Когда вес стоит на месте: эксперт рассказал, как увеличить скорость метаболизма

Мышечным клеткам требуется много энергии, поскольку они сжигают калории. На самом деле они сжигают намного больше калорий, даже когда вы не тренируетесь. Таким образом, время, которое вы тратите на тренировки, приносит пользу даже после того, как вы перестанете потеть.