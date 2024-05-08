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Posted 8 мая, 09:34

Published 8 мая, 09:34

Modified 9 сентября, 22:48

Updated 9 сентября, 22:48

3 самых простых способа увеличить свой доход, не выходя из дома

3 легких способа увеличить свой доход, не выходя из дома

8 мая 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney
3 самых простых способа увеличить свой доход, не выходя из дома
Наверняка вы не раз задумывались о том, как увеличить свой ежемесячный доход. Мы нашли три идеи, которые пополнят ваш кошелек, не выходя из дома

Продавайте ненужные вещи

Если у вас есть кроссовки, которые вы особо не носили, старый смартфон, книги или детская одежда, то на эти вещи наверняка найдется покупатель.

Стоит разобрать свой шкаф и посмотреть, какие вещи вам действительно не нужны, что из них имеет ценность и можно продать. Приведите их в порядок, постирайте, отгладьте, сделайте красивые фото и посчитайте примерную стоимость, которую хотите за них получить.

Даже при наличии 10-15 вещей, которые можно продать за условные 300 рублей, уже составляют прибавку к вашей зарплате от 3000 до 4500 тысяч рублей. И это деньги за то, чем вы не пользуетесь и оно пылится в шкафу.

Если продаются крупные товары, например кровать, шкаф или иная мебель, стоит сделать покупателю скидку за самовывоз.

Продавайте ненужные вещиПродавайте ненужные вещи
Продавайте ненужные вещи. Фото: 1MI

Где продавать: в России самыми известными платформами для продажи б/у вещей являются Авито и Юла. Эти сервисы располагают удобным интерфейсом, где можно добавить до 10 фото и сделать описание товара.

Сколько можно заработать: от 1 000 до 10 000 рублей.

Участвуйте в онлайн-опросах

Существует несколько веб-сайтов, которые платят вам за прохождение опросов или накапливается определенная скидка на покупку товара. Это очень широкий спектр, в котором вас могут спросить о политике, мнение о товаре, персоне и т. д. Как правило, вам не нужно ничего готовить, просто честно отвечайте на вопросы.

Участие в опросах может быть не самой прибыльной идеей, поскольку выплаты обычно начинаются от 10 рублей. Также они имеют высокую конкуренцию среди других пользователей и обычно ограничены во времени.

Участвуйте в онлайн-опросахУчаствуйте в онлайн-опросах
Участвуйте в онлайн-опросах. Фото: Изображение Midjourney

Актуальными сайтами на российском интернет-ресурсе в 2024 году являются: Survey Harbor, InternetOpros, Интернет Анкета, Answer Galaxy, ANKETKA, Миниопрос (Телеграм), Мое Мнение, YouThink, i-Say.

Сколько можно заработать: от 30 до 100 рублей в день в зависимости от наличия опросов.

Пишите отзывы за деньги

Писать отзывы на купленные товары и получать за них деньги вполне реально. Самыми крупными площадками, которые платят за ваши тексты, являются ЯРекоммендую, Отзовик и Косметиста. На этих сайтах имеются различные тарификации, но в основном заработок зависит от количества отзывов на актуальные темы, которые люди ищут в интернете.

Например, на сайте Яркоммендую за 1 просмотр отзыва в сутки выплачивают гонорар 10 копеек. Если отзыв посмотрели 10 человек — 10 рублей, если 20 — 20 рублей. И таких отзывов может быть много. Это отличный пассивный доход, поскольку можно отписать несколько отзывов, за которые вам каждый день будет приходить зарплата.

Пишите отзывы за деньгиПишите отзывы за деньги
Пишите отзывы за деньги. Фото: 1MI

Сколько получает автор на отзовиках: начинающий автор с 20 отзывами может получать от 10 рублей в сутки. Авторы, имеющие 300-400 отзывов получают от 70 рублей, более 1000 отзывов — от 200 и более рублей в сутки. Чем больше и интереснее пишите — тем больше просмотров и денег.

Также на этих сайтах можно работать по бартеру, когда бренд компании предлагает свой товар бесплатно в обмен на отзыв. Такие предложения могут поступать от производителей бытовой техники, косметики, спорттоваров, одежды или питания.

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