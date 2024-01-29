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Posted 29 января, 13:10

Published 29 января, 13:10

Modified 29 января, 13:12

Updated 29 января, 13:12

Что выгоднее: купить квартиру без отделки или с ремонтом

Что выгоднее: купить квартиру без отделки или с ремонтом

29 января 2024, 13:10
Фото: 1MI.
При выборе квартиры можно рассматривать варианты, как без отделки, так и с ремонтом. Что выгоднее всего приобрести, в материале Newia.

Квартира с ремонтом или без

Приобретение уже готовой квартиры имеет свои преимущества. Вам не придется тратить время на ожидание завершения строительных работ и можно сразу въехать и начать жить. Однако, есть и альтернативный вариант — покупка квартиры без отделки.

Пустая квартира предоставляет возможность сделать ремонт по своим индивидуальным предпочтениям. Это позволяет создать интерьер, который будет полностью соответствовать вашим желаниям и потребностям. Кроме того, покупка квартиры без отделки обычно стоит немного дешевле, что может быть привлекательным фактором для многих покупателей.

Однако, при таком выборе нужно учитывать и некоторые недостатки. Ремонт квартиры займет время и может потребовать значительных финансовых вложений. Вы должны будете самостоятельно заниматься координацией всех этапов ремонта — от заключения договоров с подрядчиками до контроля качества работ.

Фото: 1MI

Также, выполнение ремонта может занять весьма продолжительное время, и вам придется временно проживать в другом месте. Это может быть неудобно, особенно если у вас есть семья или если вы уже находитесь в новом городе.

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Таким образом, выбор между готовой квартирой и квартирой без отделки зависит от ваших личных предпочтений и возможностей. Готовая квартира предлагает комфорт и удобство, а квартира без отделки дает возможность создать свой уникальный интерьер и экономить некоторые финансовые ресурсы.

Когда лучше взять квартиру с отделкой

Если у вас нет денег на ремонт, то нужно искать альтернативные варианты. Даже самый простой ремонт сейчас стоит довольно дорого. Если вы покупаете квартиру в ипотеку, то придется брать еще один кредит на ремонт, что сопряжено с дополнительными расходами. К тому же, банки могут отказать вам в оформлении кредита из-за вашей высокой долговой нагрузки.

При перепродаже

Если вы планируете перепродать квартиру, то квартира с готовым ремонтом будет продаваться быстрее. Это особенно актуально, если вы хотите переехать в другой район или вам нужно жилье большего размера.

Сдать квартиру в аренду

Если вы хотите сдавать квартиру в аренду, то также будет выгодно иметь готовый ремонт. Вы сможете найти арендаторов и начать сдавать квартиру сразу после получения дома.

Фото: 1MI

Таким образом, новый ремонт потребуется лишь через несколько лет, а до этого вы сможете получать стабильный доход от аренды.

Почему лучше купить квартиру без отделки

Если несколько плюсов для покупки жилья без ремонта:

  1. Больше свободы выбора. Когда вы покупаете квартиру без отделки, у вас есть возможность самостоятельно выбрать все материалы, цвета и стили для отделки. Вы можете создать уникальный дизайн, полностью соответствующий вашим предпочтениям и потребностям.
  2. Экономия денег. Покупка квартиры без отделки позволяет сэкономить значительную сумму денег, которую можно потратить на другие нужды или постепенно сделать ремонт по мере возможности.
  3. Возможность контролировать качество работ. При покупке квартиры с отделкой, вы можете столкнуться с проблемами, скрытыми под слоями отделочных материалов. Если вы делаете ремонт самостоятельно, вы можете контролировать качество всех этапов работ, чтобы быть уверенным в качестве и долговечности интерьера.
  4. Уникальность. Квартира без отделки дает вам возможность проявить свою индивидуальность и создать уютное гнездышко, которое полностью отражает вашу уникальность и стиль жизни. Вы сможете разработать дизайн, который будет единственным в своем роде и не похож на другие квартиры.
  5. Перспективы для инвестиций. Приобретение такого жилья может быть выгодной инвестицией в будущем.

Также это удобство при переезде. Когда вы покупаете квартиру без ремонта, вам не придется расстраиваться из-за сломанных или поврежденных элементов интерьера при переезде. Вы сможете спокойно перевозить мебель и вещи без опасения оставить следы на уже готовых отделочных работах.

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#Илья Протвинов#Экономика#Инвестиции#Ипотека#Квартира#Ремонт#Сдача в аренду#Отделка#Перепродажа#Экономия денег#Готовая квартира
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