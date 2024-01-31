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Posted 31 января, 10:44

Published 31 января, 10:44

Modified 31 января, 11:28

Updated 31 января, 11:28

Новостройки 2023

Строящихся новостроек хватит до 2027 года — мнение эксперта

31 января 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney. Новостройки 2023
Ажиотаж вокруг новостроек вызвал нехватку жилья, которая стала очевидной во второй половине 2023 года. Всем ли хватит недвижимости и как эксперты оценивают ситуацию первичного рынка — в материале NEWIA.RU.

Согласно исследованию Аналитического центра ДОМ.РФ, в 2023 году спрос и предложение на первичном рынке жилья достигли рекордных показателей. Но в результате огромного интереса во второй половине прошлого года на рынке новостроек начали возникать риски нехватки предложения.

Планируемые дома, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2024 году, уже проданы на более чем половину, а их готовность к сдаче составляет около 70%. Квартиры, которые будут готовы к следующему году, уже были реализованы застройщиками на 25%, при этом строительство этих квартир уже завершено на более чем 30%, и соотношение продаж и готовности к сдаче составляет 85%.

Фото: Изображение Midjourney

ДОМ.РФ назвал цифры, вошедшие в абсолютный рекорд по запуску строительства жилья за всю историю рынка недвижимости — 49,4 млн кв. м за 2023 год. Специалисты называют это подушкой безопасности, которая позволит соблюсти баланс для поддержания текущих объемов вводимого жилья.

Однако, как отмечают эксперты, жилье быстрее распродается, чем строится. Только по договорам ДДУ продажи поднялись на 50%. Эти факторы повлияли на соотношение строительной готовности и распроданности, превысив норму на 10% (80% вместо 70%). Это служит сигналом к возможному дефициту предложении, в частности к объектами, которые должны скоро ввести в эксплуатацию.

Однако, в разных регионах сложилась неоднозначная ситуация. Например, в Ленинградской области наблюдается избыток предложений по новостройкам, так как темпы сдачи жилья опередили спрос. В связи с этим, срок реализации недвижимости увеличился до 3,5 лет, а цены приостановили свой рост.

Фото: 1MI

В других регионах — Москва, Свердловская, Ростовская, Тюменская областях наоборот, соотношение стройготовности к распроданности составляет более 80%, а срок реализации составил 2 и менее года. Стоимость новостроек в данных областях значительно вырос по сравнению с другими городами России.

Глава Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг отметил, что рынок новостроек в настоящее время находится в жестких рамках ипотечных условий — новых условий договора и требований к заемщикам. Однако, продление «семейной» ипотеки, озвученной Президентом России, и сформированный застройщиками «запас распроданности», позволят выплыть из дефицита предложений. Ситуация ожидается возвращению к равновесию в 2024 году.

Напомним, что Заместитель министра Минстроя Никита Стасишин рассказал, что развитию сектора первичной недвижимости способствовали меры государственной поддержки, в частности введение льготной ипотеки. В 2023 году по оценке ДОМ.РФ территория охвата строительства многоквартирных домов составила 51,76 млн кв. м, а частных домовладений — 58,68 млн кв. м.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Жилье#Спрос#Ипотека#Квартира#Строительство
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