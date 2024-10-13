От аспирина до виагры: случайные медицинские открытия, спасшие миллионы людей

Тем не менее, многие участники мужского пола сообщили об удивительном побочном эффекте: улучшении эрекции. Осознав потенциал, Pfizer изменила назначение препарата для лечения эректильной дисфункции и в 1998 году на рынок была представлена Виагра, которая произвела революцию в лечении этого состояния.