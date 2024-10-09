Covid повышает риск сердечного приступа и инсульта в течение 3 лет

Posted 9 октября, 09:43
Published 9 октября, 09:43
Modified 9 октября, 09:45
Updated 9 октября, 09:45
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале «Артериосклероз, тромбоз и биология сосудов» (ATVB), вирусное заболевание COVID-19 может повышать риск сердечного приступа, инсульта и смерти в течение трёх лет у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или без них.
При этом в исследовании изучалось, как долго сохранялся повышенный риск и уменьшается ли он после выздоровления от инфекции COVID-19.
Ученые проанализировали медицинские и генетические данные биобанка Великобритании более чем 10 000 взрослых, зараженных этим вирусным заболеванием в 2020 году.
Кроме того, для сравнительного анализа были взяты данные более чем 200 000 взрослых, у которых в течение того же периода времени не было случаев заражения COVID-19. Ни один из участников исследования не был вакцинирован на момент заражения, потому что вакцины против COVID-19 еще не были доступны в 2020 году.
«Эта интересная статья на самом деле представляет собой два исследования в одном, — рассказал Сандип Р. Дас, доктор медицинских наук. — Во-первых, авторы показывают, что госпитализация с COVID является маркером повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний наравне с уже имеющимся таким диагнозом. Поэтому врачам следует учитывать историю госпитализации с COVID-19, даже если в анамнезе нет сердечно-сосудистых заболеваний».
«Результаты нашего исследования подчёркивают долгосрочные последствия COVID-19 для сердечно-сосудистой системы. Учитывая повышенный риск сердечного приступа, инсульта и смерти, возникает вопрос, следует ли рассматривать тяжёлую форму COVID-19 как ещё один фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, подобно диабету 2-го типа или заболеваниям периферических артерий, при которых лечение, направленное на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, может быть полезным, — прокомментировал соавтор исследования Хуман Аллайи.
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