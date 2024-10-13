В каких странах больше всего ядовитых змей и где они совсем не водятся

От внушающей трепет зеленой анаконды, одной из крупнейших в мире змей до загадочного и могущественного питона, этот регион является сокровищницей как для герпетологов, так и для энтузиастов. Сложная сеть экосистем Амазонки, от водных путей до густых подлесков, способствует сосуществованию бесчисленных видов змей, каждый из которых адаптирован к своей нише.