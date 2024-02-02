Эксперт рассказала, какие квартиры нужно покупать именно сейчас

Posted 2 февраля, 05:40
Published 2 февраля, 05:40
Modified 2 февраля, 05:40
Updated 2 февраля, 05:40
Собеседница считает, что желательно не откладывать покупку квартиры. По ее словам, ликвидное жилье продолжает дорожать, как минимум, на уровне инфляции. Цены на самые перспективные проекты растут еще быстрее.
Например, квадратный метр в строящемся самом высоком жилом небоскребе России в «Москва-Сити» с момента старта продаж весной 2023 года подорожал на 16,6%. Стоит отметить, что сейчас не дешевеют даже новостройки массового и бизнес-класса, зависящие от льготной ипотеки.
Это объясняется тем, что высокие темпы продаж в минувшем году сформировали финансовую «подушку безопасности», позволяющую безболезненно пережить временное снижение потребительской активности.
«Впоследствии ждать существенных продолжительных дисконтов также не следует, ведь это неоправданно в условиях проектного финансирования. Девелоперы будут искать другие гибкие маркетинговые инструменты, например, трейд-ин и различные виды рассрочки», — уточнила эксперт.
Она добавила, что на вторичном рынке будет наблюдаться медленная коррекция вниз. Однако «старый фонд» в связи с повышенной амортизацией не подходит для инвестиционных целей.
Собеседница рассказала, что в соответствии с прогнозом ЦБ, ключевая ставка начнет постепенно снижаться в конце 2024 года. По ее словам, до этого момента сохранятся заградительные ставки на рыночную ипотеку.
Однако девелоперы совместно с банками будут предлагать удобные кредитные продукты. Например, один из банков в нашем проекте запустил умную ипотеку с пониженной ставкой на первый год выплат. Затем кредит можно выгодно рефинансировать.
Что касается льготной ипотеки, то она уже де-факто практически свернута. Но власти сохранят адресные программы — семейные и IT- кредиты», — отметила Светлана Бардина.
Самыми ликвидными являются просторные квартиры с панорамными видами в строящихся домах от надежных девелоперов.
Обязательно нужно обращать внимание на транспортную доступность локации, качество благоустройство и уровень развития инфраструктуры в проекте. Самыми востребованными, а, значит, легче всего конвертируемыми в деньги являются высотные проекты с социальными и коммерческими объектами в шаговой доступности.