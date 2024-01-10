Эксперты прогнозируют мощное снижение цен на жилье в России

Posted 10 января, 05:40
Published 10 января, 05:40
Modified 10 января, 05:40
Updated 10 января, 05:40
По ее мнению, к концу года процентные ставки по ипотеке снизятся до 12-14%. Что касается автокредитов, в 2024 году они будут составлять менее 20% на новые автомобили и менее 35% на подержанные. По потребительским кредитам ставки будут колебаться в пределах 21-27%.
Не ожидается значительного уменьшения стоимости новых строительных проектов. Есть вероятность, что в ближайшие шесть месяцев цены на недвижимость останутся на прежнем уровне. Однако в исторически значимых местах (например, в центре Москвы или Петербурга) цены могут повыситься на 5%.
Охлаждение ипотечного рынка приведет к тому, что цены на квартиры в уже построенных зданиях снизятся на 10-15%. В случае новых жилых комплексов, падение цен будет не больше 5%. При этом, в престижных районах изменения цен не произойдет. Наиболее вероятные скидки будут распространяться на квартиры площадью более 60 квадратных метров, так как именно они столкнутся с повышением первоначального взноса и сокращением преференциальных программ. В то же время, цены на однокомнатные квартиры могут остаться без изменений, так как они пользуются особой популярностью на рынке, а недорогие варианты могут даже подорожать.
Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал «Московскому комсомольцу», что более строгие условия кредитования по программам с льготами приведут к изменению спроса на рынке недвижимости — он перенесется с дорогих и больших квартир в сторону доступных по цене 1- и 2-комнатных объектов.
Также покупатели будут обращать внимание на недвижимость за пределами МКАД, что приведет к росту спроса на недвижимость в Подмосковье. Ужесточение условий ипотеки не повлечет за собой снижения цен на новые постройки, потому что конечная стоимость таких объектов зависит не только от спроса, но и от стоимости строительства.
Следовательно, цены на недвижимость в Москве либо останутся на одном уровне, либо немного снизятся — примерно на 5-7% для 3- и 4-комнатных квартир.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прогнозирует снижение спроса, но можно предположить, что после середины 2024 года цены могут немного упасть.
Это может произойти из-за более строгих условий для получения льготной ипотеки и уменьшения спроса. Возможно, стоимость жилья упадет примерно на 10-15% через полгода. Однако, скорее всего, цены не опустятся ниже этого уровня. Банки и строительные компании не заинтересованы в снижении цен ниже указанных значений. Об этом рассказал Самойлов в интервью RT.
Люди боятся, что на рынке жилой недвижимости начнется дефицит. Причиной этого является высокая стоимость финансирования проектов, которая препятствует запуску новых строительных проектов. Однако эксперты Forbes утверждают, что, хотя снижение предложения возможно, оно не станет катастрофическим для рынка.
Дефицит — это всего лишь способ создать страх перед тем, что в скором времени предложение исчезнет, чтобы люди поспешили с покупками. Но, на самом деле, чтобы возник дефицит, тяжелые времена должны затянуться на годы, или, по крайней мере, на год.
Представители компании «Бест-новострой» сообщили ТАСС, что средняя стоимость квартиры в новостройке в Москве превысила 30 млн рублей. Это увеличение составило 26% в течение года.
Также отмечается, что цена за 1 кв. м строящегося жилья выросла на 22%, что эквивалентно 513,3 тыс. рублей. В декабре средневзвешенная цена за 1 кв. м в различных классах жилья была следующей: комфорт-класс — 335,8 тыс. рублей, бизнес-класс — 477 тыс. рублей, премиум-класс — 914,9 тыс. рублей и элитный — 2,341 млн рублей.
Добавим, что цены на квартиры постоянно растут в последние годы.