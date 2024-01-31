Законы, которые вступят силу с 1 февраля 2024 года

Posted 31 января, 12:05
Published 31 января, 12:05
Modified 31 января, 12:07
Updated 31 января, 12:07
1 февраля наступает срок ежегодной индексации социальных пособий, которые будут касаться материнского капитала, ежемесячных пособий для семей с детьми, ветеранов, единовременных выплат по БиР и т. д. Повышение затронет около 20 млн граждан, которые получают государственную поддержку.
Повышение выплат производится в автоматическом режиме, поэтому не нужно обращаться за ними. Со следующего месяца пособия придут уже в повышенном размере.
Если в ЕГРН нашлась ошибка в описании местоположения границ земельных участков, населенных пунктов и других территориальных зон, то Росреестр должен исправить такую погрешность в течении 1 месяца. Ранее этот срок составлял три месяца.
Также следует, что Росреестр вправе самостоятельно вносить новые поправки в случаях, если погрешность составила не более 10% к увеличению и не более 5% к уменьшению земельного участка. Раньше у ведомства не было такого права.
С 1 февраля банки будут обязаны оповестить клиента об истечении срока действия вклада. Узнать о состоянии своего счета владелец должен как минимум за 5 дней до его закрытия. Это делается любым способом — по телефону, СМС или оповещением в приложении банка.