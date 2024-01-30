Государству выгоднее сносить вторичку, чем стимулировать спрос на нее — эксперт

«Но вряд ли стоит ожидать их существенного падения. Да, в отдельных регионах и районах городов, где недвижимость считается неликвидной, цены могут упасть и на 20-30%. Но в районах с развитой инфраструктурой и в крупных городах, цены снизятся не более, чем на 5-10% и такая тенденция будет в течение всего 2024 года, если не произойдёт каких-то глобальных потрясений, которые заставят владельцев „сбрасывать“ свои квартиры», — считает эксперт.