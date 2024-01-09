Какие проблемы бывают при покупке квартиры в новостройке

Posted 9 января, 09:47
Published 9 января, 09:47
Modified 9 января, 09:49
Updated 9 января, 09:49
Переезд в свою собственную квартиру — это долгожданное и радостное событие. Конечно, новая квартира в новом доме имеет свои преимущества: все коммуникации обновлены, есть возможность сделать ремонт по своему вкусу, история жилья чистая. Однако также могут быть и недостатки. А некоторые из них можно заметить сразу при приемке квартиры, другие станут явными со временем.
В этой статье мы расскажем о тех проблемах, которые могут возникнуть в первые полгода проживания в новой квартире.
После того, как жильцам выдают ключи от их квартир, часто возникают проблемы с работой лифтов в подъезде. Это означает, что приходится самим поднимать все строительные материалы на нужный этаж. Если же лифты все-таки функционируют, они быстро выходят из строя.
Часто случается так, что при заселении новых жильцов или ремонте в здании, строители и жильцы повреждают лифты различными строительными материалами и мебелью. В результате уже почти сразу после окончания строительных работ лифт требует починки.
Построенные современные дома имеют свои преимущества и недостатки. Например, первый этаж — это место, где находятся различные коммерческие заведения. Парикмахерскую, аптеку или кофейню можно найти практически в каждом подъезде дома, нужно только сесть в лифт и спуститься. Такое расположение является обязательным требованием для новых зданий в Москве.
Однако эта близость не всегда приносит радость жильцам, особенно если они живут на нижних этажах. «Российская газета» написала одном из них.
«Я сам живу на третьем этаже, а на первом этаже у нас открылась шашлычная. С утра до вечера там постоянно готовят мясо на углях и используют мощную вытяжку, чтобы уберечь кухню и зал от дыма. Звук этой вытяжки похож на шум самолета при взлете и слышно его до пятого этажа. Это происходит около десяти раз в день, и пока мы не можем решить эту проблему. Владельцы шашлычной не готовы прекращать работу, но мы, жильцы, готовы бороться за свой покой до конца», — заявил недовольный владелец.
Окна в недавно построенных домах, особенно в квартирах эконом-класса, устанавливаются довольно недорогие и часто с нарушениями. В результате такого качества окон в квартиры проникает сквозняк, они пропускают воду и появляется плесень. Это является распространенной проблемой.
Застройщик заявляет, что путь от нового дома до ближайшей станции метро займет всего 20 минут на автобусе. На деле это время может увеличиться до часа или даже двух, если возникнут пробки в час пик. Чтобы избежать ошибок, можно лично проверить доступность общественного транспорта и проехаться на автомобиле до жилого комплекса. Также можно прокатиться с работы до места проживания в будний день. Это позволит сразу оценить степень загруженности дорог и транспорта, а также объем пассажиропотока в метро или на автобусах.
Конечно, сигнализация играет важную роль, она обеспечивает безопасность и иногда даже спасает жизни. Сигнализация — необходимое устройство. Однако, из-за чувствительных датчиков дыма, в первые полгода устройство в доме может заработать без веских причин: из-за попадания строительной пыли, когда кто-то из жильцов приготовил еду или курил в подъезде.
Сигнализация может срабатывать как в 6 утра, так и в полночь. Чтобы отключить звуковой сигнал, необходимо оставить заявку в управляющей компании. Оператор, отвечающий за обработку заявок, работает сразу со всеми домами застройщика в районе, и таких домов много, поэтому порой приходилось ожидать ответа полчаса и даже больше.