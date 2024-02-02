Posted 2 февраля, 14:46
Published 2 февраля, 14:46
Modified 2 февраля, 14:52
Updated 2 февраля, 14:52
1 февраля 2024 года Государственной Думой России были приняты поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым людей, оскорбляющих Россию, российскую армию, негативно высказывающихся о стране и поддерживающие киевский режим будут лишать недвижимости, ценных вещей и денег.
Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что новые поправки позволят наконец наказать тех россиян, кто выступает против своей страны.
Он также поведал, что это вопрос и ранее обсуждался. Большая часть выступает с предложением ввести ответственность для предателей, которые находясь в другой стране, обливают грязью Россию, участников СВО, а также выражают поддержку нацистскому киевскому режиму.
Как рассказывает пресс-служба ГД, поправки в Уголовный кодекс стали инициативой 395 депутатов и приняты единогласным решением во втором и третьем чтении закона.