Гвинет Пэлтроу выпустила коллекцию одежды G. Label и сама снялась в её рекламе

Напомним, что звезда основала собственный бренд Goop более 15 лет назад. В него входит несколько направлений, отвечающих за красоту и здоровье, а G. Label — бренд, посвященный одежде и украшениям. Интересно, что Гвинет сама участвует в разработке одежды и регулярно представляет новые коллекции, позируя в качестве модели. При этом звезда всегда настолько органично выглядит в моделях собственного производства, что сразу становится понятно — актриса разрабатывает такие вещи, которые сама носит с удовольствием.