Число продающихся квартир со скидками начало расти в РФ

Posted 27 января, 07:45
Published 27 января, 07:45
Modified 27 января, 07:47
Updated 27 января, 07:47
В январе на рынке вторички в столице страны наблюдается снижение спроса, что приводит к увеличению числа продавцов, готовых предложить скидку при попытке продать жилье. Согласно данным риелторских компаний, от 30% до 50% владельцев недвижимости готовы идти на торги.
Издание РБК со ссылкой на «Инком-Недвижимость» пишет, что если в конце минувшего года каждый третий продавец был готов пойти на торги, то сейчас таких продавцов уже каждый второй.
«В декабре согласие на торги давали не более 30% продавцов, что типично для конца года из-за праздничного настроя. На данный момент уже как минимум 50% рынка готова торговаться, иногда продавцы даже готовы уступить 5-8% цены при первом обращении», — рассказали эксперты.
В Est-a-Tet также отметили увеличение числа предложений со скидками на вторичке столицы. По их данным, в конце января около 30% всех предложений на рынке имели сниженную цену. В декабре их было меньше — примерно 15%, а в ноябре — 5-7%.