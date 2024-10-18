newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 12:06

Published 18 октября, 12:06

Modified 18 октября, 12:08

Updated 18 октября, 12:08

«Донорская семейная ипотека» — что за новая схема и насколько это законно?

«Донорская семейная ипотека» — что за новая схема и насколько это безопасно

18 октября 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
«Донорская семейная ипотека» — что за новая схема и насколько это законно?
Многие задаются вопросом, как решать жилищный вопрос при высоких ставках на вторичное жилье в 2024 году. В связи с этим всплывают такие схемы, как «донорская» ипотека. Что это такое, в чем особенности такого договора рассказали эксперты.

Ипотечное донорство — выгодно?

Учитывая высокую ключевую ставку рыночная ипотека перестала быть интересна клиентам, рассказывает NEWIA Никита Макаров, магистр экономики, финансовый обозреватель, ведущий программы «Рынки» на РБК-ТВ.

Но многие стараются получить льготную ипотеку, среди которых по-прежнему действуют семейная, IT-ипотека, ипотека для участников СВО, дальневосточная и арктическая.

И если с дальневосточной и арктической ипотекой быть «донором» сложно (нужно покупать жилье в тех регионах, где действует программа), то в остальных случаях можно привлечь созаемщика, который подходит под условия программы, и получить льготную ставку.

«Безусловно, это финансово выгодно: вы получаете прямую экономию в виде разницы ставки по льготной ипотеке и текущей рыночной. Но нужно понимать, что эта выгода — субсидия государства, и при этом возникают процессуальные и юридические риски. В дальнейшем у вас могут быть сложности, например, с вступлением в собственность», — считает Никита Макаров.
Эксперт назвала простую причину, почему «валят» вторичный рынок жилья
Узнать подробнее

У кого права на квартиру

Эксперт по недвижимости АН «Макромир» Ирина Озерова отмечает, что заемщик обязан выделить созаемщику формальную долю в собственности, например, 10%. После полного погашения кредита последний выходит из состава собственников.

Но такой вывод требует отдельного юридического соглашения и не является простым процессом. Кроме того, при такой схеме существует риск отказа созаемщика от переоформления своей доли после выплаты ипотеки. Также возможны судебные тяжбы, дополнительные расходы и сложности с продажей этой недвижимости, особенно при семейных спорах.

«Не рекомендую пользоваться данным ипотечным инструментом. Даже если сейчас вы уверены в человеке на все сто процентов, всегда существует вероятность, что он передумает, поймет свою упущенную выгоду или попадет под влияние родственников», — считает Ирина Озерова.
Донорская семейная ипотекаДонорская семейная ипотека
Донорская семейная ипотека. Фото: Изображение Midjourney

Донорство не бесплатно

Иван Золотарев, эксперт агентства недвижимости «Этажи» г. Москва, рассказал, что всего два банка оформляют ипотечное донорство, но обычно это не бесплатно, так как идет надбавка к стоимости:

«Например, тот же Абсолютбанк дает взять семейную ипотеку под сниженную ставку. Соответственно, там нужно доплатить процент от суммы кредита банку, а также заплатить страховку обязательную, которая в этом банке, к сожалению, раза в 3, а то и в 4 больше, чем в других банках».

В этой ситуации эксперт советует аннулировать эту страховку в течение двух недель, оформив недорогую и на этом сэкономить. Но при этом при заключении договора все равно есть увеличение ставки и дополнительный расход.

До конца осени хватит: банки получили новые лимиты на семейную ипотеку
Узнать подробнее

Кто еще рискует?

Вера Калистратова, руководитель бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения», считает что такая схема несет массу рисков для обеих сторон.

«Донор» использует право на льготный кредит и получить новый займ на льготных условиях уже для себя вряд ли сможет. А в случае, если у основного заемщика возникнут трудности с погашением ипотеки, финансовую ответственность и риски по судебным взысканиям понесет и созаемщик.

«Также факт „Ипотечного донорства“ отражается в кредитной истории, а значит, если созаемщику потребуется, например, потребительский кредит, не факт что банки его одобрят», — предостерегает эксперт.
Как «обойти» ипотечную ставку в 21% на вторичное жилье
Узнать подробнее
Читайте также:
Поднимутся ли цены в 2024 году на квартиры и как покупать жилье при высокой ключевой ставкеВ какие сроки выгоднее всего делать досрочное погашение ипотеки«Семейной ипотеке» пришел конец? Кто перестал принимать заявки и поднял первоначальный взнос
#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Ипотека#Все материалы авторов#Эксперты#Льготная ипотека#Семейная ипотека
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика