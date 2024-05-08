3 легких способа увеличить свой доход, не выходя из дома

Существует несколько веб-сайтов, которые платят вам за прохождение опросов или накапливается определенная скидка на покупку товара. Это очень широкий спектр, в котором вас могут спросить о политике, мнение о товаре, персоне и т. д. Как правило, вам не нужно ничего готовить, просто честно отвечайте на вопросы.