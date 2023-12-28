Цена от 30 млн: риэлторы рассказали о стоимости недвижимости в Сочи

Юлия Усачева, генеральный директор АН «Городской риэлторский центр», рассказала Newia, что, если нужно найти жилье сейчас и прямо здесь, то есть много предложений как в сфере переуступки прав, так и на рынке готового жилья, где можно приобрести квартиру со существенной скидкой.



Также стоит обратить внимание на загородную недвижимость, которая может быть использована в качестве дома для отдыха. Стоимость новых домов начинается от 20 миллионов рублей, а более старые объекты, возраст которых составляет уже 15-20 лет, можно найти за 15-17 миллионов рублей. Цены на дома, расположенные ближе к морю или аэропорту, начинаются от 30 миллионов рублей. Приобретение загородной недвижимости, как правило, чаще всего происходит с использованием собственных средств. Интересной свойственной этому сегменту особенностью является то, что продавцы часто готовы предоставить покупателям рассрочку.



Покупка квартир в Сочи является выгодной как для сохранения средств, так и для инвестирования. Стоимость недвижимости в Сочи постоянно растет, а высокая инфляция только придаёт толчок к цене. Льготные программы помогают активизировать продажу квартир.