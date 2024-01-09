Какие проблемы бывают при покупке квартиры в новостройке

«Я сам живу на третьем этаже, а на первом этаже у нас открылась шашлычная. С утра до вечера там постоянно готовят мясо на углях и используют мощную вытяжку, чтобы уберечь кухню и зал от дыма. Звук этой вытяжки похож на шум самолета при взлете и слышно его до пятого этажа. Это происходит около десяти раз в день, и пока мы не можем решить эту проблему. Владельцы шашлычной не готовы прекращать работу, но мы, жильцы, готовы бороться за свой покой до конца», — заявил недовольный владелец.