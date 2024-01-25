Налог с продажи квартиры: что считается прибылью и в каких случаях можно не платить

Posted 25 января, 06:03
Published 25 января, 06:03
Modified 26 января, 06:31
Updated 26 января, 06:31
При продаже недвижимости продавец по умолчанию получает выгоду, которая считается прибылью. С этой прибыли рассчитывают налог, который оплачивают граждане России и иностранцы, живущие на территории РФ.
Прибыль от продажи квартиры — это разница между суммой при продаже квартиры, затратами на ее покупку и ремонт.
Ее можно рассчитать по формуле:
Например, квартира была приобретена за 8 млн рублей и отремонтирована на 300 тыс. рублей. Через 2 года она была продана за 8,6 млн рублей. В данном случае прибыль составляет 300 тыс. рублей.
Для минимального владения квартиры достаточно два срока — 3 года и 5 лет. Если жилье получено в подарок, является наследством от родителей или бабушки, приобретена по договору ренты, приватизирована или является единственным жильем, минимальный срок до продажи без уплаты налога составляет 3 года.
Для всех остальных случаев — 5 лет.
Налог не оплачивается если покупка новой недвижимости осуществляется за 3 месяца до продажи старой. При соблюдении сроков данная сделка не меняет статус единственного жилья.
Для определения размера налога берут либо кадастровую стоимости жилья, либо цену, по которой жилье продавалось.
70% кадастровой стоимости недвижимости берут для расчета налога в случае, если жилье продается по очень низкой цене. Это ограничение связано с теневыми сделками и недобросовестным уклонением от налогов. Если квартира продана за цену, превышающую 70% ЕГРН, то в расчет налога берется сумма из договора купли-продажи.
Налог можно уменьшить, воспользовавшись правом налогового вычета, который может применяться ежегодно при продаже имущества. Его размер составляет 1 млн рублей.
Да, пенсионеры тоже платят налог после продажи квартиры на общих основания со всеми.
С 2022 года семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога. Данное правило применяется даже в случае, если сделка была зарегистрирована в 2021 году и налог еще не был уплачен.
Декларация о доходах (3-НДФЛ) заполняется на следующий год после года продажи квартиры, но не позднее 30 апреля. Если квартира продана в 2023 году, то отчитаться за нее нужно до 30.04.2024 г. А вот оплатить налог можно чуть позже — до 15.07.2024 г.
Сделки с недвижимостью отражаются в Росреестре, после чего все сведения автоматически передаются в налоговые органы. Если вовремя не заполнить отчетность НДФЛ, то налоговая уведомит об этой необходимости.
При игнорировании запроса налоговый инспектор проводит камеральную проверку сделки и на основании имеющихся данных сами делают расчет. Однако, к сумме сделки добавляется коэффициент 0,7, увеличивающий стоимость недвижимости. Поэтому, налогоплательщику не выгодно пропускать сроки.
Невыплата налога может привести не только к начислению штрафов на общую сумму долга перед государством, но и к инициированию исполнительного производства. Имущество должника может быть арестовано, а с его доходов будут удерживаться средства до полного погашения долга.
Продажа квартиры без налога возможна если ее стоимость равна менее 1 млн рублей. Эта сумма имущественного вычета, которая полагается каждому российскому гражданину один раз в год. Но декларацию нужно все равно заполнить и отчитаться по факту сделки.
Также стоит повременить с продажей квартиры и выдержать минимальный срок владения, если собственник не входит в льготную категорию налогоплательщиков.