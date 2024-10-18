«Донорская семейная ипотека» — что за новая схема и насколько это безопасно

Но такой вывод требует отдельного юридического соглашения и не является простым процессом. Кроме того, при такой схеме существует риск отказа созаемщика от переоформления своей доли после выплаты ипотеки. Также возможны судебные тяжбы, дополнительные расходы и сложности с продажей этой недвижимости, особенно при семейных спорах.