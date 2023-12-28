Цена от 30 млн: риэлторы рассказали о стоимости недвижимости в Сочи

Posted 28 декабря 2023, 05:44
Published 28 декабря 2023, 05:44
Modified 28 декабря 2023, 05:44
Updated 28 декабря 2023, 05:44
Юлия Усачева, генеральный директор АН «Городской риэлторский центр», рассказала Newia, что, если нужно найти жилье сейчас и прямо здесь, то есть много предложений как в сфере переуступки прав, так и на рынке готового жилья, где можно приобрести квартиру со существенной скидкой.
Также стоит обратить внимание на загородную недвижимость, которая может быть использована в качестве дома для отдыха. Стоимость новых домов начинается от 20 миллионов рублей, а более старые объекты, возраст которых составляет уже 15-20 лет, можно найти за 15-17 миллионов рублей. Цены на дома, расположенные ближе к морю или аэропорту, начинаются от 30 миллионов рублей. Приобретение загородной недвижимости, как правило, чаще всего происходит с использованием собственных средств. Интересной свойственной этому сегменту особенностью является то, что продавцы часто готовы предоставить покупателям рассрочку.
Покупка квартир в Сочи является выгодной как для сохранения средств, так и для инвестирования. Стоимость недвижимости в Сочи постоянно растет, а высокая инфляция только придаёт толчок к цене. Льготные программы помогают активизировать продажу квартир.
Стоимость квадратного метра престижных жилых объектов в Сочи выросла и уже превышает цены в Москве, а также конкурирует с некоторыми зарубежными городами. Такую информацию рассказала «Известиям» представитель компании АСК Анна Исаева.
По словам Исаевой, причиной этого стало то, что в Сочи практически не осталось свободных земельных участков для строительства дорогостоящих жилых комплексов. В отличие от Дубая, где еще есть возможность заниматься развитием элитного сегмента недвижимости. К тому же, самые богатые люди мира, в основном российские граждане, из-за закрытых границ и санкций потеряли интерес к инвестициям в иностранные объекты недвижимости, и теперь они предпочитают вложить свои средства в российские проекты. Понятно, что Сочи, являющийся наиболее привлекательным местом для таких инвестиций, обрел для них особый интерес и стал центром их внимания.
Анна Исаева также отметила, что благодаря проведению Олимпийских игр в 2014 году в Сочи появилась современная инфраструктура, которая активизировала деловую активность. Город стал привлекательным не только летом, для любителей моря, но и зимой, для поклонников горных видов спорта. Кроме того, пандемия COVID-19 привлекла еще больше людей в регион, а программа льготной ипотеки подогрела спрос на жилье, который значительно увеличился.
Циан пишет, что в последний год цены на курортную недвижимость в Сочи выросли на 14%. Такая тенденция сохраняется уже с 2013 года. Эту информацию предоставила компания «Неометрия» со ссылкой на свои данные.
Сейчас средняя цена за квадратный метр курортной недвижимости в Сочи составляет 570 тысяч рублей, что на 5% выше среднего показателя по стране. За текущий год на курорте было совершено более 8 тысяч сделок с недвижимостью, что на 21% больше, чем в прошлом году. Однако, темпы сдачи новых объектов замедлились. В то же время аналитики отмечают втрое увеличение спроса на премиальную курортную недвижимость в Сочи в 2023 году и его рост на 169% за последние три года.
По мнению специалиста агентства недвижимости Кирилла Флуткова, в 2024 году на рынке недвижимости в Сочи не ожидается значительных колебаний цен. Анализируя текущую ситуацию и тенденции рынка, эксперты считают, что нет оснований для кардинальных изменений в стоимости жилья.
Kubnews со ссылкой на слова эксперта пишет, что один из ключевых факторов, влияющих на рынок, — это процентные ставки по ипотеке. Повышение этих ставок может негативно сказаться на застройщиках, которые имеют большое количество клиентов-ипотечников, но на вторичном рынке это, скорее всего, не будет иметь существенного влияния. Эксперты прогнозируют, что динамика цен на недвижимость будет стабильной с небольшим приростом, около 3%. Возможно, будут проводиться акции, которые временно снизят цены, но в общем и целом ситуация останется стабильной, если не произойдет каких-либо неожиданных событий.
Самострой — это здание, построенное без разрешения от местных властей. В Сочи такая деятельность чаще всего связана со строительством на неподходящих или непригодных для этого участках.
В последние годы местные власти серьезно занялись этим вопросом и даже составили список таких объектов, которые должны быть снесены. Оказалось, что их количество огромное — более тысячи домов, включая многоквартирные здания. Естественно, все эти дома нельзя снести сразу, поэтому работы проводятся поэтапно.
Тем не менее, до сих пор можно наткнуться на объявления о продаже квартир в самостроях. Но для покупателя такое жилье будет заложником времени, потому что рано или поздно оно будет снесено. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно обратиться к специальным реестрам объектов, которые подлежат сносу, и которые доступны для общественного использования.