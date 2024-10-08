История об исчезнувшем навыке: почему у людей нет хвостов?

Длина рудиментарных хвостов у людей может варьироваться от одного сантиметра до более чем 12 сантиметров (у более длинных хвостов обычно есть позвонки), и они часто способны сокращаться или двигаться. В них нет костей, но есть жировая и соединительная ткань, кровеносные сосуды и нервы, покрытые кожей. В большинстве случаев эти отростки не вызывают никаких проблем со здоровьем. Их часто удаляют хирургическим путём вскоре после рождения по косметическим причинам.