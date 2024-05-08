«Я переоценила свои возможности». Алсу о скандале вокруг дочери Микеллы на «Голосе»

Микелла вошла в тройку финалистов — далее судьбу главного триумфатора должны были определить зрители, отдав свой голос за достойнейшего, по их мнению, участника. Голосование шло в режиме реального времени, по его итогам у дочери Алсу набралось 56,5% голосов. Такого на детском «Голосе» не было: на зашкаливающие цифры тут же обратили внимание зрители, которые атаковали официальную страницу Первого канала в соцсетях с возмущениями.