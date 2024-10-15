Как «обойти» ипотечную ставку в 21% на вторичное жилье

Posted 15 октября, 11:30
Published 15 октября, 11:30
Modified 15 октября, 12:59
Updated 15 октября, 12:59
Ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи» Кристина Шурупова рассказала, что делать человеку со средней зарплатой, если ожидание лучших времен затянулось, а жилищный вопрос остался нерешенным.
«Чтобы такая покупка оправдала себя, рекомендую рассмотреть вариант „своя ставка“ на один-два года. Во-первых, комиссия будет меньше. Во-вторых, ипотеку можно будет рефинансировать, когда ключевая ставка снизится и рыночные ставки по ипотеке вернутся к приемлемым».
Часто при покупке квартиры покупатель хочет получить все и сразу: хороший район с развитой инфраструктурой, комнатность, отличная транспортная доступность, современный ремонт, не первый и не последний этаж, окна в тихий дворик, лоджию, школу и садик у дома и многое другое.
«Определив, что главное, а что второстепенно, найти подходящий вариант в своем бюджете гораздо проще. Например, если расстояние до метро будет не 5 минут, а 15, это позволит существенно сэкономить, а пешие прогулки укрепят здоровье».
Всегда выбирайте два, а лучше три равнозначных для вас варианта, даже если они не совсем равнозначны. В этом случае ваш специалист по недвижимости сможет договориться с продавцом о хорошей скидке. Переговоры по торгу могут длиться около одной-двух недель.
«Не влюбляйтесь в одну квартиру и тогда цена покупки будет самой выгодной», — считает эксперт.
Сбербанк вернул опцию переуступки ставки новому заемщику. Тут, конечно, есть ряд условий и выбрать подходящую под них квартиру — не самая простая задача. Но, если выполнить пункт 2, то решить ее вполне реально.
Многие покупатели хотят приобрести недвижимость исключительно внутри МКАД.
«Часто на мой вопрос, почему не рассматриваете ближнее Подмосковье, слышу ответ: нужна московская прописка. Для чего конкретно нужна эта прописка, четкого ответа я пока не получила. Но чтобы разница между двушкой за мкад и двушкой внутри мкад вам окупилась этими выплатами, прожить придется пару жизней».
Если решение жилищного вопроса только формируется, Кристина Шурупова советует дождаться лучших времен. Но если покупать недвижимость надо уже сейчас, то при несложном анализе можно заметить, что время проходит, а лучше не становится. Эксперт советует найти лучший для себя вариант и покупать жилье уже сейчас.