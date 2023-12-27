Топ-7 эффективных способов: как быстро закрыть ипотеку

Если вы хотите внести досрочный платеж по кредиту, лучше это сделать в день основного платежа. Обычно в этом случае вся сумма будет направлена на погашение основного долга. Однако в некоторых банках есть и другие условия. Если вы принесете платеж в любой другой день, то часть денег будет учтена как оплата процентов за период от даты основного платежа до даты досрочного. Остальная часть будет использована для погашения основного долга. Чтобы избежать недоразумений, всегда уточняйте условия досрочного погашения у специалистов вашего банка.