Когда вес стоит на месте: эксперт рассказал, как увеличить скорость метаболизма

Posted 7 октября, 13:00
Published 7 октября, 13:00
Modified 7 октября, 13:06
Updated 7 октября, 13:06
Например, причиной этого может стать замедленная работа щитовидной железы, объясняет Тайлер Уилером, доктор медицинских наук. Но если с вашим организмом всё в порядке, ускорить метаболизм сможете вы сами при помощи физических нагрузок.
Мышечным клеткам требуется много энергии, поскольку они сжигают калории. На самом деле они сжигают намного больше калорий, даже когда вы не тренируетесь. Таким образом, время, которое вы тратите на тренировки, приносит пользу даже после того, как вы перестанете потеть.
К тому же, с возрастом физические упражнения становятся ещё более важными, так как человек естественным образом теряете мышечную массу, что замедляет наш метаболизм. Тренировки могут остановить этот процесс, а для этого нужно увеличить нагрузку двумя способами:
Любые аэробные упражнения сжигают калории. Но чтобы они расходовались еще больше, нужно сделать тренировки более интенсивными. Например, попробуйте интервальные упражнения. Основная идея заключается в том, чтобы чередовать высокую и низкую интенсивность.
Например, сделайте столько прыжков за 1 минуту, а затем походите на месте в течение 2 минут. Повторяйте чередования этих упражнений в течение 15 минут.
Поскольку мышцы потребляют больше калорий, чем жир, укрепление мышц превратит вас в более эффективную машину для сжигания калорий, даже когда вы находитесь в состоянии покоя.
Качая мышцы в спортзале, вы сделаете больше, чем просто поможете своему метаболизму. Ваше сердце, кости станут крепче и здоровее, а настроение значительно улучшится.