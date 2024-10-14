Тайны аппендикса: орган или ошибка природы?

Одна из основных теорий о необходимости существования аппендикса, заключается в том, что он служит убежищем для полезных кишечных бактерий. Пищеварительная система населена миллиардами бактерий, необходимых для пищеварения и иммунного ответа. В случае тяжелой диареи или болезни эти важнейшие микробы могут быть вымыты из кишечника. Аппендикс с его безопасной, похожей на мешочек структурой может содержать запас этих полезных бактерий, готовых повторно заселить кишечник, как только болезнь пройдет.