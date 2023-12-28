Как получить налоговый вычет за квартиру в 2024 году

Что касается вычета за покупку квартиры через ипотеку, этой мерой можно пользоваться до тех пор, пока действует кредитный договор, но не более чем за последние 3 года. Это значит, что если есть активный кредитный договор, можно продолжать использовать вычет в своих налоговых декларациях.