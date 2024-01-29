Что выгоднее: купить квартиру без отделки или с ремонтом

Если у вас нет денег на ремонт, то нужно искать альтернативные варианты. Даже самый простой ремонт сейчас стоит довольно дорого. Если вы покупаете квартиру в ипотеку, то придется брать еще один кредит на ремонт, что сопряжено с дополнительными расходами. К тому же, банки могут отказать вам в оформлении кредита из-за вашей высокой долговой нагрузки.