Банкам запретили чрезмерно повышать ставки по ипотеке без страховки — что изменилось?

Posted 21 декабря 2023, 06:53
Published 21 декабря 2023, 06:53
Modified 21 декабря 2023, 06:55
Updated 21 декабря 2023, 06:55
В начале декабря Госдума РФ принял поправки в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Теперь банкам запрещено чрезмерно повышать ставку по ипотечному кредиту, если заемщик отказывается от страховки. Ставка по займу может увеличиваться только до той ставки, которая действовала на момент оформления ипотеки на тех же условиях, но без страхования.
Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. Он будет действовать на правоотношения, возникшие с этой даты. Это значит, что новое правило будет распространяться только на ипотечные кредиты, оформленные с 1 июля.
Банки могут предложить несколько видов страхования при оформлении ипотечного займа:
Из этих трех видов только первая страховка — обязательная. Она установлена в законе. Заемщик обязан оплачивать страховку недвижимости на все время действия ипотеки.
Банки часто предлагают также застраховать жизнь и здоровье заемщика. Этот полис необязателен, человек может от него отказаться. Как и в случае с обычным кредитом, такая страховка нужна на случай смерти или потери трудоспособности гражданина — тогда выплату займа возьмет на себя страховая компания.
Наконец, страхование титула — это обеспечение риска утраты права собственности на квартиру или дом. Такой полис нужен на случай, если, например, продавец оказался недобросовестным, и на недвижимость есть права третьих лиц. Если покупатель по решению суда вдруг лишится права на такое жилье, а оно еще находится в ипотеке, то страховая возместит ущерб. Это достаточно редкий вид страхования, в банках его обычно не предлагают.
Поправки в кредитное законодательство были инициированы Банком России. Регулятор объяснил необходимость ограничения ставок по кредитам, не обеспеченным страховкой, защитой прав заемщиков.
В то же время ряд экспертов полагает, что нововведение направлено и на ограничение выдачи ипотеки. Из-за действия льготных программ в 2023 году рынок недвижимости оказался перегрет. Вред от дешевой ипотеки признают и власти — она чересчур разогнала цены на новостройки.
«На фоне роста ключевой ставки выросла стоимость финансирования для населения как по ипотеке, так и по потребительским ссудам. При этом потребность в финансировании сохранилась. Банки соразмерно повысили ставки по кредитам. И население вынуждено брать кредиты по таким ставкам. Это снижает эффективность денежно-кредитной политики, потому что Банк России рассчитывал, что при таком сильном росте ключевой ставки кредитование тоже сильно замедлится. Но оно не замедляется теми темпами, которые ожидает Банк России. Поэтому идет некое закручивание гаек по другим направлениям», — говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
Таким образом, с 1 июля 2024 года заемщики смогут не опасаться резкого роста ставок по ипотеке в случае отказа от страховки. Например, в банке действуют ставки 11% годовых по ипотеке со страхованием жизни и здоровья и 12% — без полиса. Если заемщик сначала оформил страховку, а через год отказался от нее, то банк будет вправе повысить ставку только до 12%, а не, например, 15%.