Как утеплить квартиру. Рассказываем самые необычные способы

Posted 8 января, 05:40
Published 8 января, 05:40
Modified 8 января, 05:40
Updated 8 января, 05:40
С наступлением холодного времени года в многоквартирных домах часто возникают проблемы с отоплением. Центральная система не всегда способна обеспечить достаточно тепла для комфортного проживания. Это связано с тем, что в доме могут быть негерметичные двери и окна, тонкие стены и плохая теплоизоляция полов и потолков.
Холодный воздух может проникать в квартиру через различные отверстия, такие как вентиляционные, подвальные перекрытия или незастекленные балконы. В результате тепло уходит из квартиры быстрее, чем нужно.
Однако можно существенно сократить потери тепла и сэкономить на отоплении, утеплив квартиру. При правильном утеплении можно избежать лишних затрат на отопление и создать комфортный микроклимат в жилом помещении.
Самый эффективный вариант — поменять старые батареи на новые, с большим числом регистров. Однако, это может быть невозможно в некоторых случаях. Тогда есть способы улучшить теплоотдачу от старых радиаторов. В первую очередь, нужно обеспечить беспрепятственную циркуляцию тепла.
Для этого необходимо укоротить шторы, переместить мебель и так далее. Также можно установить теплоотражающий экран на стену за батареей. Это может быть фольгированная пластина или просто картонный лист, окрашенный в серебристый цвет. Желательно покрасить радиатор в темный оттенок. Поверхности, сделанные из гладких и темных материалов, отдают на 12-15% больше тепла, чем светлые поверхности.
Жильцам на первых этажах часто неудобно из-за холодных стен и ледяного пола. Один из вариантов решения проблемы — установка кабельной системы обогрева «теплый пол». Но она имеет свои ограничения: она дорого стоит в использовании для обогрева всей квартиры, особенно в старых домах, где недостаточно мощности для питания такой системы большой площади.
Обычно «теплые полы» ставят на кухне, в ванной и прихожей. В комнатах можно улучшить теплоизоляцию пола, используя специальные смеси для стяжки, которые содержат керамзит или гранулы пенополистирола. Такие материалы обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией, что позволяет создать комфортную температуру в помещении.
Чтобы предотвратить нагревание стены, которая выходит на улицу, за отопительный радиатор можно установить панель, которая будет отражать тепло внутрь квартиры. Возможно использовать экран из материалов, таких как рулонный вспененный полиэтилен или пенопласт. Он будет направлять подаваемое тепло в помещение.
Одной из причин похолодания в квартире могут быть трещины и пустоты в стенах, которые возникают из-за усадки здания. Чтобы избавиться от них, нужно запенить эти дефекты, хотя перед этим потребуется снять обои и штукатурку.
Еще одна распространенная проблема — холодные угловые и торцевые стены. Их можно утеплить различными способами. Например, можно использовать настенное покрытие из ковра, пробки или шерстяные панели. В последнее время дизайнеры активно используют пробку как утеплитель для стен. Кроме того, можно воспользоваться гипсокартоном, но это потребует более серьезного ремонта.
Другой способ сохранить тепло в квартире — заменить легкие струящиеся занавески на плотные и тяжелые шторы. Днем их следует придерживать открытыми, чтобы солнечные лучи могли прогреть комнату.
Однако ночью их необходимо тщательно закрывать, чтобы обеспечить дополнительную теплоизоляцию. Но рекомендуется избегать закрытия радиаторов отопления длинными шторами. Их можно прикрепить к батареям с помощью тканевых или магнитных лент. Для освобождения пространства вокруг батарей также можно использовать римские или рулонные шторы закрытого типа.
Если вам не нравится делиться теплом с другими жильцами, обратите внимание на свою входную дверь. Замечаете ли вы прохладный поток воздуха или неплотное прилегание? Приобретите уплотнитель в магазине хозяйственных товаров. Он стоит недорого и может использоваться в течение нескольких сезонов.
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