Как я настраиваю самополив комнатных растений на время отпуска: советы цветовода

Понадобятся обычные пластиковые бутылки: в крышке и дне сделайте несколько дырочек. Наполните емкость водой и поместите в грунт комнатного растения горлышком вниз. Минус этого способа в том, что нужно четко знать, сколько жидкости за определенное время попадает из емкости в грунт.