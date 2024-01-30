Государству выгоднее сносить вторичку, чем стимулировать спрос на нее — эксперт

Posted 30 января, 06:16
Published 30 января, 06:16
Modified 7 февраля, 11:31
Updated 7 февраля, 11:31
СЕО портала новостроек avaho.ru, эксперт в области недвижимости Владимир Ковалевский рассказал, что квартиры на вторичном рынке жилья покупают преимущественно с использованием ипотечных продуктов. При текущей высокой ключевой ставке и отсутствии реальных льготных программ на покупку вторички, спрос в этом секторе жилой недвижимости в 2024 году будет постепенно снижаться.
Снижение спроса приведёт и к снижению цен.
«Но вряд ли стоит ожидать их существенного падения. Да, в отдельных регионах и районах городов, где недвижимость считается неликвидной, цены могут упасть и на 20-30%. Но в районах с развитой инфраструктурой и в крупных городах, цены снизятся не более, чем на 5-10% и такая тенденция будет в течение всего 2024 года, если не произойдёт каких-то глобальных потрясений, которые заставят владельцев „сбрасывать“ свои квартиры», — считает эксперт.
Он отметил, что когда мы говорим про поддержку и восстановление рынка вторичной недвижимости, тут в первую очередь необходимо думать о том, насколько это выгодно государству с точки зрения экономики.
«Чтобы деньги больше работали и помогали развивать экономику, выгоднее сносить старые дома и строить новые, а не стимулировать спрос на вторичном рынке. Потому в текущих условиях в 2024 году не стоит ждать каких-то действенных мер по поддержке рынка вторичного жилья», — уверен собеседник.
По его мнению, резкого снижения цен тоже не произойдет, так как мало кто хочет отдавать квартиры за «бесценок». Потому, если снижение стоимости вторичного жилья и произойдет, то процесс это займет примерно 2-3 года и будет плавным, если, конечно, не возникнут условия, при которых квартиры придется «сбрасывать» по низким ценам.