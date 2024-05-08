3 легких способа увеличить свой доход, не выходя из дома

Posted 8 мая, 09:34
Published 8 мая, 09:34
Modified 9 сентября, 22:48
Updated 9 сентября, 22:48
Если у вас есть кроссовки, которые вы особо не носили, старый смартфон, книги или детская одежда, то на эти вещи наверняка найдется покупатель.
Стоит разобрать свой шкаф и посмотреть, какие вещи вам действительно не нужны, что из них имеет ценность и можно продать. Приведите их в порядок, постирайте, отгладьте, сделайте красивые фото и посчитайте примерную стоимость, которую хотите за них получить.
Даже при наличии 10-15 вещей, которые можно продать за условные 300 рублей, уже составляют прибавку к вашей зарплате от 3000 до 4500 тысяч рублей. И это деньги за то, чем вы не пользуетесь и оно пылится в шкафу.
Если продаются крупные товары, например кровать, шкаф или иная мебель, стоит сделать покупателю скидку за самовывоз.
Где продавать: в России самыми известными платформами для продажи б/у вещей являются Авито и Юла. Эти сервисы располагают удобным интерфейсом, где можно добавить до 10 фото и сделать описание товара.
Сколько можно заработать: от 1 000 до 10 000 рублей.
Существует несколько веб-сайтов, которые платят вам за прохождение опросов или накапливается определенная скидка на покупку товара. Это очень широкий спектр, в котором вас могут спросить о политике, мнение о товаре, персоне и т. д. Как правило, вам не нужно ничего готовить, просто честно отвечайте на вопросы.
Участие в опросах может быть не самой прибыльной идеей, поскольку выплаты обычно начинаются от 10 рублей. Также они имеют высокую конкуренцию среди других пользователей и обычно ограничены во времени.
Актуальными сайтами на российском интернет-ресурсе в 2024 году являются: Survey Harbor, InternetOpros, Интернет Анкета, Answer Galaxy, ANKETKA, Миниопрос (Телеграм), Мое Мнение, YouThink, i-Say.
Сколько можно заработать: от 30 до 100 рублей в день в зависимости от наличия опросов.
Писать отзывы на купленные товары и получать за них деньги вполне реально. Самыми крупными площадками, которые платят за ваши тексты, являются ЯРекоммендую, Отзовик и Косметиста. На этих сайтах имеются различные тарификации, но в основном заработок зависит от количества отзывов на актуальные темы, которые люди ищут в интернете.
Например, на сайте Яркоммендую за 1 просмотр отзыва в сутки выплачивают гонорар 10 копеек. Если отзыв посмотрели 10 человек — 10 рублей, если 20 — 20 рублей. И таких отзывов может быть много. Это отличный пассивный доход, поскольку можно отписать несколько отзывов, за которые вам каждый день будет приходить зарплата.
Сколько получает автор на отзовиках: начинающий автор с 20 отзывами может получать от 10 рублей в сутки. Авторы, имеющие 300-400 отзывов получают от 70 рублей, более 1000 отзывов — от 200 и более рублей в сутки. Чем больше и интереснее пишите — тем больше просмотров и денег.
Также на этих сайтах можно работать по бартеру, когда бренд компании предлагает свой товар бесплатно в обмен на отзыв. Такие предложения могут поступать от производителей бытовой техники, косметики, спорттоваров, одежды или питания.
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