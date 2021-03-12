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Posted 12 марта 2021, 08:23

Published 12 марта 2021, 08:23

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Негатив в соцсетях вокруг Александра Беглова оказался сильнее позитива

12 марта 2021, 08:23
Губернатора Санкт-Петербурга в феврале 2021 года чаще упоминали в соцсетях с негативным подтекстом, чем с позитивным.

Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в феврале 2021 года чаще упоминали в негативном ключе, чем в позитивном. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра политической конъюнктуры.

С точки зрения упоминаний Беглова стали упоминать заметно меньше. Если в феврале о нём говорили 25,1 тысячу раз, то месяцем ранее количество сообщений было на 8,1 тысячу больше.

6,55% упоминаний носили позитивный характер, это 45-е место по стране. А вот негатива было больше — 9,13% и 24-е место по России среди других глав регионов России.

В целом в феврале, по словам авторов исследования, глав субъектов РФ упоминали гораздо реже, чем месяцем ранее. Это видно и по общему числу упоминаний, и по среднему числу в день.

Чаще всего в соцсетях упоминали мэра Москвы Сергея Собянина, а также глав Московской области (Андрея Воробьева) и Чеченской республики (Рамзана Кадырова).

По позитивным упоминаниям в лидерах главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (23,73%), Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (20,94%) и Республики Адыгея Мурат Кумпилов (17,03%). Основной негатив сосредоточился вокруг глав Приморского края Олега Кожемяко (26,24%), Республики Хакасия Валентина Коновалова (21,92%) и Севастополя Михаила Развожаева (15,16%).

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