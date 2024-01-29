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Posted 29 января, 10:38

Published 29 января, 10:38

Modified 29 января, 10:40

Updated 29 января, 10:40

«Семейная» ипотека может распространиться на вторичку — мнение экспертов

29 января 2024, 10:38
Банки получили новые 2,3 трлн рублей для возмещения льготной ставки по ипотеке. Эксперты делают прогнозы о том, что ипотечные программы будут однозначно меняться. Какие новшества ждут заемщиков после 1 июля — читайте в NEWIA.ru.

По информации, полученной «Известиями» из источников «ДОМ.РФ», банки получили дополнительные ресурсы в размере 2,3 трлн рублей на льготные программы по ипотеке.

Это позволило кредитным учреждениям получить компенсацию за льготные ставки от государства и избежать возможных проблем с выдачей кредитов. Отмечается, что эти лимиты были распределены среди рыночных участников в январе. Большая часть суммы досталась крупнейшим игрокам, таким как «Сбербанк» и ВТБ.

Министерство финансов также подтвердило информацию о выделении субсидированных средств. Финансовый документ был подписан в декабре, а распределение стали проводить в январе текущего года.

Субсидирование льготной ипотеки в 2024 году

Самая большая часть средств была распределена между банками по «семейной» ипотеке. Ее лимит был превышен до 4,6 трлн рублей и расширен на 1,2 трлн рублей. Льготная ипотека получила 1 трлн рублей, которые также расширили лимит (до 6 трлн рублей). 31 млрд рублей было направлено на «Дальневосточную ипотеку» — сообщили в ДОМ.РФ. По данным Центробанка, 74% оформленных кредитов приходится на госпрограммы.

Субсидирование льготной ипотеки в 2024 году
Субсидирование льготной ипотеки в 2024 году. Фото: 1MI

Данные, предоставленные «ДОМ.РФ» на 25 января, показывают, что большую часть лимитов по государственным программам получил «Сбербанк». В частности, 700 млрд рублей выделено на льготную ипотеку на новостройки, а 673 млрд рублей — на семейную ипотеку. В список финансовых организаций, которым было предоставлено значительное количество средств, также входят ВТБ, «Альфа-банк» и банк «ДОМ.РФ».

Банки будут больше выдавать кредитов

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчаков считает, что увеличение лимита благотворно скажется на количестве выдаваемых населению кредитов. Банки будут получать большую доходность с дополнительных клиентов.

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Однако, у этого положения есть и обратная сторона медали. Слишком простые условия создают высокую закредитованность населения и высокий риск банкротств физических лиц, тем самым создавая «кредитный пузырь» — рассказывает «Известиям» эксперт.

«Семейная ипотека» на вторичку

Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development, высказал свое мнение о том, что субсидирование может затронуть вторичный рынок недвижимости, потому что не все города могут участвовать в ней. Малонаселенные пункты, в которых отсутствует строительство новых многоэтажных домов, не проходят по льготной ипотечной программе.

Эксперт считает, что разумно было бы расширить условия действующей ипотеки и оказать адресную помощь регионам, но в рамках ограниченного субсидирования.

«Семейная ипотека» на вторичку
«Семейная ипотека» на вторичку. Фото: 1MI

Светлана Бардина, директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» тоже опирается на опыт своей работы и отмечает, что расширение программы нужно вводить обязательно. Не все семьи могут платить аренду квартиры и ипотеку в строящемся доме.

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Только 5-10% жилья остаются доступными для продажи, остальные находятся в процессе стройки. Из-за этого льготная ипотека по-прежнему является недоступной для семей без собственного жилья. Единственное что можно ужесточить для вторички, это жесткие требования, предъявляемые к техническим характеристикам дома (возраст здания, обеспечение коммуникациями и т. д.)

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#Эмилия Шпилева#Экономика#Общество#Ипотека#Рынок недвижимости#Льготная ипотека#Семейная ипотека
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