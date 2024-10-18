«Донорская семейная ипотека» — что за новая схема и насколько это безопасно

Posted 18 октября, 12:06
Published 18 октября, 12:06
Modified 18 октября, 12:08
Updated 18 октября, 12:08
Учитывая высокую ключевую ставку рыночная ипотека перестала быть интересна клиентам, рассказывает NEWIA Никита Макаров, магистр экономики, финансовый обозреватель, ведущий программы «Рынки» на РБК-ТВ.
Но многие стараются получить льготную ипотеку, среди которых по-прежнему действуют семейная, IT-ипотека, ипотека для участников СВО, дальневосточная и арктическая.
И если с дальневосточной и арктической ипотекой быть «донором» сложно (нужно покупать жилье в тех регионах, где действует программа), то в остальных случаях можно привлечь созаемщика, который подходит под условия программы, и получить льготную ставку.
«Безусловно, это финансово выгодно: вы получаете прямую экономию в виде разницы ставки по льготной ипотеке и текущей рыночной. Но нужно понимать, что эта выгода — субсидия государства, и при этом возникают процессуальные и юридические риски. В дальнейшем у вас могут быть сложности, например, с вступлением в собственность», — считает Никита Макаров.
Эксперт по недвижимости АН «Макромир» Ирина Озерова отмечает, что заемщик обязан выделить созаемщику формальную долю в собственности, например, 10%. После полного погашения кредита последний выходит из состава собственников.
Но такой вывод требует отдельного юридического соглашения и не является простым процессом. Кроме того, при такой схеме существует риск отказа созаемщика от переоформления своей доли после выплаты ипотеки. Также возможны судебные тяжбы, дополнительные расходы и сложности с продажей этой недвижимости, особенно при семейных спорах.
«Не рекомендую пользоваться данным ипотечным инструментом. Даже если сейчас вы уверены в человеке на все сто процентов, всегда существует вероятность, что он передумает, поймет свою упущенную выгоду или попадет под влияние родственников», — считает Ирина Озерова.
Иван Золотарев, эксперт агентства недвижимости «Этажи» г. Москва, рассказал, что всего два банка оформляют ипотечное донорство, но обычно это не бесплатно, так как идет надбавка к стоимости:
«Например, тот же Абсолютбанк дает взять семейную ипотеку под сниженную ставку. Соответственно, там нужно доплатить процент от суммы кредита банку, а также заплатить страховку обязательную, которая в этом банке, к сожалению, раза в 3, а то и в 4 больше, чем в других банках».
В этой ситуации эксперт советует аннулировать эту страховку в течение двух недель, оформив недорогую и на этом сэкономить. Но при этом при заключении договора все равно есть увеличение ставки и дополнительный расход.
Вера Калистратова, руководитель бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения», считает что такая схема несет массу рисков для обеих сторон.
«Донор» использует право на льготный кредит и получить новый займ на льготных условиях уже для себя вряд ли сможет. А в случае, если у основного заемщика возникнут трудности с погашением ипотеки, финансовую ответственность и риски по судебным взысканиям понесет и созаемщик.
«Также факт „Ипотечного донорства“ отражается в кредитной истории, а значит, если созаемщику потребуется, например, потребительский кредит, не факт что банки его одобрят», — предостерегает эксперт.