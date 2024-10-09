Covid повышает риск сердечного приступа и инсульта в течение 3 лет

Кроме того, для сравнительного анализа были взяты данные более чем 200 000 взрослых, у которых в течение того же периода времени не было случаев заражения COVID-19. Ни один из участников исследования не был вакцинирован на момент заражения, потому что вакцины против COVID-19 еще не были доступны в 2020 году.