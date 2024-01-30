newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 10:06

Published 30 января, 10:06

Modified 30 января, 10:10

Updated 30 января, 10:10

Стоит ли покупать недвижимость в 2024 году

Покупать ли недвижимость в 2024 году, пока действует льготная ипотека

30 января 2024, 10:06
Фото: 1MI. Стоит ли покупать недвижимость в 2024 году
Три эксперта рассказали, в каких случаях стоит поторопиться и купить квартиру до 1 июля на льготных условиях, а в каких стоит подождать.

Россияне ожидают отмену ипотеки с господдержкой, программа которой заканчивает свое действие в середине 2024 года. Стоит ли прыгать в последний вагон уходящего поезда льготной ипотеки или подождать изменений закона рассказали специалисты в области недвижимости редакции NEWIA.RU.

Льготная «семейная» ипотека будет продлена после 1 июля — рассказал Владимир Путин
Узнать подробнее

Адвокат и преподаватель РПА Минюст РФ Маргарита Моисеева сообщила, что одобренного законопроекта о продлении льготной ипотеки в настоящее время не имеется. Из наиболее доступных ипотечных программ на рынке останется только семейная ипотека — об ее продлении заявил Президент РФ.

Прогнозы новых условий льготной ипотеки после 1 июля 2024 года

Коваленко Светлана Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» сделала прогноз будущих изменений. Она считает, что государственные программы по ипотечному кредитованию останутся прежними, но могут измениться ставки по процентам и первоначальный взнос.

Эксперт рассказал, как девелоперы будут снижать цены на квартиры
Узнать подробнее

Кроме того, льготная ипотека будет больше носить «адресный» характер. В приоритетных направлениях льготного финансирования ипотечного кредитования останутся программы поддержки семей (семейная ипотека), государственных служащих и бюджетников в целом (ипотека с «господдержкой»), регионов Дальнего Востока («дальневосточная» ипотека), для работников IT-компаний (ипотека для IT-специалистов).

Льготная ипотека после 1 июля 2024 года прогнозы
Льготная ипотека после 1 июля 2024 года прогнозы. Фото: 1MI

Прогнозы расширения льготной ипотеки с господдержкой

Светлана Коваленко считает, что ипотечный рынок начнет свое смещение в сторону регионов, охватывая новые территории. Однако, сельская ипотека, приостановленная в настоящем времени, в 2024 году предполагает дальнейшую стагнацию. Кроме того, ипотечный сектор будет регулироваться изменяющимися условиями, применяя их разным категориям граждан.

Расширение льготной ипотеки в 2024 году прогнозы
Расширение льготной ипотеки в 2024 году прогнозы. Фото: 1MI

«Но самыми главными по-прежнему останутся семейная ипотека и ипотека с господдержкой», — считает эксперт.

  • Ипотека «Господдержка 2020» от ведущих банков имеет базовую ставку — 8%. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб. Первоначальный взнос составляет 30,1%. Семейное положение заявителя не имеет значение, его возраст должен быть от 18 до 75 лет, а трудовой стаж не менее 6 месяцев. Льготная ипотека распространяется на новостройки МКД или танхаусов, покупка ИЖС у юридических лиц, строительство дома своими руками.

Поднимут ли ставку по льготным программам ипотеки?

Светлана Коваленка считает, что изменения ставки по можно ожидать не ранее середины 2024 года. Это связано прежде всего с неопределенностью в политике и меняющийся обстановке на валютном рынке.

Ключевая ставка в 2024 году — прогнозы Центробанка РФ
Узнать подробнее

Стоит ли оформлять ипотеку до 1 июля 2024 года?

Эксперт и руководитель агентства недвижимости Vysotsky Estate Фили-Можайский Сергей Макаров считает нецелесообразным привязывать покупку квартиру только лишь к льготной ипотеке:

«Фактически любая ипотека оправдана (и не только льготная) при необходимости срочного приобретения жилья или при наличии выгодного предложения на рынке».

Какие будут цены на недвижимость в 2024 году — мнения экспертов
Узнать подробнее

Сергей Макаров выделяет два главных фактора, на которые нужно ориентироваться при вопросе покупки жилья:

  • Срочная необходимость в жилье. Если у вас возникла неотложная потребность в собственном жилье, например, из-за изменения семейного статуса, рождения ребенка или переезда, ожидание снижения ставок может быть нецелесообразным.
  • Привлекательные предложения на рынке. В текущих реалиях на рынке будут встречаться выгодные предложения, например, жилье по цене ниже рыночной или в желаемом районе. В таких случаях, выгода от покупки также может перевесить переплату по ипотеке даже на рыночных условиях.

«В любом случае, приобретение жилья в ипотеку требует тщательного анализа личных обстоятельств, рыночных условий и потенциальных перспектив», — считает владелец агентства недвижимости Vysotsky Estate Фили-Можайский.

Ипотека с высокой процентной ставкой
Ипотека с высокой процентной ставкой. Фото: 1MI

«Если есть необходимость в приобретении объекта недвижимости, то целесообразно приобретать его сейчас, на условиях действующей системы ипотечного кредитования», — поддерживает мнение эксперта доцент кафедры Светлана Коваленко.

Адвокат Маргарита Моисеева считает, если лицо подходит под все условия для получения льготной ипотеки и имеет одобрение от банка, оформление такого вида ипотеки не представляет особой трудности и не имеет «подводных камней».

Что делать если ипотека с высокой процентной ставкой

Сергей Макаров предлагает воспользоваться рефинансированием договора ипотеки в случае, если недвижимость была приобретена в действующий период высокой ключевой ставки:

«Получив хорошую скидку сейчас или выбрав квартиру мечты в идеально подходящей для заемщика, в обозримом будущем он может воспользоваться рефинансированием. Это может стать выгодным, если ставки на рынке снизятся хотя бы на 1 процентный пункт по сравнению с текущей ставкой, позволяя сократить как ежемесячные платежи, так и общую сумму переплаты»

Читайте также:
Эксперты разводят руками при вопросе о вторичном жильеРынок недвижимости дешевеет на глазах — аналитика эксперта за текущий 2024 годСтроительство ИЖС от застройщика в 2024 году будет по новым правилам
#Эмилия Шпилева#Экономика#Общество#Жилье#Ипотека#Эксперты#Ключевая ставка#Банк России#Рынок недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика