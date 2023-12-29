Ключевая ставка в 2024 году — прогнозы Центробанка РФ

При вопросе о ее снижении в будущем году Набиуллина ответила — «для начала нужно увидеть стабильное снижение инфляции, а не разовые моменты. Только на протяжении двух-трех месяцев можно оценить состояние финансового сектора». При этом, рост цен на яйца, по мнению Главы ЦБ, является одним из параметров общей инфляции. Когда она растет — всегда какой нибудь продукт выстреливает неожиданным ценовым ростом. Но для таких типичных ситуаций всегда есть общие причины.