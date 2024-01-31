newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 12:05

Published 31 января, 12:05

Modified 31 января, 12:07

Updated 31 января, 12:07

Законы, которые вступят силу с 1 февраля 2024 года

Законы, которые вступят силу с 1 февраля 2024 года

31 января 2024, 12:05
Фото: 1MI.
Изменения в законодательстве будут касаться социальных льгот, банковской сферы и области недвижимости.

Ежегодная индексация социальных выплат на 7,4%

1 февраля наступает срок ежегодной индексации социальных пособий, которые будут касаться материнского капитала, ежемесячных пособий для семей с детьми, ветеранов, единовременных выплат по БиР и т. д. Повышение затронет около 20 млн граждан, которые получают государственную поддержку.

В 2024 году индексация будет проведена на 7,4%. К примеру, с 1 февраля материнский капитал составит:

  • на первого ребенка — 630,4 тыс. рублей
  • на второго ребенка — 833 тыс. рублей
  • на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого — 202,6 тыс. рублей.

Повышение выплат производится в автоматическом режиме, поэтому не нужно обращаться за ними. Со следующего месяца пособия придут уже в повышенном размере.

Ускорение исправления ошибок в ЕГРН

Если в ЕГРН нашлась ошибка в описании местоположения границ земельных участков, населенных пунктов и других территориальных зон, то Росреестр должен исправить такую погрешность в течении 1 месяца. Ранее этот срок составлял три месяца.

Также следует, что Росреестр вправе самостоятельно вносить новые поправки в случаях, если погрешность составила не более 10% к увеличению и не более 5% к уменьшению земельного участка. Раньше у ведомства не было такого права.

Оповещение клиентов о закрытие вклада

С 1 февраля банки будут обязаны оповестить клиента об истечении срока действия вклада. Узнать о состоянии своего счета владелец должен как минимум за 5 дней до его закрытия. Это делается любым способом — по телефону, СМС или оповещением в приложении банка.

Читайте также:
Что нужно знать про закон о тишине в 2024 годуПокупать ли недвижимость в 2024 году, пока действует льготная ипотекаРынок недвижимости дешевеет на глазах — аналитика эксперта за текущий 2024 год
#Эмилия Шпилева#Общество#Пособия#Банк#Законодательство#Закон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика