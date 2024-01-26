Эксперты разводят руками при вопросе о вторичном жилье

Со слов эксперта, клиент должен сам решить исходя из своей ситуации, может ли он еще немного подождать со сделкой, чтобы ключевая ставка снизилась. Если вопрос жилья стоит остро, то не стоит откладывать, а приступать к поиску квартиры.