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Posted 27 января, 07:45

Published 27 января, 07:45

Modified 27 января, 07:47

Updated 27 января, 07:47

Число продающихся квартир со скидками начало расти в РФ

Число продающихся квартир со скидками начало расти в РФ

27 января 2024, 07:45
Фото: 1MI.
В Москве в продаже появилось больше квартир с дисконтом на фоне ужесточения условий получения ипотеки, рассказали опрошенные эксперты.

В январе на рынке вторички в столице страны наблюдается снижение спроса, что приводит к увеличению числа продавцов, готовых предложить скидку при попытке продать жилье. Согласно данным риелторских компаний, от 30% до 50% владельцев недвижимости готовы идти на торги.

Издание РБК со ссылкой на «Инком-Недвижимость» пишет, что если в конце минувшего года каждый третий продавец был готов пойти на торги, то сейчас таких продавцов уже каждый второй.

«В декабре согласие на торги давали не более 30% продавцов, что типично для конца года из-за праздничного настроя. На данный момент уже как минимум 50% рынка готова торговаться, иногда продавцы даже готовы уступить 5-8% цены при первом обращении», — рассказали эксперты.

В Est-a-Tet также отметили увеличение числа предложений со скидками на вторичке столицы. По их данным, в конце января около 30% всех предложений на рынке имели сниженную цену. В декабре их было меньше — примерно 15%, а в ноябре — 5-7%.

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#Илья Протвинов#Москва#Скидки#Жилье#Спрос#Квартира#РФ#Продажа квартир#Торги#Рынок недвижимости#Вторичное жилье
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