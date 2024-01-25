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Posted 25 января, 06:03

Published 25 января, 06:03

Modified 26 января, 06:31

Updated 26 января, 06:31

Как рассчитать налог с продажи квартиры

Налог с продажи квартиры: что считается прибылью и в каких случаях можно не платить

25 января 2024, 06:03
Фото: Midjourney. Как рассчитать налог с продажи квартиры
После продажи квартиры по закону нужно заполнить декларацию и заплатить налог на прибыль. Расскажем, в каких ситуациях можно не платить 13% и кто освобожден от такой обязанности

Платят ли налог с продажи квартиры

При продаже недвижимости продавец по умолчанию получает выгоду, которая считается прибылью. С этой прибыли рассчитывают налог, который оплачивают граждане России и иностранцы, живущие на территории РФ.

Что такое прибыль от продажи квартиры

Прибыль от продажи квартиры — это разница между суммой при продаже квартиры, затратами на ее покупку и ремонт.

Ее можно рассчитать по формуле:

«Прибыль = Цена продажи — Цена покупки — Расходы на ремонт и оформление документов»

Например, квартира была приобретена за 8 млн рублей и отремонтирована на 300 тыс. рублей. Через 2 года она была продана за 8,6 млн рублей. В данном случае прибыль составляет 300 тыс. рублей.

Что такое прибыль от продажи квартиры и как ее посчитать
Что такое прибыль от продажи квартиры и как ее посчитать. Фото: Midjourney

Как рассчитывается минимальный срок владения квартирой?

Для минимального владения квартиры достаточно два срока — 3 года и 5 лет. Если жилье получено в подарок, является наследством от родителей или бабушки, приобретена по договору ренты, приватизирована или является единственным жильем, минимальный срок до продажи без уплаты налога составляет 3 года.

Для всех остальных случаев — 5 лет.

Нужно ли платить налог если жилье единственное

Налог не оплачивается если покупка новой недвижимости осуществляется за 3 месяца до продажи старой. При соблюдении сроков данная сделка не меняет статус единственного жилья.

Сколько платят налог с продажи квартиры

  • 13% платят граждане России

  • 30% ставка для граждан других государств, оплачивающих налоги в своей стране и пребывающие в России менее полугода

Сколько платят налог с продажи квартиры
Сколько платят налог с продажи квартиры. Фото: Midjourney

Как рассчитать налог с продажи квартиры

Для определения размера налога берут либо кадастровую стоимости жилья, либо цену, по которой жилье продавалось.

Почему так происходит:

70% кадастровой стоимости недвижимости берут для расчета налога в случае, если жилье продается по очень низкой цене. Это ограничение связано с теневыми сделками и недобросовестным уклонением от налогов. Если квартира продана за цену, превышающую 70% ЕГРН, то в расчет налога берется сумма из договора купли-продажи.

Как уменьшить налог с продажи имущества

Налог можно уменьшить, воспользовавшись правом налогового вычета, который может применяться ежегодно при продаже имущества. Его размер составляет 1 млн рублей.

На практике это выглядит так:

7 000 000 (цена продажи) — 5 500 000 (цена покупки) — 1 000 000 (стандартный налоговый вычет) — 300 000 (траты на ремонт) = 200 000 рублей.

200 000×13% = 26 000

Таким образом, налог составляет 26 000 рублей.

Платят ли пенсионеры налог с продажи квартиры

Да, пенсионеры тоже платят налог после продажи квартиры на общих основания со всеми.

Платят ли пенсионеры налог с продажи квартиры
Платят ли пенсионеры налог с продажи квартиры. Фото: Midjourney

Платят ли семьи с детьми налог с продажи квартиры

С 2022 года семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога. Данное правило применяется даже в случае, если сделка была зарегистрирована в 2021 году и налог еще не был уплачен.

Однако для получения данного льготного положения необходимо соблюдение следующих условий:

  • Нужно быть родителем несовершеннолетних детей или обучающихся на очной форме образования

  • В течении года или до 30 апреля нужно купить новое жилье взамен проданному

  • Новая квартира должна быть больше по метражу и кадастровой стоимости, но не более 50 млн рублей

Когда нужно заполнять декларацию и платить налог на прибыль при продаже квартиры

Декларация о доходах (3-НДФЛ) заполняется на следующий год после года продажи квартиры, но не позднее 30 апреля. Если квартира продана в 2023 году, то отчитаться за нее нужно до 30.04.2024 г. А вот оплатить налог можно чуть позже — до 15.07.2024 г.

Когда нужно заполнять декларацию и платить налог на прибыль
Когда нужно заполнять декларацию и платить налог на прибыль. Фото: Midjourney

Что будет если не заполнять НДФЛ при продаже квартиры

Сделки с недвижимостью отражаются в Росреестре, после чего все сведения автоматически передаются в налоговые органы. Если вовремя не заполнить отчетность НДФЛ, то налоговая уведомит об этой необходимости.

При игнорировании запроса налоговый инспектор проводит камеральную проверку сделки и на основании имеющихся данных сами делают расчет. Однако, к сумме сделки добавляется коэффициент 0,7, увеличивающий стоимость недвижимости. Поэтому, налогоплательщику не выгодно пропускать сроки.

Что будет, если вовремя не заплатить налог

Невыплата налога может привести не только к начислению штрафов на общую сумму долга перед государством, но и к инициированию исполнительного производства. Имущество должника может быть арестовано, а с его доходов будут удерживаться средства до полного погашения долга.

Что будет, если вовремя не заплатить налог
Что будет, если вовремя не заплатить налог. Фото: 1MI

Что делать чтобы не платить налог с продажи квартиры физических лиц

Продажа квартиры без налога возможна если ее стоимость равна менее 1 млн рублей. Эта сумма имущественного вычета, которая полагается каждому российскому гражданину один раз в год. Но декларацию нужно все равно заполнить и отчитаться по факту сделки.

Также стоит повременить с продажей квартиры и выдержать минимальный срок владения, если собственник не входит в льготную категорию налогоплательщиков.

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#Эмилия Шпилева#Экономика#Общество#Финансы#Жилье#Квартира#Налог#Налоговый вычет#Налог на прибыль#Налог с продажи
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