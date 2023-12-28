Как получить налоговый вычет за квартиру в 2024 году

Posted 28 декабря 2023, 13:24
Published 28 декабря 2023, 13:24
Modified 28 декабря 2023, 14:00
Updated 28 декабря 2023, 14:00
Налоговый вычет при покупке квартиры или иного жилья может получить любой человек, проживающий в России и имеющий официальный доход, облагаемый налогом — НДФЛ, т. е., работающий по трудовому договору с «белой» зарплатой.
Не могут получить вычет лишь граждане в статусе самозанятого лица и ИП, находящиеся на упрощенной системе налогообложения.
Налоговый вычет оформляется при следующих расходах, связанных с недвижимостью:
Важно знать, что такую возможность можно использовать один раз и только в случае приобретения одного объекта недвижимости.
От стоимости купленной квартиры или процентов по договору ипотеки можно вернуть не более 13%. Однако, есть ограничения, которые определяют максимальную сумму возврата.
При использовании вычета за оплаченные проценты по ипотеке существует лимит в размере 3 млн р. Это означает, что максимальная сумма составит 390 т. р.
В случае использования вычета за покупку квартиры налог будет возвращаться только с 2 млн рублей. То есть, выплата составит 260 т. р.
Если стоимость квартиры меньше 2 млн р., то добрать до положенных законом 13% можно при покупке следующей квартиры. Это стало возможным после внесения поправок в Налоговый Кодекс РФ в 2014 году.
Возвращение ранее уплаченных налогов ограничено суммами, уплаченными работодателем в качестве налоговых взносов.
Давайте рассмотрим пример: в прошлом году зарплата Александра составляла 50 000 ₽. Из этой суммы 13% (6500 р.) были уплачены в налоговые органы. За 12 месяцев общая сумма налога составила 78 000 р.
Если в качестве процентов по ипотеке в прошедшем году было оплачено 100 000 ₽, то возвращению все равно подлежат 78 000 ₽. Остаток недоплаты будет перенесен на следующий год, получив недостающую сумму при следующей подачи заявления.
Что касается вычета за покупку квартиры через ипотеку, этой мерой можно пользоваться до тех пор, пока действует кредитный договор, но не более чем за последние 3 года. Это значит, что если есть активный кредитный договор, можно продолжать использовать вычет в своих налоговых декларациях.
По общему правилу, подача декларации осуществляется по истечении года, в котором была куплена квартира или были совершены платежи процентов по ипотеке. Но строгого ограничения по времени нет, это можно сделать и в середине года. Главное, что вычет будет формироваться за прошедший год.
При этом, вернуть подоходный налог можно только за предшествующие 3 года. Например, дом был приобретен в 2019 году. Отчетные периоды, за которые можно получить деньги — 2020, 2021, 2023. Поэтому выгодно каждый год подавать заявление и возвращать себе 13%, которые были ранее уплачены работодателем в налоговые органы.
На данный момент оформить налоговый вычет через сайт Госуслуги нельзя. Но в личном кабинете налогоплательщика это сделать достаточно просто, минуя личное посещение налоговой службы.
Для тех, кто делает вычет впервые, необходимо иметь активную электронную подпись (ЭП), которая позволит подать документы через систему в удаленном формате. Если ЭП нет, то ее можно создать на этом же сервисе совершенно бесплатно. Время создания электронного ключа составляет от 30 минут до 1 суток.
После этого необходимо ввести корректные данные относительно года, за который требуется получить вычет, стоимость квартиры или сумму банковского займа, а также уплаченные по нему проценты. Также необходимо загрузить все документы, относящиеся к покупке дома или квартиры.
Если подача заявление осуществляется впервые, то необходимо подготовить полный пакет документов. Для налогового вычета потребуется:
— договор покупки квартиры (при использовании наличных средств)
— свидетельство о государственной регистрации права на объект — выписка ЕГРН (для готового жилья)
— акт приёма-передачи имущества
— платёжный документ по оплате стоимости имущества (при покупке недвижимости за наличные деньги
— кредитный (ипотечный) договор
— банковская справка об уплаченных процентах
— дополнительные документы (требуется, если менялась фамилия, требуется установить родство детей и родителей, свидетельство о браке)
Эти документы отправляются всего один раз. При повторной подаче заявления они больше не понадобятся, за исключением справки из банка.