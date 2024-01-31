Строящихся новостроек хватит до 2027 года — мнение эксперта

Posted 31 января, 10:44
Published 31 января, 10:44
Modified 31 января, 11:28
Updated 31 января, 11:28
Согласно исследованию Аналитического центра ДОМ.РФ, в 2023 году спрос и предложение на первичном рынке жилья достигли рекордных показателей. Но в результате огромного интереса во второй половине прошлого года на рынке новостроек начали возникать риски нехватки предложения.
Планируемые дома, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2024 году, уже проданы на более чем половину, а их готовность к сдаче составляет около 70%. Квартиры, которые будут готовы к следующему году, уже были реализованы застройщиками на 25%, при этом строительство этих квартир уже завершено на более чем 30%, и соотношение продаж и готовности к сдаче составляет 85%.
ДОМ.РФ назвал цифры, вошедшие в абсолютный рекорд по запуску строительства жилья за всю историю рынка недвижимости — 49,4 млн кв. м за 2023 год. Специалисты называют это подушкой безопасности, которая позволит соблюсти баланс для поддержания текущих объемов вводимого жилья.
Однако, в разных регионах сложилась неоднозначная ситуация. Например, в Ленинградской области наблюдается избыток предложений по новостройкам, так как темпы сдачи жилья опередили спрос. В связи с этим, срок реализации недвижимости увеличился до 3,5 лет, а цены приостановили свой рост.
В других регионах — Москва, Свердловская, Ростовская, Тюменская областях наоборот, соотношение стройготовности к распроданности составляет более 80%, а срок реализации составил 2 и менее года. Стоимость новостроек в данных областях значительно вырос по сравнению с другими городами России.
Глава Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг отметил, что рынок новостроек в настоящее время находится в жестких рамках ипотечных условий — новых условий договора и требований к заемщикам. Однако, продление «семейной» ипотеки, озвученной Президентом России, и сформированный застройщиками «запас распроданности», позволят выплыть из дефицита предложений. Ситуация ожидается возвращению к равновесию в 2024 году.