Покупать ли недвижимость в 2024 году, пока действует льготная ипотека

Адвокат и преподаватель РПА Минюст РФ Маргарита Моисеева сообщила, что одобренного законопроекта о продлении льготной ипотеки в настоящее время не имеется. Из наиболее доступных ипотечных программ на рынке останется только семейная ипотека — об ее продлении заявил Президент РФ.