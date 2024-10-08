История об исчезнувшем навыке: почему у людей нет хвостов?

Posted 8 октября, 06:35
Published 8 октября, 06:35
Modified 8 октября, 06:37
Updated 8 октября, 06:37
У животных хвосты имеют большое значение. Они помогают сохранять равновесие при передвижении по узким тропинкам, облегчают общение у социальных видов, помогают с навигацией у водных существ и даже служат дополнительной конечностью у некоторых приматов. Но почему у людей нет этого, казалось бы, полезного придатка?
Ответ кроется в эволюционном наследии Homo sapiens, рассказывает издание Мiragenews. Люди и обезьяны принадлежат к группе млекопитающих, называемых «приматами». У самых ранних приматов, как и у многих млекопитающих, действительно были хвосты.
Но по мере того, как эти ранние приматы эволюционировали и адаптировались к новым условиям и образу жизни, хвост постепенно утратил свое значение, в конечном итоге исчезнув у обезьян и людей.
Решающим поворотным моментом в эволюции нашего вида стало изменение способа передвижения с четвероногого (на четырёх лапах) на двуногое (на двух лапах). Когда наши далёкие предки начали ходить на двух ногах, необходимость в хвосте для поддержания равновесия уменьшилась.
Изменения в скелете, которые способствовали прямохождению, также изменили положение позвоночника, из-за чего хвост стал менее функциональным. Поскольку у этих людей без хвоста не было никаких недостатков и они, вероятно, экономили энергию и ресурсы, не отращивая хвост, эта черта стала доминирующей в человеческих популяциях.
Хотя у людей нет внешних, видимых хвостов, у нас есть рудиментарный остаток нашего хвостатого прошлого: копчик, или хвостовая кость, — группа сросшихся позвонков в основании позвоночника. Эти кости — всё, что осталось от хвоста наших далёких предков.
Несмотря на то, что копчик не является функциональным хвостом, он не бесполезен. Он служит точкой опоры для различных мышц и связок и обеспечивает поддержку, когда мы сидим. Наличие копчика также подтверждает идею о том, что у людей на эмбриональной стадии был «хвост».
Ещё один интересный аспект наших отношений с хвостами связан с самыми ранними стадиями развития. У человеческих эмбрионов во время развития в утробе матери есть хвост. Однако по мере его роста и превращения в плод эта похожая на хвост структура обычно регрессирует и поглощается растущим телом, в конечном итоге формируя копчик.
На эту особенность часто указывают как на доказательство нашего общего происхождения с хвостатыми существами. Как будто каждый новый человек повторяет наш эволюционный путь, отращивая хвост только для того, чтобы снова его потерять ещё до рождения.
Хотя это и крайне редкое явление, но есть задокументированные случаи, когда дети рождались с рудиментарным хвостом, который технически называется «хвостовым придатком». Такие случаи являются примерами так называемого «атавизма». Атавизм — это признак, который проявляется повторно, несмотря на то, что был утрачен или сведён к минимуму в ходе эволюции.
Длина рудиментарных хвостов у людей может варьироваться от одного сантиметра до более чем 12 сантиметров (у более длинных хвостов обычно есть позвонки), и они часто способны сокращаться или двигаться. В них нет костей, но есть жировая и соединительная ткань, кровеносные сосуды и нервы, покрытые кожей. В большинстве случаев эти отростки не вызывают никаких проблем со здоровьем. Их часто удаляют хирургическим путём вскоре после рождения по косметическим причинам.
Эти редкие случаи дают интригующее представление о нашем эволюционном прошлом и подчёркивают сложную и порой непредсказуемую природу развития человека. Однако они рассматриваются не как свидетельство регрессивной эволюции, а скорее как своего рода сбой в развитии, доказательство того, что в нашей ДНК всё ещё есть инструкции по созданию хвоста, даже если мы обычно их не используем.
Бесхвостое будущее
Сегодня наш образ жизни сильно отличается от образа жизни наших предков, живших на деревьях, поэтому даже если бы мутация привела к появлению хвоста, маловероятно, что это дало бы какое-либо существенное преимущество.
Понимание причин, по которым у нас нет хвоста, даёт представление о том, как эволюция формирует виды. Дело не в приобретении новых особенностей — иногда их утрата может быть не менее важной. Эволюция не стремится к идеальному дизайну, а скорее к достаточно хорошему решению насущных проблем. В случае с людьми, похоже, нам было лучше без хвоста.