Тайны аппендикса: орган или ошибка природы?

Posted 14 октября, 07:20
Published 14 октября, 07:20
Modified 14 октября, 07:22
Updated 14 октября, 07:22
В этой статье мы разберёмся в тайнах, связанных с аппендиксом: почему он у нас есть, какую роль он может играть в нашем организме, встречается ли он у других животных и что происходит после его удаления.
Аппендикс — это небольшой отросток, который отходит от толстой кишки в нижней правой части живота. Его длина составляет около 10 сантиметров, а внутренняя структура содержит большое количество лимфоидной ткани, что указывает на его роль в иммунной системе.
Хотя аппендикс долгое время считался пережитком нашего эволюционного прошлого, новые исследования показывают, что он может выполнять важную функцию, особенно в плане поддержания микробиома кишечника и иммунной системы.
Одна из основных теорий о необходимости существования аппендикса, заключается в том, что он служит убежищем для полезных кишечных бактерий. Пищеварительная система населена миллиардами бактерий, необходимых для пищеварения и иммунного ответа. В случае тяжелой диареи или болезни эти важнейшие микробы могут быть вымыты из кишечника. Аппендикс с его безопасной, похожей на мешочек структурой может содержать запас этих полезных бактерий, готовых повторно заселить кишечник, как только болезнь пройдет.
Вторая теория фокусируется на лимфатической ткани аппендикса. Эта ткань вырабатывает различные антитела, которые могут помочь бороться с инфекцией, предполагая, что аппендикс может играть роль в нашем иммунном ответе.
Аппендикс присущ не только человеку, он встречается у нескольких других видов млекопитающих, включая некоторых приматов, грызунов, сумчатых и даже у нескольких видов птиц. Интересно, что наличие аппендикса у такого широкого круга животных предполагает, что он, вероятно, служит функциональной цели, а не является просто эволюционным пережитком.
Хотя приведенные выше теории предполагают потенциально важную роль аппендикса, тот факт, что люди могут жить без него (часто его удаляют из-за аппендицита), сбивает с толку.
После аппендэктомии люди могут вести здоровый образ жизни без видимых долгосрочных последствий для их иммунной системы или микробиома кишечника. Однако несколько исследований после аппендэктомии показали незначительное повышение риска некоторых инфекций, хотя в этой области необходимы дополнительные исследования.
Хотя когда-то аппендикс считался пережитком эволюции, сейчас он рассматривается как орган, потенциально играющий ключевую роль в здоровье кишечника и иммунитете. Хотя мы можем жить без него, тот факт, что он сохранялся на протяжении миллионов лет эволюции у различных видов, предполагает, что это не просто ошибка природы.
Поскольку наука продолжает развиваться, тайны аппендикса, возможно, когда-нибудь будут полностью разгаданы, что приведет к более глубокому пониманию нашего тела и сложных систем, которые поддерживают нашу жизнь и благополучие.
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Источник: Miragenews