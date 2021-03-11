Второй день подряд в Петербурге более 2 тысяч выздоровевших от коронавируса

Санкт-Петербург по состоянию на 11 марта 2021 года вновь обошёл Москву по этому показателю.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал статистику заражений ковидом на 11 марта 2021 года. В Санкт-Петербурге второй день подряд зафиксировано более 2,8 тысяч выздоровевших человек. По этому показателю Северная столица вновь обошла Москву. За сутки выявили 961 новых случаев заражения, 40 человек скончалось. За всё время ведения статистики в городе выявили 377,7 тысяч заражённых. 323,2 тысячи человек выздоровели, 11,5 тысяч человек скончались. В Ленинградской области пятый день подряд снижается количество новых случаев заражения. На сегодняшний день выявлено 112 случаев. 273 человека за прошедшие сутки выздоровели, 10 человек скончались. За всё время ведения статистики в регионе обнаружили 37,5 тысяч случаев заражения. 34,7 тысяч человек выздоровели, 739 — скончались. Материалы по теме Эксперт Минздрава: Около половины жителей Петербурга имеют антитела к коронавирусу В Петербурге число обращений к врачам с коронавирусом выросло на 40% за неделю Власти Петербурга готовятся к третьей волне коронавируса