newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря 2023, 06:08

Published 20 декабря 2023, 06:08

Modified 20 декабря 2023, 06:08

Updated 20 декабря 2023, 06:08

Эксперты заявили о снижении доступности жилья в России

Эксперты заявили о снижении доступности жилья в России

20 декабря 2023, 06:08
Фото: 1MI.
В России из-за ужесточения условий льготной ипотеки снижается доступность жилья, сообщила Newia основатель агентства недвижимости GLENDELS Мария Нарбекова.

Что станет с доступностью жилья в 2024 году

Собеседница рассказала, что анализируя последние изменения в сфере ипотеки, важно отметить, что они направлены на снижение рисков «пузыря» на рынке недвижимости и укрепление финансовой стабильности семей. Однако эти меры также уменьшают доступность жилья для определенных групп населения.

Чтобы справиться с возможными негативными тенденциями, государство может рассмотреть дополнительные меры стимулирования спроса, такие как субсидирование процентных ставок для определенных категорий граждан или введение дополнительных налоговых льгот для первичного рынка недвижимости.

Сколько льготных ипотек может взять человек в 2024 году и как это работает
Узнать подробнее

В заключение, независимо от изменений на рынке, решение о покупке недвижимости должно быть взвешенным и основываться на долгосрочных целях и финансовых возможностях. Стратегическое планирование и консультации с профессионалами помогут сделать правильный выбор в любой экономической обстановке.

Какое жилье будут покупать в 2024 году

Директор по развитию компании «Астерра» Константин Злобин сообщил, что благодаря стимулированию развития рынка ИЖС, в следующем году мы сможем наблюдать усиление интереса потребителей к этому сегменту недвижимости. Ценовая политика в этом сегменте сопоставима с покупкой квартиры в новостройке.

Фото: 1MI

Растет интерес к строительству недорогих и маленьких домов в России. Владение загородной недвижимостью стало популярным, благодаря тому, что многие люди были вынуждены переосмыслить свою жизнь из-за пандемии и экономического кризиса. Кроме того, программы по выдаче ипотеки способствовали этой тенденции.

Эксперты рассказали, что ждет льготную ипотеку в 2024 году и когда ее свернут
Узнать подробнее

В 2020 году строительство индивидуальных домов превзошло строительство многоквартирных зданий по количеству введенных квадратных метров жилья. Это может произойти и в следующем году, так как есть все условия для сохранения данной тенденции.

На сколько упадут цены на жилье

По словам Константина Злобина, цены на новостройки, вероятно, останутся на прежнем уровне и в следующем году. Цены на вторичную недвижимость будут приближаться к ценам на новостройки (разрыв в настоящее время составляет до 30%). Объемы строительства в 2024 году останутся на уровне предыдущих двух лет.

«Я полагаю, что в структуре продаж в 2024 году первичная недвижимость может составлять около 40%, вторичная недвижимость — 10%, а земельные участки для индивидуального жилищного строительства — 50%. Новостройки все еще будут пользоваться спросом, несмотря на изменение финансовых возможностей потенциальных покупателей», — заявил эксперт.

Он предположил, что вторичный рынок будет стремиться догнать новостройки по популярности среди населения, так как запланированные ипотечные условия на рынке в 2024 году повлияют на рынок вторичной недвижимости, и цены на ликвидную вторичку, скорее всего, снизятся на 5%, а на старые дома — на 15-20%.

Условия льготной ипотеки

Изменения внесли в программу специальных условий для ипотеки на новые построенные жилые дома, которая начала действовать весной 2020 года. Сумма первого взноса по этой программе увеличена до 30%, в то время как раньше требовалось не менее 20%. При этом процентная ставка для такой льготной ипотеки на новостройки останется на уровне 8%. Поскольку обычно решение принимается несколько дней до его вступления в силу, можно ожидать, что спрос на ипотеку повысится в ближайшие дни.

Фото: 1MI



Максимальная сумма кредита с льготными условиями для ипотеки на новые дома с государственной поддержкой теперь одинакова для всех регионов — 6 миллионов рублей. Раньше в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях был установлен верхний предел кредита в размере 12 миллионов рублей. С учетом первого взноса в 30%, стоимость жилья при минимальном взносе может составлять около 8,6 миллионов рублей. Эксперты считают, что это приведет к уменьшению интереса к льготной ипотеке в столицах, так как здесь цены на квартиры обычно выше.

Рост ключевой ставки

В конце 2023 года на совещании руководителей Центрального банка было принято решение увеличить ключевую ставку с 15 до 16% годовых. Это пятый шаг в направлении ужесточения денежно-кредитной политики в текущем цикле.

За менее чем пять месяцев ключевая ставка выросла с 7,5 до 16% годовых.

Читайте также:
Сколько льготных ипотек может взять человек в 2024 году и как это работаетЭксперты рассказали, что ждет льготную ипотеку в 2024 году и когда ее свернутЧто будет с рынком жилья после изменений в льготной ипотеке
#Илья Протвинов#Общество#Россия#Жилье#Ипотека#Новостройки#Ключевая ставка#Земельные участки#Рынок недвижимости#Льготная ипотека
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика