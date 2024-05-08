Как я настраиваю самополив комнатных растений на время отпуска: советы цветовода

Posted 8 мая, 07:56
Published 8 мая, 07:56
Modified 9 сентября, 22:48
Updated 9 сентября, 22:48
Возьмите тазик или другую емкость, в которую вмещается горшок. Чтобы обеспечить самополив, налейте в таз воды столько, чтобы она покрывала дно горшка на пару сантиметров. Растение не должно переувлажниться, поэтому насыпьте в емкость небольшой слой гальки или керамзита.
Таким способом можно сохранить комнатные цветы без присмотра 10 — 20 дней.
Способ автополива, применяемый еще нашими бабушками. Понадобится шнур-фитиль, в качестве которого подойдет любой тканевый шнурок. Лучше всего с этим справится шнур, сделанный из старых нейлоновых или капроновых колготок. Один кончик фитиля поместите в емкость с водой, другой в дренажное отверстие горшка.
Главный плюс метода — комнатное растение получает ровно столько жидкости, сколько требуется.
Понадобятся обычные пластиковые бутылки: в крышке и дне сделайте несколько дырочек. Наполните емкость водой и поместите в грунт комнатного растения горлышком вниз. Минус этого способа в том, что нужно четко знать, сколько жидкости за определенное время попадает из емкости в грунт.
Если сложно это высчитать, то купите специальные насадки для капельного полива — они очень удобны и стоят недорого.
Представляет собой подстилку, выполненную из синтетического войлока. Она обладает высокой влагоемкостью: может впитывать и удерживать большое количество воды. Мат поместите в поддон и налейте воду, а затем расставьте горшки с комнатными растениями.
Также можно самостоятельно изготовить капиллярную подстилку для самополива, например из войлока или моха сфагнум.
Садоводы советуют приобрести специальные шарики с гидрогелем для самополива комнатных растений. Они замачиваются в воде на 20 — 30 минут, а затем раскладываются в грунт по горшкам. Через 7 — 10 дней корни прорастают в гранулы гидрогеля и начинают брать из него воду.
Отправляясь на отдых, просто хорошенько полейте комнатное растение — запаса воды должно хватить на месяц.
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