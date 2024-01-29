«Семейная» ипотека может распространиться на вторичку — мнение экспертов

Самая большая часть средств была распределена между банками по «семейной» ипотеке. Ее лимит был превышен до 4,6 трлн рублей и расширен на 1,2 трлн рублей. Льготная ипотека получила 1 трлн рублей, которые также расширили лимит (до 6 трлн рублей). 31 млрд рублей было направлено на «Дальневосточную ипотеку» — сообщили в ДОМ.РФ. По данным Центробанка, 74% оформленных кредитов приходится на госпрограммы.