Эксперты заявили о снижении доступности жилья в России

Posted 20 декабря 2023, 06:08
Published 20 декабря 2023, 06:08
Modified 20 декабря 2023, 06:08
Updated 20 декабря 2023, 06:08
Собеседница рассказала, что анализируя последние изменения в сфере ипотеки, важно отметить, что они направлены на снижение рисков «пузыря» на рынке недвижимости и укрепление финансовой стабильности семей. Однако эти меры также уменьшают доступность жилья для определенных групп населения.
Чтобы справиться с возможными негативными тенденциями, государство может рассмотреть дополнительные меры стимулирования спроса, такие как субсидирование процентных ставок для определенных категорий граждан или введение дополнительных налоговых льгот для первичного рынка недвижимости.
В заключение, независимо от изменений на рынке, решение о покупке недвижимости должно быть взвешенным и основываться на долгосрочных целях и финансовых возможностях. Стратегическое планирование и консультации с профессионалами помогут сделать правильный выбор в любой экономической обстановке.
Директор по развитию компании «Астерра» Константин Злобин сообщил, что благодаря стимулированию развития рынка ИЖС, в следующем году мы сможем наблюдать усиление интереса потребителей к этому сегменту недвижимости. Ценовая политика в этом сегменте сопоставима с покупкой квартиры в новостройке.
Растет интерес к строительству недорогих и маленьких домов в России. Владение загородной недвижимостью стало популярным, благодаря тому, что многие люди были вынуждены переосмыслить свою жизнь из-за пандемии и экономического кризиса. Кроме того, программы по выдаче ипотеки способствовали этой тенденции.
В 2020 году строительство индивидуальных домов превзошло строительство многоквартирных зданий по количеству введенных квадратных метров жилья. Это может произойти и в следующем году, так как есть все условия для сохранения данной тенденции.
По словам Константина Злобина, цены на новостройки, вероятно, останутся на прежнем уровне и в следующем году. Цены на вторичную недвижимость будут приближаться к ценам на новостройки (разрыв в настоящее время составляет до 30%). Объемы строительства в 2024 году останутся на уровне предыдущих двух лет.
«Я полагаю, что в структуре продаж в 2024 году первичная недвижимость может составлять около 40%, вторичная недвижимость — 10%, а земельные участки для индивидуального жилищного строительства — 50%. Новостройки все еще будут пользоваться спросом, несмотря на изменение финансовых возможностей потенциальных покупателей», — заявил эксперт.
Он предположил, что вторичный рынок будет стремиться догнать новостройки по популярности среди населения, так как запланированные ипотечные условия на рынке в 2024 году повлияют на рынок вторичной недвижимости, и цены на ликвидную вторичку, скорее всего, снизятся на 5%, а на старые дома — на 15-20%.
Изменения внесли в программу специальных условий для ипотеки на новые построенные жилые дома, которая начала действовать весной 2020 года. Сумма первого взноса по этой программе увеличена до 30%, в то время как раньше требовалось не менее 20%. При этом процентная ставка для такой льготной ипотеки на новостройки останется на уровне 8%. Поскольку обычно решение принимается несколько дней до его вступления в силу, можно ожидать, что спрос на ипотеку повысится в ближайшие дни.
Максимальная сумма кредита с льготными условиями для ипотеки на новые дома с государственной поддержкой теперь одинакова для всех регионов — 6 миллионов рублей. Раньше в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях был установлен верхний предел кредита в размере 12 миллионов рублей. С учетом первого взноса в 30%, стоимость жилья при минимальном взносе может составлять около 8,6 миллионов рублей. Эксперты считают, что это приведет к уменьшению интереса к льготной ипотеке в столицах, так как здесь цены на квартиры обычно выше.
В конце 2023 года на совещании руководителей Центрального банка было принято решение увеличить ключевую ставку с 15 до 16% годовых. Это пятый шаг в направлении ужесточения денежно-кредитной политики в текущем цикле.
За менее чем пять месяцев ключевая ставка выросла с 7,5 до 16% годовых.