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Posted 30 января, 06:16

Published 30 января, 06:16

Modified 7 февраля, 11:31

Updated 7 февраля, 11:31

Государству выгоднее сносить вторичку, чем стимулировать спрос на нее — эксперт

Государству выгоднее сносить вторичку, чем стимулировать спрос на нее — эксперт

30 января 2024, 06:16
Фото: 1MI. Государству выгоднее сносить вторичку, чем стимулировать спрос на нее — эксперт
В России выгоднее сносить старые дома и строить новые, а не стимулировать спрос на вторичном рынке, сообщил Newia эксперт в области недвижимости Владимир Ковалевский

СЕО портала новостроек avaho.ru, эксперт в области недвижимости Владимир Ковалевский рассказал, что квартиры на вторичном рынке жилья покупают преимущественно с использованием ипотечных продуктов. При текущей высокой ключевой ставке и отсутствии реальных льготных программ на покупку вторички, спрос в этом секторе жилой недвижимости в 2024 году будет постепенно снижаться.

Цены могут упасть на квартиры

Снижение спроса приведёт и к снижению цен.

«Но вряд ли стоит ожидать их существенного падения. Да, в отдельных регионах и районах городов, где недвижимость считается неликвидной, цены могут упасть и на 20-30%. Но в районах с развитой инфраструктурой и в крупных городах, цены снизятся не более, чем на 5-10% и такая тенденция будет в течение всего 2024 года, если не произойдёт каких-то глобальных потрясений, которые заставят владельцев „сбрасывать“ свои квартиры», — считает эксперт.

Снижение цен на жилье
Снижение цен на жилье. Фото: 1MI

Он отметил, что когда мы говорим про поддержку и восстановление рынка вторичной недвижимости, тут в первую очередь необходимо думать о том, насколько это выгодно государству с точки зрения экономики.

Выгодно ли сносить старые дома

«Чтобы деньги больше работали и помогали развивать экономику, выгоднее сносить старые дома и строить новые, а не стимулировать спрос на вторичном рынке. Потому в текущих условиях в 2024 году не стоит ждать каких-то действенных мер по поддержке рынка вторичного жилья», — уверен собеседник.

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По его мнению, резкого снижения цен тоже не произойдет, так как мало кто хочет отдавать квартиры за «бесценок». Потому, если снижение стоимости вторичного жилья и произойдет, то процесс это займет примерно 2-3 года и будет плавным, если, конечно, не возникнут условия, при которых квартиры придется «сбрасывать» по низким ценам.

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