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Posted 27 января, 12:55

Published 27 января, 12:55

Modified 27 января, 12:57

Updated 27 января, 12:57

Эксперт заявил о возможности вернуть 650 тыс рублей после покупки квартиры

Эксперт заявил о возможности вернуть 650 тыс рублей после покупки квартиры

27 января 2024, 12:55
Фото: 1MI.
В России есть возможности для покупателей квартир вернуть часть направленных на эти цели денег, сообщил ипотечный брокер Максим Чурилов.

Он рассказал «Лента.ру», что существуют возможности получить налоговые вычеты и компенсации от строительных компаний. Первый тип — это возможность получить налоговый вычет, который доступен всем, кто стал владельцем жилья в РФ и заплатил за него деньги. Сумма вычета может достичь 260 тысяч рублей.

Второй тип вычета — компенсация за оплаченные проценты по ипотечному договору. Эта компенсация может составить до 390 тысяч рублей, ее можно получить несколько раз при погашении кредита.

Если супруги приобретали квартиру вместе, то оба могут воспользоваться указанными вычетами и вернуть до 1,3 млн рублей. А семья сможет потратить эти деньги на свои нужды.

Строительные компании могут возместить часть средств за различные недочеты, в том числе нарушение сроков передачи жилья, плохое качество ремонта, уменьшение квадратуры и при обнаружении дефектов. В качестве примера, за каждый день задержки сдачи объекта есть возможность получить по несколько тысячи рублей компенсации за каждый 1 млн от цены жилья.

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#Илья Протвинов#Экономика#Ипотека#Квартира#Застройщики#Компенсации#Покупка квартиры#Налоговые вычеты
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