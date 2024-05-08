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Posted 8 мая, 13:35

Published 8 мая, 13:35

Modified 9 сентября, 22:51

Updated 9 сентября, 22:51

«Я переоценила свои возможности». Алсу о скандале вокруг дочери Микеллы на «Голосе»

8 мая 2024, 13:35
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова принимала участие в шестом сезоне вокального шоу «Голос. Дети». В финале девочка была признана победительницей по итогам зрительского голосования, однако вслед за этим вскрылся факт подтасовки голосов — разразился жуткий скандал.

В чем виновата Алсу?

Микелла вошла в тройку финалистов — далее судьбу главного триумфатора должны были определить зрители, отдав свой голос за достойнейшего, по их мнению, участника. Голосование шло в режиме реального времени, по его итогам у дочери Алсу набралось 56,5% голосов. Такого на детском «Голосе» не было: на зашкаливающие цифры тут же обратили внимание зрители, которые атаковали официальную страницу Первого канала в соцсетях с возмущениями.

Люди писали, что налицо подтасовка голосов — звездная мама явно тянет дочку к победе и задействует для этого все имеющиеся у нее ресурсы. Сама Алсу поначалу все отрицала, а потом и вовсе закрыла комментарии на своей странице, не желая отвечать на неприятные вопросы.

Впоследствии, кстати, финал переиграли, на дополнительной церемонии победителями проекта были объявлены все конкурсанты, вышедшие в финал. Микелла на эту церемонию так и не пришла.

Долгожданное признание

И только недавно Алсу решилась откровенно рассказать, что же произошло на финале детского «Голоса». Как оказалось, звездная мама решила помочь своей дочери и попросила сотни тысяч своих подписчиков проголосовать за Микеллу. Также она обращалась с просьбой к знаменитым коллегам — агитировать фанатов голосовать за свою дочь.

«У меня два миллиона подписчиков. Много звездных друзей, коллег, я их просила голосовать, призывать голосовать за Микеллу. Это сыграло злую шутку», — призналась певица Алсу в интервью Наталье Подольской в шоу «Ваша Наташа».

Также она публично принесла свои извинения всем юным участникам проекта, который пострадали из-за ее тщеславия.

«Я ночами не спала, снотворное принимала, успокоительное принимала. Я переоценила свои возможности. Это несправедливо по отношению к другим. Я хочу публично извиниться, хочу, чтобы люди поняли, — это все не было запланировано. Никто этого не ожидал и не хотел. Мы все любим своих детей», — в слезах говорила артистка.
#Знаменитости#Скандал
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