Эксперт рассказала, какие квартиры нужно покупать именно сейчас

Например, квадратный метр в строящемся самом высоком жилом небоскребе России в «Москва-Сити» с момента старта продаж весной 2023 года подорожал на 16,6%. Стоит отметить, что сейчас не дешевеют даже новостройки массового и бизнес-класса, зависящие от льготной ипотеки.