Налоговый вычет за проценты по ипотеке в 2024 году: практическое руководство

Сколько можно получить денег, если оформить налоговый вычет за проценты по ипотеке Вычет по ипотеке в официальном и гражданском браке Когда можно подавать на налоговый вычет Как рассчитывается возврат процентов по ипотеке Примеры имущественного налогового вычета Налоговый вычет через налоговую Документы для налогового вычета Как выгодно сделать вычет за проценты по ипотеке

В каких случаях можно получить законный вычет, как с выгодой вернуть налог с процентов по ипотеке и когда можно воспользоваться законным правом — в материале NEWIA.RU.

Сколько можно получить денег, если оформить налоговый вычет за проценты по ипотеке При уплате процентов по ипотеке сумма налогового вычета составляет 390 тыс. рублей. Это максимально возможная сумма для возврата из 3 млн рублей, установленная государством. Возврат налогов возможен только при условии, что оформлено официальное трудоустройство, а работодатель делает установленные законом отчисления. При самозанятости и ИП сделать вычет не получится. Вычет по ипотеке в официальном и гражданском браке Получить вычет находясь в гражданском браке вполне реально, если гражданский муж является созаемщиком по договору ипотеки. Тоже самое касается и официально заключенного брака. В рамках налогового законодательства поручитель имеет полное право получать вычет по НДФЛ в размере уплаченных процентов и основного долга. Это касается не только сожителей, но и родственников, друзей, которые являются созаемщиками. Вычет по ипотеке в браке . Фото: 1MI Если гражданские супруги живут вместе, а договор ипотеки оформлен на одного человека, то получить право вычета нельзя, так как в данном случае закон руководствуется Семейным и Гражданским кодексом РФ. Когда можно подавать на налоговый вычет Вычет подается на следующий год после отчетного. Например, в 2024 году уже можно оформить налоговый вычет за 2023 год, в котором было приобретено жилье и оплачивались ежемесячные платежи по кредиту. Но главное, чтобы у вас имелись отчисления за отчетный год. На вычет по основному долгу и процентам можно подать в любое время. Даже если ипотека выплачена, это право все равно остается до тех пор, пока не наберется максимальная сумма — 390 тыс. рублей. Когда можно подавать на налоговый вычет . Фото: Midjourney Но! Вычет за проценты вступил в силу только 01.01.2014 года. На жилую недвижимость, оформленную до 2014 года с привлечением займа, в настоящее время можно получить вычет по процентам в неограниченном размере. То есть, сколько заемщик заплатил — столько и получил обратно. Как рассчитывается возврат процентов по ипотеке При помощи ипотеки можно вернуть все налоги, уплаченные работодателем за вас. Получить деньги можно только за последние три года, но на практике это делается ежегодно. Возврат вычета напрямую зависит от того, какие отчисления сделал работодатель и сколько оплачено процентов по ипотеке. Примеры имущественного налогового вычета Иванов получает 50 000 рублей в месяц, налоговые отчисления по работе составляют 6500 рублей (13%). За 12 месяцев эта сумма составляет 78 000 рублей. Вычет рассчитывается по формуле: Оплаченные проценты по ипотеке х 13% = сумма возвращаемого вычета Если условно Иванов выплатил проценты по ипотеке в размере 200 000 рублей, то рассчитываем: 200 000×13% = 26 000 рублей Таким образом, из суммы 78 000 можно вернуть 26 000 рублей. Налоговый вычет через налоговую Заявление на налоговый вычет оформляется дистанционно в личном кабинете налогового сервиса. Это очень удобно, так как достаточно загрузить фотографии всех документов. Налоговый вычет за проценты по ипотеке . Фото: 1MI Также можно обратиться со всеми необходимыми документами напрямую в налоговые органы по месту жительства. Еще одним вариантом получения вычета по ипотеке является обращение в бухгалтерию своего работодателя. Документы для налогового вычета Для того чтобы подать на вычет нужно в первую очередь заказать справку из банка по выплаченным процентам договора ипотеки. Обычно, эта процедура не занимает больше 10 минут и делается на месте. Также, помимо банковской справки, понадобятся: — паспорт — договор купли-продажи — банковский договор — акт передачи имущества (при наличии) — иные документы, если требуется подтверждение личности (например, свидетельство о браке при смене фамилии) Как выгодно сделать вычет за проценты по ипотеке Данным вычетом можно воспользоваться только один раз и он не переносится на другой объект недвижимости в случае, если вычет не добрал свою сумму, как это возможно при вычете по основному долгу по ипотеке. Например, если владелец ипотечной квартиры оплатил (вернул) процентов меньше чем 390 тыс. рублей, то остаток сгорает. Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке . Фото: Midjourney Если планируется приобретать две недвижимости, то стоит подумать, по какому из договоров придется дольше всего платить ипотечных платежей. Самая долгооплачиваемая квартира будет выгодна для возврата процентов по ипотеке, потому как этим шансом можно воспользоваться только один раз и при покупке только одной недвижимости. Имущественные вычеты по процентам и по основному долгу можно разделить, так как они являются отдельными видами: за первую квартиру получить вычет по ипотеке, а за вторую — по процентам. Читайте также: Налог с продажи квартиры: что считается прибылью и в каких случаях можно не платить Как получить налоговый вычет за квартиру в 2024 году Дефицит двух-трехкомнатных квартир возник в России