сообщает ФАС, шесть банков — ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Совкомбанк» в одностороннем порядке изменили условия договора с застройщиками, обязав их выплачивать комиссию за каждый ипотечный договор по льготной программе.

На действия банков пожаловались как сами застройщики, так и граждане, которые столкнулись с новыми ценами на жилье. ФАС России направило запрос в кредитные организации чтобы оценить законность таких действий.

Если по результатам полученных ответов найдется нарушение, антимонопольная служба будет принимать меры.

Застройщики устроили бунт из-за льготной ипотеки
Узнать подробнее

Напомним, что банки столкнулись с сокращением субсидий по госпрограммам с 2,5% до 1,5%, таким образом лишившись части прибыли. Чтобы свои ликвидировать убытки, застройщикам были направлены новые условия договора о взимании комиссии, таким образом покрывая свои расходы за счет девелоперов.

Читайте также:
Покупать ли недвижимость в 2024 году, пока действует льготная ипотекаЭксперты разводят руками при вопросе о вторичном жильеБанкам запретили чрезмерно повышать ставки по ипотеке без страховки — что изменилось?«Семейная» ипотека может распространиться на вторичку — мнение экспертовСтроительство ИЖС от застройщика в 2024 году будет по новым правиламКак будет развиваться строительство ИЖС в Москве и МО в 2024 году — мнения экспертов
#Эмилия Шпилева#Экономика#Общество#Жилье#Ипотека#Рынок недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика