Эксперт призвал не ждать снижения цен на квартиры в 2024 году

Posted 28 января, 13:44
Published 28 января, 13:44
Modified 28 января, 14:20
Updated 28 января, 14:20
Вторичный рынок жилья в старой части Москвы сейчас имеет среднюю стоимость 279,3 тыс. рублей за квадратный метр. За последний месяц этот показатель вырос на 0,1%, а по сравнению с прошлым годом — на 1,3%. В Новой Москве эти цифры составляют 0,2% и 1,1% соответственно, при средней стоимости 205,3 тыс. рублей за квадратный метр. В Подмосковье же наблюдается стабильность, с ростом показателей на 0,2% за месяц и на 2,1% за год, при средней стоимости 141,7 тыс. рублей за квадратный метр.
Согласно словам Сергея Шломы, пока сохраняется нехватка предложения, нет оснований ожидать снижения цен. Он отмечает, что экспозиция пока еще не начала расти после прошлогоднего бума, хотя в январе спрос сократился на 30-40%.
Представитель «ЦИАН» Алексей Попова уверен, что число сделок на вторичке будет продолжать уменьшаться в январе–феврале, однако не ожидается, чтобы оно упало ниже базового уровня. Он отмечает, что это в значительной степени связано с естественными и миграционными процессами, которые происходят достаточно активно. Однако эксперт предсказывает снижение цен только в феврале–марте, как реакцию на сокращение спроса.
По мнению Сергея Шломы, дальнейшая динамика на вторичном рынке полностью зависит от изменения ключевой ставки. Если она снизится, спрос на рынке сохранится и останется на высоком уровне. В противном случае он заметно упадет, а вместе с ним и средние цены на недвижимость.
Сотрудник агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов рассказал «Комсомольской правде», что всеобщего краха не стоит ожидать, большинство продавцов психологически не готовы к этому. Цены упадут у тех, кто очень нуждается в продаже недвижимости по разным причинам (накопившиеся долги, переезд из-за семейных обстоятельств, приобретение новой квартиры и так далее). В результате этого стоимость жилья в среднем может уменьшиться на 10-15% за год.
Преподаватель кафедры экономики и финансов Президентской академии в Санкт-Петербурге Екатерина Подольская рассказала «Сравни.ру», что с одной стороны ужесточение условий получения ипотеки приведет к тому, что многие потенциальные покупатели не смогут позволить себе приобрести недвижимость за счет этих программ. Последствиями этого будут снижение спроса на рынке недвижимости и возможное временное падение цен на жилье.
Однако такой шаг может привести к замедлению развития рынка недвижимости и уменьшению инвестиций в эту сферу. Кроме того, сокращение количества новых ипотечных сделок может отразиться на строительной индустрии, поскольку спрос на новое жилье будет снижаться. В общем, падение интереса к недвижимости может оказать негативное влияние на экономику и рынок недвижимости.
С другой стороны, можно было бы рассмотреть другие варианты финансирования, чтобы обеспечить доступ к ипотечным кредитам для разных людей, которые могут быть заинтересованы в покупке недвижимости. Эксперт считает, что банки также могли бы изучить возможности уменьшения процентных ставок или продления сроков выплаты, чтобы компенсировать изменения в финансовом положении клиентов. По ее словам, важно найти баланс между доступностью кредитов и финансовой стабильностью. Для этого нужно достичь согласия между банками, правительством и другими заинтересованными сторонами, чтобы разработать эффективные решения, которые поддержат как спрос на недвижимость, так и стабильность финансовой системы.
В условиях ужесточения выдачи ипотечных кредитов, застройщики используют альтернативные методы продажи, такие как рассрочка. РБК со ссылкой на «НДВ Супермаркет Недвижимости» пишет, доля рассрочки на столичном рынке составляет от 10% до 25%, в зависимости от класса недвижимости. Обычно рассрочка предоставляется на шесть месяцев до года. В настоящих условиях рассрочка пользуется популярностью, поскольку клиенты, которые выбрали этот вариант, могут избежать высокой процентной ставки по кредиту. Первоначальный взнос обычно составляет не менее 30% от стоимости квартиры.
Покупатели получают выгоду от рассрочки, особенно если она проходит без начисления процентов, поскольку это фиксирует стоимость квартир. Однако, срок действия данной опции всегда короче, чем у ипотеки, поэтому она подходит только для клиентов, у которых есть значительные денежные средства.