Эксперты разводят руками при вопросе о вторичном жилье

Posted 26 января, 10:47
Published 26 января, 10:47
Modified 28 января, 16:05
Updated 28 января, 16:05
Эксперт и Член комитета Российской Гильдии Риелторов Оксана Панова рассказала «Федерал Пресс» о том, как сейчас нужно действовать покупателям в нынешних реалиях.
Со слов эксперта, клиент должен сам решить исходя из своей ситуации, может ли он еще немного подождать со сделкой, чтобы ключевая ставка снизилась. Если вопрос жилья стоит остро, то не стоит откладывать, а приступать к поиску квартиры.
К тому же, вторичное жилье это уже готовый объект недвижимости с оформленным правом собственности, в котором можно жить сразу после сделки. На первичном рынке такие правила работают редко.
Как отмечает риелтор, сегодняшняя проблема в том, что никто не дает никаких прогнозов относительно роста или снижения цен на вторичке. Но однозначно есть твердое убеждение, что цена на новостройки будет только расти.
Застройщики, которые обязаны выплачивать комиссию банкам для дальнейшего сотрудничества в льготном ипотечном секторе, будут компенсировать свои расходы за счет поднятия стоимости квартир.