От аспирина до виагры: случайные медицинские открытия, спасшие миллионы людей

Posted 13 октября, 12:53
Published 13 октября, 12:53
Modified 13 октября, 12:55
Updated 13 октября, 12:55
Видя, как на свет появляются препараты, становится ясно, что прогресс часто нелинеен. Многие из самых значительных прорывов в медицине произошли неожиданно, напоминая нам о том, что в сфере научных исследований важно сохранять непредвзятость и любознательность.
Аспирин, известный с научной точки зрения как ацетилсалициловая кислота, занимает уникальное место в истории медицины. Современная форма этого лекарства родилась в результате попытки создать менее раздражающую версию салициловой кислоты для отца Феликса Хоффмана, страдавшего артритом.
Это открытие, сделанное в 1897 году немецкой компанией Bayer, не только облегчило боль его отца, но и стало одним из наиболее широко используемых лекарств во всем мире.
Пенициллин, первый настоящий антибиотик, был открыт в 1928 году Александром Флемингом. Однако это не было результатом целенаправленных исследовательских усилий.
Ученый заметил, что его немытая чашка, зараженная плесенью (Penicillium notatum), привела к гибели окружающих бактерий. Понимая важность этого, он продолжил дальнейшие исследования, проложив путь к развитию антибактериальной терапии.
Виагра, или цитрат силденафила, изначально была разработана Pfizer для лечения стенокардии — заболевания сердца, вызывающего сильную боль. Однако в ходе клинических испытаний в начале 1990-х годов препарат не доказал своей эффективности при стенокардии.
Тем не менее, многие участники мужского пола сообщили об удивительном побочном эффекте: улучшении эрекции. Осознав потенциал, Pfizer изменила назначение препарата для лечения эректильной дисфункции и в 1998 году на рынок была представлена Виагра, которая произвела революцию в лечении этого состояния.
Пытаясь понять роль поджелудочной железы в пищеварении, Фредерик Бантинг и Чарльз Бест случайно наткнулись на инсулин в 1921 году.
Перевязывая протоки поджелудочной железы собак, чтобы остановить поступление ферментов, они поняли, что островки Лангерганса (которые вырабатывают инсулин) не только не затронуты, но их можно извлечь, создав «антидиабетическое» вещество. Это открытие спасло жизни миллионам диабетиков по всему миру.
Варфарин, популярный антикоагулянт, был случайно обнаружен после расследования загадочной болезни, из-за которой коровы истекали кровью после незначительных процедур или травм. Заболевание было связано с испорченным сеном донника, что привело к выявлению антикоагулянта кумарина.
Варфарин, названный в честь Фонда исследований выпускников Висконсина (WARF), финансировавшего исследование, первоначально был разработан как крысиный яд в 1940-х годах и только позже нашел свое место в медицине как средство, разжижающее кровь.
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Источник: MERAGE