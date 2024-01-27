Эксперт заявил о возможности вернуть 650 тыс рублей после покупки квартиры

Он рассказал «Лента.ру», что существуют возможности получить налоговые вычеты и компенсации от строительных компаний. Первый тип — это возможность получить налоговый вычет, который доступен всем, кто стал владельцем жилья в РФ и заплатил за него деньги. Сумма вычета может достичь 260 тысяч рублей.



Второй тип вычета — компенсация за оплаченные проценты по ипотечному договору. Эта компенсация может составить до 390 тысяч рублей, ее можно получить несколько раз при погашении кредита.



Если супруги приобретали квартиру вместе, то оба могут воспользоваться указанными вычетами и вернуть до 1,3 млн рублей. А семья сможет потратить эти деньги на свои нужды.