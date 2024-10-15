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Posted 15 октября, 11:30

Published 15 октября, 11:30

Modified 15 октября, 12:59

Updated 15 октября, 12:59

Как «обойти» 21% ипотечную ставку на вторичное жилье

Как «обойти» ипотечную ставку в 21% на вторичное жилье

15 октября 2024, 11:30
Фото: 1MI
Как «обойти» 21% ипотечную ставку на вторичное жилье
Вторичный рынок недвижимости многим стал «не по карману» из-за высоких ставок по ипотеке. Многие решили отложить решение жилищного вопроса на лучшие времена, но растущие цены на аренду подгоняют. Есть ли способы, позволяющие снизить проценты и купить квартиру здесь и сейчас?

Ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи» Кристина Шурупова рассказала, что делать человеку со средней зарплатой, если ожидание лучших времен затянулось, а жилищный вопрос остался нерешенным.

1. Получить более низкую ставку по ипотечному кредиту, купив снижение ставки у банка

«Чтобы такая покупка оправдала себя, рекомендую рассмотреть вариант „своя ставка“ на один-два года. Во-первых, комиссия будет меньше. Во-вторых, ипотеку можно будет рефинансировать, когда ключевая ставка снизится и рыночные ставки по ипотеке вернутся к приемлемым».
Как снизить платежи на вторичную ипотекуКак снизить платежи на вторичную ипотеку
Как снизить платежи на вторичную ипотеку. Фото: 1MI

2. Расставить приоритеты

Часто при покупке квартиры покупатель хочет получить все и сразу: хороший район с развитой инфраструктурой, комнатность, отличная транспортная доступность, современный ремонт, не первый и не последний этаж, окна в тихий дворик, лоджию, школу и садик у дома и многое другое.

«Определив, что главное, а что второстепенно, найти подходящий вариант в своем бюджете гораздо проще. Например, если расстояние до метро будет не 5 минут, а 15, это позволит существенно сэкономить, а пешие прогулки укрепят здоровье».

3. Искать альтернативные варианты

Всегда выбирайте два, а лучше три равнозначных для вас варианта, даже если они не совсем равнозначны. В этом случае ваш специалист по недвижимости сможет договориться с продавцом о хорошей скидке. Переговоры по торгу могут длиться около одной-двух недель.

«Не влюбляйтесь в одну квартиру и тогда цена покупки будет самой выгодной», — считает эксперт.
Как снизить ипотечную ставку на вторичную ипотекуКак снизить ипотечную ставку на вторичную ипотеку
Как снизить ипотечную ставку на вторичную ипотеку. Фото: Изображение Midjourney

4. Найти варианты ипотеки «с пробегом»

Сбербанк вернул опцию переуступки ставки новому заемщику. Тут, конечно, есть ряд условий и выбрать подходящую под них квартиру — не самая простая задача. Но, если выполнить пункт 2, то решить ее вполне реально.

5. За МКАДом жизнь существует!

Многие покупатели хотят приобрести недвижимость исключительно внутри МКАД.

«Часто на мой вопрос, почему не рассматриваете ближнее Подмосковье, слышу ответ: нужна московская прописка. Для чего конкретно нужна эта прописка, четкого ответа я пока не получила. Но чтобы разница между двушкой за мкад и двушкой внутри мкад вам окупилась этими выплатами, прожить придется пару жизней».

Если решение жилищного вопроса только формируется, Кристина Шурупова советует дождаться лучших времен. Но если покупать недвижимость надо уже сейчас, то при несложном анализе можно заметить, что время проходит, а лучше не становится. Эксперт советует найти лучший для себя вариант и покупать жилье уже сейчас.

Поднимутся ли цены в 2024 году на квартиры и как покупать жилье при высокой ключевой ставке
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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Ипотека#Все материалы авторов#Эксперт#Льготная ипотека#Семейная ипотека
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