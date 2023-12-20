Эксперты заявили о снижении доступности жилья в России

Изменения внесли в программу специальных условий для ипотеки на новые построенные жилые дома, которая начала действовать весной 2020 года. Сумма первого взноса по этой программе увеличена до 30%, в то время как раньше требовалось не менее 20%. При этом процентная ставка для такой льготной ипотеки на новостройки останется на уровне 8%. Поскольку обычно решение принимается несколько дней до его вступления в силу, можно ожидать, что спрос на ипотеку повысится в ближайшие дни.