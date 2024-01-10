Эксперты прогнозируют мощное снижение цен на жилье в России

Не ожидается значительного уменьшения стоимости новых строительных проектов. Есть вероятность, что в ближайшие шесть месяцев цены на недвижимость останутся на прежнем уровне. Однако в исторически значимых местах (например, в центре Москвы или Петербурга) цены могут повыситься на 5%.



Охлаждение ипотечного рынка приведет к тому, что цены на квартиры в уже построенных зданиях снизятся на 10-15%. В случае новых жилых комплексов, падение цен будет не больше 5%. При этом, в престижных районах изменения цен не произойдет. Наиболее вероятные скидки будут распространяться на квартиры площадью более 60 квадратных метров, так как именно они столкнутся с повышением первоначального взноса и сокращением преференциальных программ. В то же время, цены на однокомнатные квартиры могут остаться без изменений, так как они пользуются особой популярностью на рынке, а недорогие варианты могут даже подорожать.