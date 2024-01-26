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Posted 26 января, 10:47

Published 26 января, 10:47

Modified 28 января, 16:05

Updated 28 января, 16:05

Эксперты разводят руками при вопросе о вторичном жилье

Эксперты разводят руками при вопросе о вторичном жилье

26 января 2024, 10:47
Фото: 1MI.
Вопрос цен на вторичное жилье прочно завис в воздухе, риелторы не дают точных прогнозов на 2024 год. Что советуют на сегодняшний день покупателям — читайте в NEWIA.RU.

Последние новости про недвижимость были посвящены отсутствию понимания ситуации, которая создалась на вторичном рынке жилья.

Эксперт и Член комитета Российской Гильдии Риелторов Оксана Панова рассказала «Федерал Пресс» о том, как сейчас нужно действовать покупателям в нынешних реалиях.

Со слов эксперта, клиент должен сам решить исходя из своей ситуации, может ли он еще немного подождать со сделкой, чтобы ключевая ставка снизилась. Если вопрос жилья стоит остро, то не стоит откладывать, а приступать к поиску квартиры.

«Если клиенту нужно жилье здесь и сейчас, то нужно его покупать», — считает Панова.

К тому же, вторичное жилье это уже готовый объект недвижимости с оформленным правом собственности, в котором можно жить сразу после сделки. На первичном рынке такие правила работают редко.

Фото: 1MI

Как отмечает риелтор, сегодняшняя проблема в том, что никто не дает никаких прогнозов относительно роста или снижения цен на вторичке. Но однозначно есть твердое убеждение, что цена на новостройки будет только расти.

Застройщики, которые обязаны выплачивать комиссию банкам для дальнейшего сотрудничества в льготном ипотечном секторе, будут компенсировать свои расходы за счет поднятия стоимости квартир.

«Что касается ИЖС, тут будет все спокойно: кто захочет построиться — сделает это непременно» — отмечает Оксана Панова.

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#Эмилия Шпилева#Экономика#Общество#Жилье#Ипотека#Квартира#Ключевая ставка#Рынок недвижимости#Риелтор
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