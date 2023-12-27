Топ-7 эффективных способов: как быстро закрыть ипотеку

Posted 27 декабря 2023, 05:55
Published 27 декабря 2023, 05:55
Modified 27 декабря 2023, 05:57
Updated 27 декабря 2023, 05:57
Каждый человек, получивший жилищный кредит, задумывается о том, как можно быстрее погасить ипотеку. Кредит оформляется на долгий срок — обычно от 15 до 25 лет, и каждый месяц покупатель вынужден отдавать банку большую часть своего дохода. Естественно, он стремится избавиться от долга как можно скорее. И для этого есть разные способы.
Этот вариант подходит для клиентов с льготными условиями по кредиту — для семей с детьми, IT-специалистов и тех, кто оформил дальневосточную ипотеку. Когда процентная ставка по кредиту составляет от 4% до 7% годовых, выгоднее вложить свободные деньги на вклад или накопительный счет с доходностью от 10% до 12% годовых. Так можно заработать больше, чем выплачивать проценты по кредиту. Заработанные деньги следует использовать для досрочного погашения кредита.
Сумма денежных средств на банковских счетах защищена до 1,4 миллиона рублей. Если имеется большая сумма свободных средств, то рекомендуется разместить их в нескольких банках, чтобы снизить риск потерь.
Если не удается получить ипотеку с разумным ежемесячным платежом, то нужно изменить условия. Например, выбрать квартиру с меньшим числом комнат или в другом районе. Или же собрать больше денег на первоначальный взнос, так как в этом случае будет меньше кредитная сумма и, следовательно, доли процентов будут меньше. Это возможно, включая использование материнского капитала.
Потому что вы всегда успеете досрочно погасить ипотеку, но в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств у вас будут проблемы с более высоким платежом.
Если вы хотите внести досрочный платеж по кредиту, лучше это сделать в день основного платежа. Обычно в этом случае вся сумма будет направлена на погашение основного долга. Однако в некоторых банках есть и другие условия. Если вы принесете платеж в любой другой день, то часть денег будет учтена как оплата процентов за период от даты основного платежа до даты досрочного. Остальная часть будет использована для погашения основного долга. Чтобы избежать недоразумений, всегда уточняйте условия досрочного погашения у специалистов вашего банка.
Заключение договора страхования является неотъемлемым условием при получении ипотечного кредита. Однако ежегодное продление договора с определенной страховой компанией не является обязательным. В настоящее время, когда рыночная экономика процветает, конкуренция среди страховых компаний является важным фактором.
Поэтому, по истечении первого года, можно обратиться в другую компанию, предоставив им платежи по страховке. Новая компания с большой вероятностью предложит более привлекательные условия. Однако здесь важно не соглашаться сразу. Получив новый расчет, можно обратиться к своей старой компании и сообщить о предложении от конкурента. Вероятно, чтобы сохранить клиента, старая компания предложит еще более выгодные условия.
Кроме того, в случае досрочного погашения кредита, заёмщик может получить частичный возврат денег за страховку. Однако здесь есть нюанс. Если досрочное погашение произойдет в начале года, то сумма будет больше.
Чтобы кредит закончился быстрее, нужно вносить больше платежей. Когда вы берете ипотеку, вам дают график платежей, который нужно выполнять. Вы должны платить определенную сумму каждый месяц.
Обычно ипотеку гасят за 15-25 лет, некоторые берут на 30 лет. Но необязательно следовать предписанному порядку платежей, можно делать побольше платежей заранее, тогда и долг быстрее исчезнет.
Прежде всего, рекомендуется снизить затраты. Кроме этого, можно искать дополнительные способы получения дохода, например, найти подработку. Многие профессии предоставляют возможность дополнительного заработка, что поможет в более быстром погашении ипотеки.
Если мы обсуждаем варианты быстрого и выгодного погашения ипотеки, то нельзя не упомянуть о возможности получить налоговый вычет. Каждый человек, купивший недвижимость, имеет законное право вернуть часть уплаченного им НДФЛ. При рассмотрении ипотеки также учитывается не только стоимость квартиры, но и оплаченные банку проценты.
Вернуть можно 13% от цены квартиры и аналогичную сумму от оплаченных процентов, но не более установленного максимума. Вычеты можно получать ежегодно, пока не исчезнет это право или не будет достигнут предельный лимит. И каждый раз, когда мы получаем вычет, необходимо использовать его для частичного погашения кредита.