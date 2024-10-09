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Posted 9 октября, 09:43

Published 9 октября, 09:43

Modified 9 октября, 09:45

Updated 9 октября, 09:45

Ученые выяснили, какие риски ждут здоровых людей после перенесенного Covid-19

Covid повышает риск сердечного приступа и инсульта в течение 3 лет

9 октября 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney
Ученые выяснили, какие риски ждут здоровых людей после перенесенного Covid-19

Ученые выяснили, какие риски ждут здоровых людей после перенесенного Covid-19

Исследование обнаружило, что группа крови человека по разному реагируют на заболевание, которое оказывает значительное воздействие на сердце здорового человека.

Исследования взаимосвязи COVID-19 и сердечных заболеваний

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале «Артериосклероз, тромбоз и биология сосудов» (ATVB), вирусное заболевание COVID-19 может повышать риск сердечного приступа, инсульта и смерти в течение трёх лет у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или без них.

При этом в исследовании изучалось, как долго сохранялся повышенный риск и уменьшается ли он после выздоровления от инфекции COVID-19.

Ученые проанализировали медицинские и генетические данные биобанка Великобритании более чем 10 000 взрослых, зараженных этим вирусным заболеванием в 2020 году.

Кроме того, для сравнительного анализа были взяты данные более чем 200 000 взрослых, у которых в течение того же периода времени не было случаев заражения COVID-19. Ни один из участников исследования не был вакцинирован на момент заражения, потому что вакцины против COVID-19 еще не были доступны в 2020 году.

Взаимосвязи Ковид и сердечно-сосудистых заболеванийВзаимосвязи Ковид и сердечно-сосудистых заболеваний
Взаимосвязи Ковид и сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Изображение Midjourney

Результаты исследований

Анализ проведенных данных в результате исследования показал:

  • В течение почти 3-летнего периода риск сердечного приступа, инсульта и смерти был более чем в два раза выше среди взрослых, у которых был COVID-19, и почти в четыре раза выше среди взрослых, госпитализированных с COVID-19, по сравнению с группой, у которой в анамнезе не было инфекции COVID-19.

  • У людей, госпитализированных с COVID-19, но не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом 2-го типа, риск сердечного приступа, инсульта и смерти был на 21% выше по сравнению с людьми, страдающ

  • Существует значительное генетическое взаимодействие между группой крови и госпитализацией из-за COVID-19. У людей с тяжёлой формой болезни был повышен риск сердечного приступа и инсульта, однако этот риск был ещё выше у людей с II, III, VI группой крови.

  • Предварительный анализ не показал, что резус-фактор (положительный или отрицательный) влияет на тяжёлое течение COVID-19, отметили авторы.

Мнение экспертов

«Эта интересная статья на самом деле представляет собой два исследования в одном, — рассказал Сандип Р. Дас, доктор медицинских наук. — Во-первых, авторы показывают, что госпитализация с COVID является маркером повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний наравне с уже имеющимся таким диагнозом. Поэтому врачам следует учитывать историю госпитализации с COVID-19, даже если в анамнезе нет сердечно-сосудистых заболеваний».
«Результаты нашего исследования подчёркивают долгосрочные последствия COVID-19 для сердечно-сосудистой системы. Учитывая повышенный риск сердечного приступа, инсульта и смерти, возникает вопрос, следует ли рассматривать тяжёлую форму COVID-19 как ещё один фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, подобно диабету 2-го типа или заболеваниям периферических артерий, при которых лечение, направленное на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, может быть полезным, — прокомментировал соавтор исследования Хуман Аллайи.

Ранее мы рассказывали, как плач влияет на здоровье человека.

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#Эмилия Шпилева#Здоровье#Ковид#Все материалы авторов
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