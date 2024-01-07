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Posted 7 января, 13:58

Published 7 января, 13:58

Modified 7 января, 14:00

Updated 7 января, 14:00

Стало известно, как проверить качество ремонта квартиры

Как проверить качество ремонта квартиры. Раскрываем самые эффективные способы

7 января 2024, 13:58
Фото: 1MI.

Стало известно, как проверить качество ремонта квартиры

После ремонта квартиры, если его делали сторонние работники, обязательно следует проверить качество выполненных работ. Как это сделать, в материале Newia.

Рост спроса на жилье с отделкой

Каждый год все большую популярность набирают квартиры с уже готовой отделкой, и это легко понять. Рынок недвижимости в России постепенно движется в сторону Европы, где подавляющее большинство жилья представлено в формате «въезжай и живи» — не только с отделкой, но и со всей необходимой мебелью.

Предпочитают такое жилье и те, кто приобретает квартиру в ипотеку. Ведь в этом случае после заселения не нужно заботиться о дополнительных расходах на ремонт или кредиты. Кроме того, если весь дом уже отремонтирован, новоприбывшим не придется страдать из-за шумных соседей, вдыхать пыль и бороться с потенциальными авариями, вызванными работами ремонтных бригад.

Если раньше люди приобретали квартиры без отделки, чтобы потом провести перепланировку, то сейчас такие ситуации становятся все более редкими. На рынке представлено огромное разнообразие планировочных решений, которые позволяют сразу выбрать подходящий вариант.

Отслеживать качество материалов

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, можно заранее, еще на этапе строительства, узнать, какие материалы использует компания для отделки и как организован процесс работ.

Фото: 1MI



Выбор отделочных материалов можно проводить либо за компьютером в офисе, либо лично посещая производство и общаясь с производителями. Второй вариант безусловно более надежный и качественный.

Как проверить качество черновой отделки

Основные требования к качеству:

  1. Поверхности должны быть ровными. Недопустимы выпуклости, щели, сколы и деформации.
  2. На стенах не должно быть отслоений штукатурки.
  3. Стяжка на полу не должна разрушаться.
  4. Если в квартире создаются гипсокартонные перегородки, они должны быть однородными, без видимых соединений и следов монтажа.

Для проверки ровности стен и потолка используется линейка длиной не менее 2 метров. Ею проводят по поверхностям (вертикально и горизонтально) и обращают внимание на наличие неровностей, углублений и выпуклостей. Если такие недостатки не исправить, они будут очень заметны после декоративной отделки (покраска или обои).

Проверить чистовую отделку

Аккуратность отделки является важным аспектом, на который следует обратить внимание. При осмотре помещения важны следующие моменты: обои не должны иметь видимых швов, если смотреть на стены с расстояния в два метра; отсутствие разводов на краске; напольное покрытие уложено без щелей; поверхности не должны иметь пятен, царапин или капель других материалов. Обои не должны быть испачканы краской, а плитка — затиркой. Если отделка выглядит аккуратной, можно переходить к деталям.

Фото: 1MI



Плитку желательно аккуратно простучать резиновым молотком. Если звук местами глухой, а местами звонкий — это означает, что мастера наклеили ее не по всей площади. Плитка быстро отвалится или разлетится.

Как найти недостатки при ремонте квартиры

Часто проблемы с качеством строительных работ начинаются с окон. Важно проверить, чтобы они не пропускали сквозняк, когда закрыты. На стеклопакетах не должно быть сколов, трещин или других повреждений.

Когда окна проверены, взгляните на остальные элементы. Полы и стены должны быть ровными, радиаторы должны быть надежно закреплены, а двери не должны быть косыми. Также обратите внимание на работу вентиляции, канализации, водоснабжения и прочих систем. Они не должны иметь никаких дефектов.

Как выбрать надежную бригаду для ремонта квартиры
Узнать подробнее

Некоторые недобросовестные застройщики могут попытаться скрыть недостатки, например, спрятать трещины под обоями или кафелем. Поэтому рекомендуется пригласить на приемку специалиста. Он сможет обнаружить дефекты и занести их в специальный список.

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#Илья Протвинов#Общество#Квартира#Строительство#Ремонт#Окна#Материалы#Отделка#Качество#Черновая отделка#Чистовая отделка
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