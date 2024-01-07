Как проверить качество ремонта квартиры. Раскрываем самые эффективные способы

Каждый год все большую популярность набирают квартиры с уже готовой отделкой, и это легко понять. Рынок недвижимости в России постепенно движется в сторону Европы, где подавляющее большинство жилья представлено в формате «въезжай и живи» — не только с отделкой, но и со всей необходимой мебелью.



Предпочитают такое жилье и те, кто приобретает квартиру в ипотеку. Ведь в этом случае после заселения не нужно заботиться о дополнительных расходах на ремонт или кредиты. Кроме того, если весь дом уже отремонтирован, новоприбывшим не придется страдать из-за шумных соседей, вдыхать пыль и бороться с потенциальными авариями, вызванными работами ремонтных бригад.



Если раньше люди приобретали квартиры без отделки, чтобы потом провести перепланировку, то сейчас такие ситуации становятся все более редкими. На рынке представлено огромное разнообразие планировочных решений, которые позволяют сразу выбрать подходящий вариант.