«Семейная» ипотека может распространиться на вторичку — мнение экспертов

Posted 29 января, 10:38
Published 29 января, 10:38
Modified 29 января, 10:40
Updated 29 января, 10:40
По информации, полученной «Известиями» из источников «ДОМ.РФ», банки получили дополнительные ресурсы в размере 2,3 трлн рублей на льготные программы по ипотеке.
Это позволило кредитным учреждениям получить компенсацию за льготные ставки от государства и избежать возможных проблем с выдачей кредитов. Отмечается, что эти лимиты были распределены среди рыночных участников в январе. Большая часть суммы досталась крупнейшим игрокам, таким как «Сбербанк» и ВТБ.
Министерство финансов также подтвердило информацию о выделении субсидированных средств. Финансовый документ был подписан в декабре, а распределение стали проводить в январе текущего года.
Самая большая часть средств была распределена между банками по «семейной» ипотеке. Ее лимит был превышен до 4,6 трлн рублей и расширен на 1,2 трлн рублей. Льготная ипотека получила 1 трлн рублей, которые также расширили лимит (до 6 трлн рублей). 31 млрд рублей было направлено на «Дальневосточную ипотеку» — сообщили в ДОМ.РФ. По данным Центробанка, 74% оформленных кредитов приходится на госпрограммы.
Данные, предоставленные «ДОМ.РФ» на 25 января, показывают, что большую часть лимитов по государственным программам получил «Сбербанк». В частности, 700 млрд рублей выделено на льготную ипотеку на новостройки, а 673 млрд рублей — на семейную ипотеку. В список финансовых организаций, которым было предоставлено значительное количество средств, также входят ВТБ, «Альфа-банк» и банк «ДОМ.РФ».
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчаков считает, что увеличение лимита благотворно скажется на количестве выдаваемых населению кредитов. Банки будут получать большую доходность с дополнительных клиентов.
Однако, у этого положения есть и обратная сторона медали. Слишком простые условия создают высокую закредитованность населения и высокий риск банкротств физических лиц, тем самым создавая «кредитный пузырь» — рассказывает «Известиям» эксперт.
Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development, высказал свое мнение о том, что субсидирование может затронуть вторичный рынок недвижимости, потому что не все города могут участвовать в ней. Малонаселенные пункты, в которых отсутствует строительство новых многоэтажных домов, не проходят по льготной ипотечной программе.
Эксперт считает, что разумно было бы расширить условия действующей ипотеки и оказать адресную помощь регионам, но в рамках ограниченного субсидирования.
Светлана Бардина, директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» тоже опирается на опыт своей работы и отмечает, что расширение программы нужно вводить обязательно. Не все семьи могут платить аренду квартиры и ипотеку в строящемся доме.
Только 5-10% жилья остаются доступными для продажи, остальные находятся в процессе стройки. Из-за этого льготная ипотека по-прежнему является недоступной для семей без собственного жилья. Единственное что можно ужесточить для вторички, это жесткие требования, предъявляемые к техническим характеристикам дома (возраст здания, обеспечение коммуникациями и т. д.)