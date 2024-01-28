Эксперт призвал не ждать снижения цен на квартиры в 2024 году

С другой стороны, можно было бы рассмотреть другие варианты финансирования, чтобы обеспечить доступ к ипотечным кредитам для разных людей, которые могут быть заинтересованы в покупке недвижимости. Эксперт считает, что банки также могли бы изучить возможности уменьшения процентных ставок или продления сроков выплаты, чтобы компенсировать изменения в финансовом положении клиентов. По ее словам, важно найти баланс между доступностью кредитов и финансовой стабильностью. Для этого нужно достичь согласия между банками, правительством и другими заинтересованными сторонами, чтобы разработать эффективные решения, которые поддержат как спрос на недвижимость, так и стабильность финансовой системы.