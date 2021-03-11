newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта 2021, 08:43

Published 11 марта 2021, 08:43

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Второй день подряд в Петербурге более 2 тысяч выздоровевших от коронавируса

11 марта 2021, 08:43
Санкт-Петербург по состоянию на 11 марта 2021 года вновь обошёл Москву по этому показателю.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал статистику заражений ковидом на 11 марта 2021 года. В Санкт-Петербурге второй день подряд зафиксировано более 2,8 тысяч выздоровевших человек. По этому показателю Северная столица вновь обошла Москву.

За сутки выявили 961 новых случаев заражения, 40 человек скончалось. За всё время ведения статистики в городе выявили 377,7 тысяч заражённых. 323,2 тысячи человек выздоровели, 11,5 тысяч человек скончались.

В Ленинградской области пятый день подряд снижается количество новых случаев заражения. На сегодняшний день выявлено 112 случаев. 273 человека за прошедшие сутки выздоровели, 10 человек скончались.

За всё время ведения статистики в регионе обнаружили 37,5 тысяч случаев заражения. 34,7 тысяч человек выздоровели, 739 — скончались.

Материалы по теме
Эксперт Минздрава: Около половины жителей Петербурга имеют антитела к коронавирусуВ Петербурге число обращений к врачам с коронавирусом выросло на 40% за неделюВласти Петербурга готовятся к третьей волне коронавируса
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика