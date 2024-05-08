Гвинет Пэлтроу выпустила коллекцию одежды G. Label и сама снялась в её рекламе

Posted 8 мая, 13:48
Published 8 мая, 13:48
Modified 9 сентября, 22:51
Updated 9 сентября, 22:51
Звезда кино в очередной раз стала лицом собственного бренда одежды G. Label, представив новую коллекцию. Съемки проходили на берегу моря, где 51-летняя знаменитость предстала в нежном образе. Поклонников восхитил внешний вид и облик Гвинет: актриса по-прежнему в прекрасной форме и на одном из фото предстает в весьма откровенном наряде — классическом костюме, надетом на голое тело.
Сам бренд G. Label анонсировал новую коллекцию как послание от Гвинет Пэлтроу своим поклонникам. Вещи, представленные звездой, включают лучшие модели за последние несколько лет и вечные бестселлеры, которые неизменно пользуются популярностью. Модели G. Label — классические, стильные, безупречные, сексуальные, роскошные, как и сама знаменитость.
Напомним, что звезда основала собственный бренд Goop более 15 лет назад. В него входит несколько направлений, отвечающих за красоту и здоровье, а G. Label — бренд, посвященный одежде и украшениям. Интересно, что Гвинет сама участвует в разработке одежды и регулярно представляет новые коллекции, позируя в качестве модели. При этом звезда всегда настолько органично выглядит в моделях собственного производства, что сразу становится понятно — актриса разрабатывает такие вещи, которые сама носит с удовольствием.
В новой летней коллекции G. Label — простая и удобная, но элегантная одежда из легких материалов для повседневной жизни. Гвинет описывает концепцию собственного бренда как удобные вещи, не стесняющие женщину, которые вместе с тем выглядят по-настоящему круто и стильно. При разработке моделей компания старается учитывать все желания и привычки женщин, что делает одежду бренда популярной среди покупательниц разного уровня уже много лет.
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