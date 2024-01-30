Покупать ли недвижимость в 2024 году, пока действует льготная ипотека

Posted 30 января, 10:06
Published 30 января, 10:06
Modified 30 января, 10:10
Updated 30 января, 10:10
Россияне ожидают отмену ипотеки с господдержкой, программа которой заканчивает свое действие в середине 2024 года. Стоит ли прыгать в последний вагон уходящего поезда льготной ипотеки или подождать изменений закона рассказали специалисты в области недвижимости редакции NEWIA.RU.
Адвокат и преподаватель РПА Минюст РФ Маргарита Моисеева сообщила, что одобренного законопроекта о продлении льготной ипотеки в настоящее время не имеется. Из наиболее доступных ипотечных программ на рынке останется только семейная ипотека — об ее продлении заявил Президент РФ.
Коваленко Светлана Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» сделала прогноз будущих изменений. Она считает, что государственные программы по ипотечному кредитованию останутся прежними, но могут измениться ставки по процентам и первоначальный взнос.
Кроме того, льготная ипотека будет больше носить «адресный» характер. В приоритетных направлениях льготного финансирования ипотечного кредитования останутся программы поддержки семей (семейная ипотека), государственных служащих и бюджетников в целом (ипотека с «господдержкой»), регионов Дальнего Востока («дальневосточная» ипотека), для работников IT-компаний (ипотека для IT-специалистов).
Светлана Коваленко считает, что ипотечный рынок начнет свое смещение в сторону регионов, охватывая новые территории. Однако, сельская ипотека, приостановленная в настоящем времени, в 2024 году предполагает дальнейшую стагнацию. Кроме того, ипотечный сектор будет регулироваться изменяющимися условиями, применяя их разным категориям граждан.
«Но самыми главными по-прежнему останутся семейная ипотека и ипотека с господдержкой», — считает эксперт.
Светлана Коваленка считает, что изменения ставки по можно ожидать не ранее середины 2024 года. Это связано прежде всего с неопределенностью в политике и меняющийся обстановке на валютном рынке.
Эксперт и руководитель агентства недвижимости Vysotsky Estate Фили-Можайский Сергей Макаров считает нецелесообразным привязывать покупку квартиру только лишь к льготной ипотеке:
«Фактически любая ипотека оправдана (и не только льготная) при необходимости срочного приобретения жилья или при наличии выгодного предложения на рынке».
Сергей Макаров выделяет два главных фактора, на которые нужно ориентироваться при вопросе покупки жилья:
«В любом случае, приобретение жилья в ипотеку требует тщательного анализа личных обстоятельств, рыночных условий и потенциальных перспектив», — считает владелец агентства недвижимости Vysotsky Estate Фили-Можайский.
«Если есть необходимость в приобретении объекта недвижимости, то целесообразно приобретать его сейчас, на условиях действующей системы ипотечного кредитования», — поддерживает мнение эксперта доцент кафедры Светлана Коваленко.
Адвокат Маргарита Моисеева считает, если лицо подходит под все условия для получения льготной ипотеки и имеет одобрение от банка, оформление такого вида ипотеки не представляет особой трудности и не имеет «подводных камней».
Сергей Макаров предлагает воспользоваться рефинансированием договора ипотеки в случае, если недвижимость была приобретена в действующий период высокой ключевой ставки:
«Получив хорошую скидку сейчас или выбрав квартиру мечты в идеально подходящей для заемщика, в обозримом будущем он может воспользоваться рефинансированием. Это может стать выгодным, если ставки на рынке снизятся хотя бы на 1 процентный пункт по сравнению с текущей ставкой, позволяя сократить как ежемесячные платежи, так и общую сумму переплаты»