Строящихся новостроек хватит до 2027 года — мнение эксперта

Планируемые дома, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2024 году, уже проданы на более чем половину, а их готовность к сдаче составляет около 70%. Квартиры, которые будут готовы к следующему году, уже были реализованы застройщиками на 25%, при этом строительство этих квартир уже завершено на более чем 30%, и соотношение продаж и готовности к сдаче составляет 85%.