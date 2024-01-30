Топ-5 советов для всех: где можно жить, если нет собственной квартиры

Третье, что стоит узнать, это правила поведения в кемпинге. У каждого кемпинга могут быть свои правила, поэтому ознакомьтесь с ними заранее. Обычно в кемпинге запрещено разводить костры вне специальных мест, оставлять мусор на территории и шуметь после определенного времени. Соблюдайте правила, чтобы не создавать проблем для себя и других посетителей.