Ключевая ставка в 2024 году — прогнозы Центробанка РФ

Posted 29 декабря 2023, 07:05
Published 29 декабря 2023, 07:05
Modified 23 января, 14:39
Updated 23 января, 14:39
Итогами нынешнего 2023 финансового года стало неожиданное повышение ключевой ставки в середине лета, которая почти год держалась на уровне 7,5%.
Заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал в интервью канала НТВ почему ЦБ пришлось пойти на такие меры и какие ставки ожидаются в будущем году.
Прогнозы финансовых аналитиков склоняются к тому, что в 2024 году ключевая ставка составит от 12,5 до 14,5% и будет иметь тенденцию к снижению. Но когда это произойдет — не известно, скорее всего будет зависеть от скорости снижения инфляции. Только после таких условий может открыться хорошая возможность к постепенному снижению высоких цифр.
Заботкин поведал о том, что «среднестатистический россиянин скорее всего не способен разбираться в причинно-следственных связях влияния повышения ключевой ставки на инфляцию, процесс которого может быть растянут до шести кварталов. Но доверять Центробанку, который реагирует на все изменения ситуации — будет разумным решением».
Он также отметил, что Центробанк по прежнему стремиться к понижению ставки до 4%. Однако, потребуется достаточно долгое время для жесткой кредитно-финансовой политики.
Заботкин не пропустил без внимания и вопрос ведущего о том, как ЦБ относится к критике действий Центробанка. Зампред ЦБ сказал, что не смотря на волну критики, стоит вспомнить, что в 2017 году ключевая ставка была снижена до 4% всего за три года после кризиса. Поэтому мерилом кредитно-денежной политики Центробанка все-таки является результат.
Чуть ранее Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своем интервью РБК рассказала, что финансовая политика этого года была действительно слишком мягкой, поскольку рост цен сильно опередил инфляцию. Она признается, что повышать ставку надо было еще весной.
При вопросе о ее снижении в будущем году Набиуллина ответила — «для начала нужно увидеть стабильное снижение инфляции, а не разовые моменты. Только на протяжении двух-трех месяцев можно оценить состояние финансового сектора». При этом, рост цен на яйца, по мнению Главы ЦБ, является одним из параметров общей инфляции. Когда она растет — всегда какой нибудь продукт выстреливает неожиданным ценовым ростом. Но для таких типичных ситуаций всегда есть общие причины.
Как отметила Глава ЦБ, повышение ставки ожидаемо будет замедлять рынок кредитования. Однако, семейная ипотека по-прежнему является востребованной и скорее всего будет продлеваться. Более того, в рабочей группе Государственной Думы обсуждается вопрос введения региональной ипотеки, которая может появиться в скором времени.
Ее введение основывается на установлении различных ипотечных ставок по российским городам. Это связано с тем, что зарплаты в Москве и Костроме не сравнимы между собой при одинаковых условиях льготной программы. Пересмотр условия и дифференциация ставок по городам позволит максимально повысить возможности приобретения жилья на более лучших условиях кредитования, нежели в столице.
Напомни, что в 2023 году Центробанк пять раз поднимал ключевую ставку, которая на данный момент составляет 16%. Она начала резко подниматься вверх после июля этого года, именно тогда она в последний раз была в пределах 7,5%.
В 2023 году в середине декабря ключевая ставка ЦБ последний раз поднялась на 1% и составила 16%.