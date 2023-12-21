Банкам запретили чрезмерно повышать ставки по ипотеке без страховки — что изменилось?

Наконец, страхование титула — это обеспечение риска утраты права собственности на квартиру или дом. Такой полис нужен на случай, если, например, продавец оказался недобросовестным, и на недвижимость есть права третьих лиц. Если покупатель по решению суда вдруг лишится права на такое жилье, а оно еще находится в ипотеке, то страховая возместит ущерб. Это достаточно редкий вид страхования, в банках его обычно не предлагают.