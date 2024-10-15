Как «обойти» ипотечную ставку в 21% на вторичное жилье

Всегда выбирайте два, а лучше три равнозначных для вас варианта, даже если они не совсем равнозначны. В этом случае ваш специалист по недвижимости сможет договориться с продавцом о хорошей скидке. Переговоры по торгу могут длиться около одной-двух недель.